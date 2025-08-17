Cititul cu voce tare nu este doar pentru copiii mici. Chiar și după ce învață să citească singuri, cei mici beneficiază enorm atunci când le citești. Află cum contribuie acest obicei la dezvoltarea emoțională, vocabular, încredere în sine și relația părinte-copil.

Crezi că odată ce copilul învață să citească, rolul tău se încheie? Nimic mai greșit. Cititul cu voce tare rămâne o punte valoroasă între tine și el, chiar și după ce stăpânește literele. De fapt, e unul dintre cele mai simple și puternice daruri pe care le poți oferi copilului tău.

Momentul în care copilul tău reușește să citească singur prima carte este emoționant și plin de mândrie. E un semn clar că face un pas important spre independență. De aici încolo, e ușor să presupui că nu mai e nevoie să-i citești tu. Dar realitatea este alta. Cititul cu voce tare nu este doar un sprijin pentru cei care nu pot încă decodifica literele, ci o formă profundă de conexiune, dezvoltare și învățare care ar trebui menținută cât mai mult timp.

De ce este important să le citești cu voce tare copiilor chiar și după ce învață să citească singuri

Un raport recent realizat în Marea Britanie de editura Harper Collins arată că tot mai mulți părinți nu le mai citesc copiilor. Doar 41% dintre copiii cu vârste între 0 și 4 ani sunt expuși în mod frecvent lecturii.

Peste 20% dintre părinții intervievați consideră că cititul este „mai degrabă o materie de învățat decât o activitate distractivă”. Raportul mai evidențiază că mulți părinți renunță să le citească celor mici imediat ce aceștia încep să citească singuri. Potrivit The Guardian, unii părinți cred că, dacă le-ar mai citi, copiii ar deveni comozi și mai puțin motivați să citească pe cont propriu.

Dar iată ce spun specialiștii despre beneficiile cititului cu voce tare.

Îi dezvolți vocabularul și înțelegerea limbajului complex

Copiii pot înțelege cuvinte și idei mult mai complexe decât pot citi singuri. Când le citești cu voce tare, le deschizi ușa către un vocabular mai bogat, construcții de propoziții mai elaborate și concepte care le depășesc nivelul actual de lectură.

Chiar dacă un copil poate citi singur o carte simplă, nu va avea acces, fără ajutor, la frumusețea unei povești mai lungi sau mai profunde. Lectura cu voce tare le oferă acces la texte mai dificile, fără frustrarea cititului silabisit sau efortul tehnic de a descifra cuvintele.

Îi menții motivația și dragostea pentru citit

Mulți copii își pierd interesul pentru lectură după ce învață să citească. De ce? Pentru că procesul în sine e greu la început, iar cărțile pentru începători sunt simple și, uneori, plictisitoare.

Citindu-le tu cu voce tare, le arăți plăcerea pură a poveștii, fără efortul tehnic. Astfel, îi motivezi să continue să citească singuri și să descopere lumi noi. Îi înveți că cititul este o sursă de bucurie, nu doar o abilitate școlară.

Consolidezi relația emoțională părinte-copil

Cititul împreună e un moment de liniște, apropiere și conexiune. Într-o lume grăbită, în care fiecare membru al familiei are propriile ecrane, cititul cu voce tare e o pauză de la tot, în care ochii se întâlnesc, vocile se armonizează și emoțiile se exprimă.

Pentru copil, vocea părintelui înseamnă siguranță. O poveste spusă de mama sau de tata rămâne în memorie mult mai mult decât una citită singur. Poate fi un ritual de seară, o oază de calm sau o punte de comunicare în momente dificile.

Dezvolți gândirea critică și empatia

Când citești împreună cu copilul, poți opri povestea pentru a discuta:

„Tu ce ai fi făcut în locul personajului?”

„Cum crezi că se simte el/ea acum?”

„Ce părere ai despre ce s-a întâmplat?”

Aceste întrebări stimulează gândirea critică, capacitatea de analiză și empatia. Copilul învață să vadă dincolo de acțiunea simplă a unei povești și să înțeleagă emoții, motive, consecințe.

Îl ajuți în procesul de învățare

Lectura cu voce tare nu este doar despre literatură. Poți citi împreună fragmente din manuale, texte științifice, articole, chiar și informații din enciclopedii sau reviste. Astfel:

își dezvoltă cultura generală,

învață cum să extragă idei importante din text,

asociază învățarea cu o activitate împărtășită, nu cu un stres individual.

Îl pregătești pentru texte mai complexe, chiar și academic

Un copil care e obișnuit să asculte texte cu structură mai sofisticată va avea un avantaj major când vine vorba de:

înțelegerea textelor școlare (literatură, istorie, științe),

scriere coerentă, cu fraze bine articulate,

exprimare orală clară și argumentativă.

Cititul cu voce tare pregătește creierul pentru idei complexe, fără presiunea de a ține pasul cu ritmul vizual al lecturii independente.

Îl protejezi de presiunea „performanței” școlare

În multe cazuri, copiii care citesc greu sau încet încep să se simtă inferiori sau „mai slabi” decât colegii lor. Asta le poate distruge încrederea în sine. Citindu-le tu, creezi un spațiu sigur unde nu contează ritmul, ci doar bucuria poveștii. Îl ajuți să rămână conectat la lectură chiar și când el nu se simte suficient de „bun” la citit.

Până la ce vârstă ar trebui să citești cu voce tare?

Răspunsul simplu: cât timp copilul este dispus să asculte. Unii copii de 10, 12 sau chiar 14 ani adoră în continuare momentele în care un adult le citește o carte captivantă. Nu este un semn că sunt „în urmă”, ci dimpotrivă, că au păstrat deschiderea emoțională și dragostea pentru poveste.

Poți citi și alternativ: o pagină tu, o pagină el, mai ales la copii între 7 și 10 ani, care deja citesc bine, dar au încă nevoie de sprijin și încurajare.

