Antena Căutare
Home Lifestyle Family Rețete de mâncăruri fără lactoză pentru copii cu intoleranță

Rețete de mâncăruri fără lactoză pentru copii cu intoleranță

Dacă ai un copil cu intoleranță la lactoză, știi cât de dificil poate fi să găsești rețete delicioase și sănătoase, care să nu conțină lactate. Vestea bună? Există o mulțime de alternative gustoase și hrănitoare! În acest articol, vei descoperi câteva rețete de mâncăruri fără lactoză pe care micuțul tău le va adora.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 08:01 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 10:34
Rețete de mâncăruri fără lactoză pentru copii cu intoleranță | Shutterstock

Intoleranța la lactoză este tot mai frecventă în rândul copiilor, iar provocarea pentru părinți devine aceea de a le oferi mese hrănitoare, gustoase și sigure. Potrivit datelor oferite de Societatea Română de Gastroenterologie Pediatrică, aproximativ 5-8% dintre copiii mici din România prezintă semne de intoleranță la lactoză, manifestată prin balonare, dureri abdominale sau disconfort digestiv după consumul de lapte sau produse lactate.

Asta nu înseamnă că micuții trebuie să renunțe la mesele lor preferate sau să piardă din nutrienții esențiali. Cu puțină atenție și inspirație, poți pregăti rețete delicioase, fără lactoză, care să le ofere toată energia și plăcerea gustului. Iată câteva idei simple și rapide de mâncăruri fără lactoză, astfel încât alimentația lor să fie echilibrată, sănătoasă și... fără griji.

Rețete de mâncăruri fără lactoză pentru copii cu intoleranță

Dacă micuțul suferă de intoleranță la lactoză, nu trebuie să renunți la mesele delicioase și nutritive. Există o mulțime de rețete de mâncăruri fără lactoză care sunt atât de gustoase, încât cei mici le vor adora!

Articolul continuă după reclamă

CITEȘTE ȘI: Băuturi răcoritoare pe care copiii și le pot prepara​ singuri

Mic dejun hrănitor: Budincă de chia cu fructe

Iată o opțiune sănătoasă și rapidă pentru diminețile aglomerate. Cu siguranță, se va numără printre acele rețete de mâncăruri fără lactoză, atât de îndrăgite de micuți.

Ingrediente:

  • 3 linguri semințe de chia
  • 250 ml lapte de cocos
  • o linguriță miere
  • o jumătate de linguriță scorțișoară
  • fructe proaspete (banane, căpșuni, afine)

Mod de preparare:

Amestecă semințele de chia cu laptele de cocos, mierea și scorțișoara. Lasă amestecul la frigider timp de 2-3 ore sau peste noapte. Servește budinca cu fructe proaspete deasupra.

Prânz sățios: Supă de linte roșie

O supă ușoară, dar plină de proteine și nutrienți, pe care o poți pune pe lista acelor rețete de mâncăruri fără lactoză preferate de copii.

Ingrediente:

  • 200 g linte roșie
  • un morcov
  • o ceapă
  • 2 căței de usturoi
  • o lingură ulei de măsline
  • 500 ml supă de legume
  • sare și piper după gust

Mod de preparare:

Călește ceapa și usturoiul în ulei de măsline până devin aurii. Adaugă morcovul tăiat cubulețe, lintea și supa de legume. Fierbe timp de 20 de minute, apoi pasează supa cu un blender. Servește cu verdeață proaspătă și crutoane.

CITEȘTE ȘI: Rețete de gustări energizante pentru copii activi

Cină rapidă: Cartofi copți cu sos de avocado

O masă simplă, dar delicioasă și hrănitoare, care va fi cu siguranță pe placul celui mic. Nu mai sta pe gânduri și trece-o pe lista de rețete de mâncăruri fără lactoză.

Ingrediente:

  • 2 cartofi mari
  • un avocado bine copt
  • o lingură zeamă de lămâie
  • un cățel de usturoi
  • sare și piper după gust

Mod de preparare:

Coace cartofii în cuptor la 200°C timp de 40 de minute. Pasează avocado-ul cu zeama de lămâie, usturoiul zdrobit, sare și piper. Taie cartofii copți pe jumătate și umple-i cu sosul de avocado.

Gustare sănătoasă: Biscuiți cu ovăz și banane

Fără zahăr adăugat, dar plini de savoare, acești biscuiți vor fi ”dragoste la prima vedere”. Testează-i și dă-ne de veste dacă deja i-ai trecut pe locul întâi pe lista cu rețete de mâncăruri fără lactoză.

Ingrediente:

  • 2 banane coapte
  • 100 g fulgi de ovăz
  • o linguriță scorțișoară
  • o lingură stafide

Mod de preparare:

Pasează bananele cu o furculiță și amestecă-le cu fulgii de ovăz, scorțișoara și stafidele. Formează biscuiți și așază-i pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Coace la 180°C timp de 15-20 de minute.

