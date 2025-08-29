Antena Căutare
Home Lifestyle Family Sfaturi privind diversificarea la bebelușii prematuri: cum să începi corect și cu încredere

Sfaturi privind diversificarea la bebelușii prematuri: cum să începi corect și cu încredere

Diversificarea alimentației este o etapă importantă în dezvoltarea oricărui copil. Însă când vine vorba de bebelușii prematuri, lucrurile pot fi puțin diferite. Cu răbdare și  având acces la informațiile corecte și punând în practică câteva sfaturi privind diversificarea la bebelușii prematuri vei reuși să ai o experiență plăcută, atât tu cât și bebelușul. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 August 2025, 08:35 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 10:15
Diversificarea la bebelușii prematuri | Shutterstock

În calitate de părinte al unui prematur, probabil ai observat deja că micuțul are propriul ritm de creștere și dezvoltare, iar acest lucru se aplică și în cazul alimentației.

Diversificarea alimentară începe, de obicei, în jurul vârstei de șase luni. La prematuri, în schimb, diversificarea poate începe în funcție de dezvoltarea și de recomandările medicului. Fie mai devreme, fie mai târziu.

Când să începi diversificarea la bebelușii prematuri?

Unul dintre primele lucruri la care trebuie să fii atentă este momentul potrivit pentru a începe diversificarea. În cazul bebelușilor născuți la termen, diversificarea începe de obicei în jurul vârstei de 6 luni. La bebelușii prematuri însă, calcularea vârstei potrivite pentru introducerea alimentelor solide poate fi mai complicată.

Articolul continuă după reclamă

Medicii recomandă să ții cont de vârsta corectată a bebelușului tău, care se calculează scăzând din vârsta cronologică numărul de săptămâni de prematuritate. De exemplu, dacă bebelușul tău s-a născut cu două luni înainte de termen, atunci diversificarea ar putea începe în jurul vârstei cronologice de 8 luni, adică echivalentul a 6 luni corectate.

Semne că bebelușul este pregătit pentru diversificare:

  • își poate susține capul și stă bine în scaunul de masă sau în brațele tale.
  • manifestă interes față de mâncarea pe care o mănânci.
  • începe să deschidă gura când vede lingura sau alimentele.

Este important să discuți cu medicul pediatru înainte de a începe diversificarea. Deoarece aceștia pot evalua mai bine dacă bebelușul tău este pregătit din punct de vedere fizic și nutrițional.

CITEȘTE ȘI: De ce dorm bebelușii cu fundulețul în sus

Ce alimente să introduci la început în diversificarea la bebelușii prematuri?

Când vine vorba de introducerea alimentelor solide, bebelușii prematuri nu au nevoie de alimente complet diferite față de cei născuți la termen. Însă ar trebui să începi cu alimente blânde pentru sistemul lor digestiv și bogate în nutrienți.

Cerealele pentru bebeluși îmbogățite cu fier sunt adesea recomandate pentru micuții prematuri. Fierul ajută la dezvoltarea creierului și îi poate fi de folos unui prematur care poate avea un deficit de fier.

Legumele gătite și piureurile simple sunt o altă opțiune excelentă. Oferă-i piureuri din morcovi, dovlecei, cartofi dulci sau dovleac. Aceste legume sunt ușor de digerat și au un gust dulceag, care este adesea pe placul bebelușilor.

Fructele bine coapte, cum ar fi perele, merele și bananele, pot fi introduse treptat. Acestea sunt bogate în vitamine și fibre. Cel mai bine ar fi să i le dai pasate pentru a evita ca micuțul să se înece.

După ce bebelușul s-a obișnuit cu legumele și fructele, pot să introduci și carnea de pui, curcan sau pește. Pentru ca digestia să fie mai ușoară adaugă puțină apă sau puțin lapte matern în piureuri.

Care este ritmul diversificării la bebelușii prematuri

Diversificarea trebuie să fie un proces lent și treptat. Începe prin a introduce un singur aliment la un moment dat și oferă-i același aliment timp de 3-5 zile, pentru a observa dacă bebelușul manifestă reacții alergice sau intoleranțe alimentare. Acest lucru este și mai important în cazul bebelușilor prematuri, care pot avea un sistem imunitar mai sensibil.

