Poftele din timpul sarcinii și ce înseamnă ele

Poftele din timpul sarcinii sunt amuzante, neașteptate și uneori greu de înțeles. Află de ce apar, ce legătură au cu schimbările hormonale și nutriționale, ce spun studiile despre ele și când pot semnala o problemă medicală.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Joi, 30 Octombrie 2025, 09:35 | Actualizat Marti, 21 Octombrie 2025, 14:32
Gravidă mănâncă prăjiturele de ciocolată. Poftele din timpul sarcinii și ce înseamnă ele | Shutterstock

De la murături la ciocolată, de la combinații dulci-sărate la alimente la care nu te-ai fi gândit niciodată, poftele din sarcină fac parte din experiența multor femei. Uneori stârnesc zâmbete, alteori ridică semne de întrebare, dar cu siguranță au o explicație.

Sarcina aduce cu sine schimbări majore în corpul și în psihicul tău, iar poftele alimentare sunt unul dintre cele mai cunoscute și discutate fenomene. Aproximativ 50–90% dintre femeile însărcinate declară că au avut pofte neobișnuite, conform American Pregnancy Association. Fie că este vorba de dorința bruscă de a mânca un anumit aliment sau de combinații surprinzătoare, aceste pofte reflectă atât transformările hormonale și nutriționale, cât și partea emoțională a sarcinii. În continuare, vom explora cauzele, semnificațiile și situațiile în care poftele ar trebui să atragă atenția medicului.

De ce apar poftele în timpul sarcinii

Poftele nu au o singură explicație, ci rezultă dintr-o combinație de factori biologici și psihologici:

  • schimbările hormonale. Nivelul crescut de estrogen și progesteron influențează sensibilitatea gustului și a mirosului. Acest lucru face ca unele alimente să pară extrem de apetisante, iar altele complet respingătoare.
  • nevoile nutriționale. Unele teorii sugerează că poftele ar putea reflecta lipsuri de vitamine și minerale. De exemplu, pofta de carne roșie ar putea fi legată de necesarul crescut de fier.
  • factorii emoționali. Sarcina este o perioadă încărcată emoțional, iar mâncarea poate fi o sursă de confort. Poftele pot fi, așadar, și o formă de răspuns la stres.
  • influența culturii. În unele societăți, poftele sunt considerate „normale” și chiar încurajate, ceea ce le face și mai frecvente.

Un studiu publicat în Frontiers in Psychology arată că poftele din sarcină sunt un fenomen complex, influențat de biologie, dar și de factori sociali și emoționali.

Cele mai frecvente pofte în sarcină

Femeile însărcinate raportează adesea pofte pentru anumite tipuri de alimente, iar studiile confirmă câteva tipare comune:

  • dulciurile: ciocolată, prăjituri, înghețată. Acestea oferă energie rapidă și cresc nivelul de serotonină, hormonul „fericirii”.
  • alimentele sărate: chipsuri, murături, măsline. Pot reflecta creșterea necesarului de sodiu sau pur și simplu dorința de gusturi intense.
  • carnea: mai ales carnea roșie sau burgerii, pofte ce ar putea semnala nevoia de proteine și fier.
  • fructele și sucurile: portocale, mango sau pepene, preferate datorită conținutului de vitamine și apă.
  • combinațiile neașteptate: înghețată cu cartofi prăjiți sau murături cu ciocolată – un mix care ține mai degrabă de schimbările hormonale și senzoriale decât de necesități nutriționale reale.

CITEȘTE ȘI: Când încep și când se termină grețurile matinale?

Ce înseamnă poftele – între mit și realitate

De-a lungul timpului, poftele din sarcină au fost înconjurate de numeroase mituri.

„Ai poftă de dulce, vei avea fată; ai poftă de sărat, vei avea băiat.” Nu există dovezi științifice care să confirme această legătură. Sexul copilului nu influențează gusturile alimentare ale mamei.

„Poftele arată exact ce îți lipsește din organism.” Uneori este adevărat, cum e cazul fierului sau calciului, dar nu întotdeauna. Nu poți explica o poftă de înghețată la miezul nopții printr-o deficiență medicală.

„Dacă nu îți satisfaci pofta, copilul va avea semne pe piele.” Acesta este un mit popular, fără nicio bază științifică.

Realitatea este că poftele sunt un amestec de biologie, emoție și cultură, iar unele pot indica lipsuri nutritive, în timp ce altele sunt pur și simplu dorințe de moment.

Ce spun studiile despre poftele în sarcină

Un studiu publicat în Appetite Journal arată că femeile însărcinate din Statele Unite raportează pofte mai ales pentru alimente bogate în calorii, zahăr și grăsimi. În schimb, într-un studiu realizat în Tanzania, cele mai frecvente pofte au fost pentru fructe, reflectând diferențele culturale și de acces la alimente.

Un alt studiu din Ecology of Food and Nutrition sugerează că poftele ar putea avea și un rol adaptativ, protejând mama și fătul. De exemplu, respingerea unor alimente cu risc de contaminare (carne crudă, brânzeturi nepasteurizate) poate fi un mecanism biologic de protecție.

Poftele neobișnuite și sindromul Pica

În unele cazuri, femeile însărcinate dezvoltă pofte pentru substanțe care nu sunt alimente, precum cretă, gheață, pământ sau amidon. Acest fenomen poartă numele de sindromul Pica și poate semnala deficiențe nutriționale, în special lipsa de fier sau zinc. Conform Journal of the American Dietetic Association, între 20 și 30% dintre femeile însărcinate la nivel global raportează forme de sindromul Pica. Este important să discuți cu medicul dacă experimentezi astfel de pofte, pentru că pot afecta sănătatea ta și a copilului.

Cum să gestionezi poftele în sarcină

În primul rând, ascultă-ți corpul, dar cu măsură. Dacă îți este poftă de ciocolată, este în regulă să mănânci o bucată mică, dar nu toată tableta.

Mai apoi, alege variante sănătoase. Dacă vrei ceva dulce, încearcă fructe sau iaurt cu miere; dacă vrei ceva sărat, optează pentru nuci nesărate sau măsline.

Totodată, mănâncă echilibrat. O dietă variată, bogată în proteine, fibre și vitamine, va reduce intensitatea poftelor.

Și nu în ultimul rând, nu te învinovăți. Poftele fac parte din sarcină, iar a le gestiona cu moderație este cea mai bună soluție.

Dacă poftele sunt foarte intense, frecvente sau se îndreaptă către substanțe nealimentare, este important să faci investigații.

CITEȘTE ȘI: Îi cânți bebelușului? Descoperă cum îmbunătățește muzica starea de spirit a micuților​

Când pot fi poftele un semnal de alarmă

Majoritatea poftelor sunt inofensive, dar există situații în care ele pot ascunde probleme:

  • dorința constantă de a consuma gheață sau substanțe nealimentare
  • pofta excesivă de dulciuri, care poate semnala risc de diabet gestațional;
  • consum compulsiv de anumite alimente, care poate ascunde dezechilibre nutriționale sau emoționale.

Poftele din timpul sarcinii fac parte dintr-un proces natural și complex, care reflectă schimbările prin care trece corpul tău și, uneori, nevoile emoționale ale acestei perioade. Ele pot fi amuzante, derutante sau chiar îngrijorătoare, dar cu informațiile corecte și cu sprijinul medicului le poți gestiona echilibrat.

