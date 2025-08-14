Antena Căutare
Home Lifestyle Family La ce vârstă ar trebui să încetezi să mai verifici telefonul copilului tău?

La ce vârstă ar trebui să încetezi să mai verifici telefonul copilului tău?

Verificarea telefonului copilului poate părea o măsură necesară de protecție, dar la un moment dat trebuie să lași controlul și să cultivi încrederea. Află când este momentul potrivit să renunți, cum evoluează nevoia de intimitate și ce poți face pentru a menține o relație deschisă și sănătoasă.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Joi, 14 August 2025, 10:05 | Actualizat Joi, 14 August 2025, 12:13
Mama verifică telefonul copilului. La ce vârstă ar trebui să încetezi să mai verifici telefonul copilului tău? | Shutterstock

Când copilul primește primul telefon, instinctul e să-l supraveghezi. Și e firesc. Dar pe măsură ce crește, apare întrebarea delicată: „Oare mai e normal să-i verific mesajele, istoricul, aplicațiile?” Nu există un moment universal valabil, dar există semnale clare care te pot ghida.

Controlul asupra vieții digitale a copilului tău e o responsabilitate reală, mai ales în primii ani de folosire a telefonului. Dar vine o zi în care copilul tău devine preadolescent, apoi adolescent, și începe să își ceară intimitatea. Atunci apare una dintre cele mai dificile dileme pentru orice părinte: „Oare mai am dreptul să-i verific telefonul?”

Răspunsul nu e simplu și nu există o vârstă „magică” la care toți copiii devin brusc pregătiți pentru independență digitală. Dar există câteva principii și repere de vârstă care te pot ajuta să iei o decizie echilibrată.

De ce simt părinții nevoia să verifice telefonul?

Articolul continuă după reclamă

Motivul este simplu: teama pentru siguranța copilului. Cu un simplu dispozitiv în mână, copilul tău are acces la lume. Și lumea are acces la el. Părinții vor să se asigure că:

  • nu vorbește cu persoane necunoscute,
  • nu este victima bullying-ului,
  • nu consumă conținut nepotrivit,
  • nu petrece prea mult timp pe rețele sociale sau jocuri.

Verificarea telefonului e, în primă fază, un gest de protecție. Dar devine problematic atunci când e făcut în mod constant, fără comunicare și fără respect pentru spațiul personal.

Când începe copilul să aibă nevoie de intimitate digitală?

Între 10 și 12 ani, copiii încep să simtă nevoia de a avea „lucrurile lor”: o cameră personală, gânduri personale, un jurnal, un telefon. Iar telefonul devine un spațiu unde își exprimă emoțiile, vorbesc cu prieteni, descoperă lumea. La această vârstă, încă au nevoie de ghidare, dar și de încredere.

După 13-14 ani, intimitatea devine o componentă importantă a identității. Adolescenții au nevoie să simtă că sunt tratați ca persoane capabile, chiar dacă încă fac greșeli. Verificarea constantă a telefonului poate fi percepută ca o invadare a vieții lor și poate duce la:

  • pierderea încrederii în părinte,
  • ascunderea activităților,
  • comunicare redusă și conflicte frecvente.

Cum îți dai seama că e momentul să te retragi?

Nu există o vârstă fixă, dar există semne clare că poți face un pas înapoi:

  • copilul tău își asumă responsabilitățile digitale (folosește telefonul moderat, nu are comportamente riscante).
  • comunică deschis cu tine despre ce face online.
  • a înțeles diferența între public și privat, între realitate și aparențe.
  • ai construit deja o relație bazată pe încredere, nu pe control.

Dacă toate aceste lucruri sunt valabile, poți începe să reduci verificările directe și să treci la un rol mai mult de suport și ghidare.

CITEȘTE ȘI: Ce este controlul parental? Cât de important este și cum se realizează?

Cum faci tranziția de la control la încredere?