CITEȘTE ȘI: Prepară rapid 8 deserturi de vară pe placul copiilor cu maxim 5 ingrediente

Desert delicios: Mousse de ciocolată fără lactoză

Un desert cremos și sănătos, perfect pentru cei mici, mousse-ul de ciocolată va deveni rapid preferatul copiilor.

Ingrediente:

  • un avocado bine copt
  • 2 linguri cacao
  • o lingură miere
  • o linguriță esență de vanilie

Mod de preparare:

Mixează toate ingredientele într-un blender până obții o textură fină. Lasă mousse-ul la frigider pentru 30 de minute. Servește cu fructe proaspete sau nuci mărunțite.

Nu este deloc dificil să găsești alternative gustoase și sănătoase pentru copilul tău. Aceste rețete de mâncăruri fără lactoză sunt doar câteva exemple, dar posibilitățile sunt infinite! Poți experimenta cu diverse ingrediente și arome pentru a descoperi preparatele preferate ale celui mic.

Importanța relației părinte-copil în dezvoltarea emoțională... Cum supraviețuiesc părinții inteligenți etapei critice a copilăriei...
Înapoi la Homepage
AS.ro Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: &#8220;Uitați-vă numai la ea!&#8221;
Observatornews.ro ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Insula iubirii Sezonul 9, 26 august 2025. Ella Vișan și Teo Costache, probleme în dormitor: Mi-e greu!
Insula iubirii Sezonul 9, 26 august 2025. Ella Vișan și Teo Costache, probleme în dormitor: Mi-e greu! Marti, 26.08.2025, 21:55
Super Neatza, 27 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Racii pot avea discuții tensionate în familie Super Neatza, 27 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Racii pot avea discuții tensionate în familie Miercuri, 27.08.2025, 08:26 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 26 august 2025. Ce cred vedetele despre bărbații care își întorc privirea către alte femei în timp ce sunt cu partenera Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 26 august 2025. Ce cred vedetele despre bărbații care își întorc privirea către alte femei în timp ce sunt cu partenera Marti, 26.08.2025, 18:15 Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Bunica Virginia a izbucnit în lacrimi după divergențele avute cu Gabriela! Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Bunica Virginia a izbucnit în lacrimi după divergențele avute cu Gabriela! Marti, 26.08.2025, 15:58
Mai multe
Citește și
Importanța relației părinte-copil în dezvoltarea emoțională
Importanța relației părinte-copil în dezvoltarea emoțională
Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Prince Jackson și partenera Molly formează un cuplu de 8 ani
Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Prince Jackson și partenera Molly formează un cuplu de 8 ani Catine.ro
Țipetele părinților pot modifica negativ creierul copiilor, spun experții britanici
Țipetele părinților pot modifica negativ creierul copiilor, spun experții britanici
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ce salarii au profesorii din Elveția: „Aproape peste tot au crescut remunerațiile”
Ce salarii au profesorii din Elveția: „Aproape peste tot au crescut remunerațiile” Libertatea.ro
Mai credem în reformă? „Guvernul a pierdut susținerea celor de care avea cea mai mare nevoie: oamenii normali, clasa de mijloc, cei cu joburi bine plătite sau cu afaceri”
Mai credem în reformă? „Guvernul a pierdut susținerea celor de care avea cea mai mare nevoie: oamenii... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut... Elle
O recunoști? Sigur ai văzut-o recent pe micile ecrane, în ipostaze nu tocmai inocente! Face furori la Insula Iubirii | FOTO
O recunoști? Sigur ai văzut-o recent pe micile ecrane, în ipostaze nu tocmai inocente! Face furori la Insula... Spynews.ro
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Profesorii titulari și-ar putea pierde posturile permanente din școli
Profesorii titulari și-ar putea pierde posturile permanente din școli Jurnalul
De ce relațiile karmice te consumă și cum ieși din ele
De ce relațiile karmice te consumă și cum ieși din ele Kudika
Studiu alarmant: bureții de vase eliberează milioane de microplastice și pun în pericol sănătatea și mediul. Cum te ferești
Studiu alarmant: bureții de vase eliberează milioane de microplastice și pun în pericol sănătatea și mediul.... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
ASF, ANRE și ANCOM avertizează
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună Observator
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Bunicul lui Gabriel Zbârcea are monument în comuna Orbeasca, pentru lupta împotriva rușilor / „Mă impresionează ideea de erou al neamului românesc”
Bunicul lui Gabriel Zbârcea are monument în comuna Orbeasca, pentru lupta împotriva rușilor / „Mă... Gandul
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic CanCan
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze DeParinti
Selena Gomez a strălucit într-un costum de baie negru la petrecerea burlăcițelor din Cabo. Artista a fost fotografiată pe un iaht
Selena Gomez a strălucit într-un costum de baie negru la petrecerea burlăcițelor din Cabo. Artista a fost... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x