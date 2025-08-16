Ingredient toxic asociat cu cancerul și autismul descoperit în orezul brun

Orezul brun este considerat o alegere sănătoasă, dar studii recente au atras atenția asupra unui ingredient toxic prezent în acest aliment: arsenicul anorganic. Află cum ajunge în orez, ce riscuri aduce pentru sănătate, inclusiv legătura cu autismul și cancerul, și cum îți poți proteja familia.

Îl alegi pentru că e integral, are fibre și e mai puțin procesat decât orezul alb. Dar orezul brun ascunde un pericol nevăzut: un compus toxic care, în doze mari și consum repetat, poate afecta grav sănătatea. Când mâncarea sănătoasă devine risc potențial, informarea corectă este esențială.

Orezul brun a câștigat teren în ultimii ani, fiind promovat ca o alternativă mai sănătoasă la orezul alb. Conține mai multe fibre, vitamine din complexul B și minerale. Însă ceea ce puțini știu este că această variantă integrală reține și o cantitate mai mare de arsenic anorganic, un contaminant natural din sol și apă, clasificat drept cancerigen pentru om de către Organizația Mondială a Sănătății.

Studiile recente au mers și mai departe: unele cercetări au găsit o posibilă legătură între expunerea prelungită la arsenic în sarcină sau în copilăria timpurie și un risc crescut de tulburări de neurodezvoltare, inclusiv autism.

Ce este arsenicul și cum ajunge în orez?

Arsenicul este un element natural care se găsește în sol, apă și aer. Există în două forme:

arsenic organic, prezent în pește și crustacee, considerat mai puțin toxic.

arsenic anorganic, prezent în apă contaminată, sol sau pesticide, și considerat toxic.

Orezul, spre deosebire de alte plante, absoarbe mai mult arsenic din sol și apă, din cauza modului în care este cultivat în câmpuri inundate, unde arsenicul este mobilizat și ușor absorbit de rădăcinile plantei.

Orezul brun reține mai mult arsenic decât cel alb, pentru că stratul exterior (tărâțele), care este păstrat în varianta integrală, este și cel care acumulează cele mai mari cantități.

Ce spune știința: riscuri asociate cu expunerea la arsenic

Expunerea cronică la arsenic anorganic, chiar și în doze mici, dar constante, este asociată cu:

cancer de vezică urinară, plămâni și piele;

probleme cardiovasculare și diabet de tip 2;

scăderea funcției cognitive la copii;

risc crescut de tulburări din spectrul autist, în special dacă expunerea are loc în viața intrauterină sau în primii ani de viață.

Un studiu publicat în Environmental Health Perspectives a analizat urmele de arsenic din urina copiilor și a concluzionat că un consum regulat de orez (mai ales brun) poate contribui la o expunere crescută.

Este periculos să mai consumi orez brun?

Nu neapărat, dar moderația și informarea corectă sunt esențiale. Autoritățile internaționale, precum FDA (Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA), nu recomandă eliminarea completă a orezului din dietă, ci:

alternarea surselor de carbohidrați (quinoa, hrișcă, mei, cartof dulce);

evitarea servirii zilnice a orezului brun copiilor mici;

prepararea corectă a orezului pentru a reduce arsenicul.

Cum poți reduce expunerea la arsenic din orez?

Spală bine orezul înainte de gătire, clătește-l de 4-5 ori, până apa devine limpede.

Fierbe-l în multă apă (raport 1:6 sau 1:10 orez:apă) și scurge surplusul la final. Acest procedeu poate reduce conținutul de arsenic cu până la 60%.

Alternează tipurile de orez: basmati din India sau Pakistan și orezul cu bob lung conțin, în general, mai puțin arsenic.

Nu oferi copiilor mici porții mari și frecvente de orez brun, mai ales celor care au sub 3 ani.

Evită alimentele procesate pe bază de orez (batoane, biscuiți, cereale expandate), deoarece acestea pot conține arsenic în concentrații mai mari.

Ce trebuie să știe mamele însărcinate sau care alăptează

Pentru că dezvoltarea neurologică a fătului este extrem de sensibilă în sarcină, iar bebelușii absorb mai ușor metale grele, este recomandat ca femeile însărcinate:

să limiteze consumul de orez brun la 1-2 porții pe săptămână,

să aleagă alternative bogate în fibre și să varieze sursele de carbohidrați,

să evite complet produsele industriale pe bază de orez pentru bebeluși.

Ce spune legislația din România și UE

În Uniunea Europeană, există reglementări stricte privind cantitatea maximă de arsenic anorganic permisă în orezul destinat consumului uman, inclusiv limite mai stricte pentru produsele destinate sugarilor. Cu toate acestea, nu există obligația de a afișa pe etichetă nivelul de arsenic, așa că este important ca părinții să se informeze din surse sigure și să nu se bazeze exclusiv pe mențiuni precum „bio” sau „natural”.