Comunică deschis și sincer

Explică de ce ai verificat până acum și de ce vrei să schimbi abordarea. Spune-i că încrederea nu înseamnă lipsa grijii, ci alt mod de a avea grijă de el.

Stabiliți împreună reguli clare

Stabiliți împreună câteva principii de folosire a telefonului: timp de ecran, ore fără telefon, tipul de conținut acceptabil. Când copilul participă la stabilirea regulilor, va fi mai motivat să le respecte.

Fii interesată, nu invazivă

Întreabă-l ce jocuri joacă, ce urmărește, ce îl interesează online. Nu ca să-l verifici, ci ca să fii parte din lumea lui digitală. Astfel, îți va povesti mai mult din proprie inițiativă.

Păstrează o relație deschisă

Asigură-l că poate veni oricând la tine dacă se simte inconfortabil online. Nu-l judeca sau pedepsi imediat. Fii persoana la care poate apela, nu de care să se ferească.

Și dacă totuși simt că trebuie să verific?

Uneori, ai un motiv întemeiat să fii vigilentă: schimbări bruște de comportament, retragere, iritabilitate sau refuzul de a lăsa telefonul din mână. În astfel de cazuri, este perfect normal să investighezi, dar nu în secret și nu ca pedeapsă.

Poți spune, de exemplu: „Am observat că ești mai retras/ă în ultima vreme. Nu vreau să te controlez, dar mi-ar plăcea să știu dacă totul e în regulă.”

CITEȘTE ȘI: Cum să crești un copil inteligent emoțional: sfaturi pentru părinți

Este important ca verificarea să fie o excepție, nu regula.

Verificarea telefonului copilului este un instrument util la început, dar pe termen lung, încrederea e mai valoroasă decât orice aplicație de control. Nu vârsta din buletin decide când renunți la verificare, ci maturitatea copilului și relația dintre voi.

Când vezi că poate lua decizii bune, că te caută la nevoie și că își respectă propriile limite, e momentul să faci un pas în spate. Nu pentru că nu-ți mai pasă, ci tocmai pentru că ai încredere că ai făcut o treabă bună ca părinte.

Ce este controlul parental? Cât de important este și cum se realizează?...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: “Când mă uit, un securist” Cum a fost &#8220;săltat&#8221; milionarul român cu trei pensii din propria casă: &#8220;Când mă uit, un securist&#8221;
Observatornews.ro Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Urmărește-l pe Adam Driver în rolul legendarului Enzo Ferrari, omul care a schimbat pentru totdeauna lumea vitezei. Filmul Ferrari e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Adam Driver în rolul legendarului Enzo Ferrari, omul care a schimbat pentru totdeauna lumea vitezei. Filmul Ferrari e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 2. Cele mai impresionante momente trăite de Marius Damian
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 2. Cele mai impresionante momente trăite de Marius Damian Miercuri, 13.08.2025, 00:23
Mireasa sezonul 12, 12 august 2025. Ce divergențe stârnea subiectul despre copii între concurenți Mireasa sezonul 12, 12 august 2025. Ce divergențe stârnea subiectul despre copii între concurenți Marti, 12.08.2025, 16:07 Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Teodor Costache, vizită nocturnă în camera Ellei Vișan! Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Teodor Costache, vizită nocturnă în camera Ellei Vișan! Marti, 12.08.2025, 22:47 Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Marian Grozavu s-a destăinuit ispitei Teodora Racoș: Nu concep ca cineva să o atingă Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Marian Grozavu s-a destăinuit ispitei Teodora Racoș: Nu concep ca cineva să o atingă Marti, 12.08.2025, 22:00
Mai multe
Citește și
Ce este controlul parental? Cât de important este și cum se realizează?
Ce este controlul parental? Cât de important este și cum se realizează?
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Copilul tău se teme de întuneric? Cum îl ajuți și ce să nu faci în acest caz
Copilul tău se teme de întuneric? Cum îl ajuți și ce să nu faci în acest caz
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x