Atenție la alergii și intoleranțe atunci când începi diversificarea la bebelușii prematuri

Chiar dacă bebelușii prematuri nu au un risc mai mare de alergii alimentare decât cei născuți la termen, este totuși important să fii atentă la orice reacție adversă. Semnele unei alergii alimentare includ:

  • erupții cutanate sau roșeață.
  • dificultăți de respirație.
  • vărsături sau diaree.
  • iritabilitate excesivă sau plâns.

Dacă observi oricare dintre aceste simptome, întrerupe alimentul respectiv și discută imediat cu medicul pediatru.

Diversificarea la bebelușii prematuri: care trebuie să fie textura alimentelor

La începutul diversificării, alimentele ar trebui să fie bine pasate, aproape lichide, pentru a fi ușor de înghițit și digerat de bebeluș. Pe măsură ce micuțul tău crește și se obișnuiește cu alimentele solide, poți începe să introduci texturi mai consistente, cum ar fi piureurile mai groase sau bucățele mici de mâncare moale.

Este important să fii atentă la abilitățile de mestecat și înghițit ale bebelușului. Bebelușii prematuri pot avea nevoie de mai mult timp pentru a-și dezvolta aceste abilități, așa că nu trebuie să te grăbești. Dacă ai îndoieli cu privire la trecerea de la piureuri la bucățele mai mari, consultă un pediatru sau un specialist în nutriția infantilă.

CITEȘTE ȘI: Care este cea mai bună poziție pentru a dormi la bebeluși? Sfaturi pentru un somn în siguranță​

Timpul mesei, un moment de conectare

Diversificarea nu este doar despre introducerea alimentelor solide în dieta bebelușului, ci și despre crearea unei rutine și a unor momente de conectare între voi. Timpul mesei poate deveni o ocazie minunată de a petrece timp împreună și de a-i introduce pe micuțul tău în lumea gusturilor și texturilor noi.

Creează o atmosferă relaxantă, fără grabă, și încurajează-l pe bebeluș să exploreze alimentele. Chiar dacă la început micuțul va face multe grimase sau va refuza anumite alimente, este important să fii răbdătoare. Fiecare copil este unic și își va dezvolta preferințele alimentare în propriul ritm.

Să continui sau nu alăptarea după începerea diversificării la bebelușii prematuri?

Chiar dacă începi diversificarea, laptele matern sau formula rămân esențiale pentru bebelușul tău prematur. Laptele matern oferă o mulțime de nutrienți și factori de creștere care ajută la dezvoltarea imunității și sănătății generale. Dacă alăptezi, continuă să faci acest lucru, oferind lapte înainte sau după mese.

În cazul în care bebelușul tău este hrănit cu formulă, asigură-te că aceasta este adaptată nevoilor prematurului, deoarece aceștia pot avea nevoi nutriționale speciale, cum ar fi mai multe calorii sau proteine.

Băuturi energizante în timpul sarcinii: ce riscuri implică... Hidratarea în alăptare: De câtă apă are nevoie o mamă care alăptează?...
Înapoi la Homepage
AS.ro Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
Observatornews.ro "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?"
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20
Super Neatza, 29 august 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Taurii au o zi bună pentru alianțe și parteneriate Super Neatza, 29 august 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Taurii au o zi bună pentru alianțe și parteneriate Vineri, 29.08.2025, 09:15 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Joi, 28.08.2025, 18:00 Mireasa sezonul 11, 28 august 2025. Ștefania și Liviu, destăinuiri din fostele lor relații Mireasa sezonul 11, 28 august 2025. Ștefania și Liviu, destăinuiri din fostele lor relații Joi, 28.08.2025, 15:11
Mai multe
Citește și
Băuturi energizante în timpul sarcinii: ce riscuri implică
Băuturi energizante în timpul sarcinii: ce riscuri implică
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de sănătate
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de... Catine.ro
Lipsa somnului la copii și părinți: Consecințe nevăzute asupra sănătății mentale
Lipsa somnului la copii și părinți: Consecințe nevăzute asupra sănătății mentale
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO.
VIDEO. "Ocoliți zona!". Incendiu puternic în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei Libertatea.ro
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România unde există un Turn Eiffel de 50 de metri înălțime FOTO
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și pepeni pentru iarnă
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și... Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
"Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua... ProSport
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?!
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?! Gandul
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x