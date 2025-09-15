Antena Căutare
O familie din Columbia a stârnit controverse după ce și-a botezat fiica Chat Ypiti, inspirată de ChatGPT. Alegerea numelui ca omagiu pentru era inteligenței artificiale a atras reacții mixte, între admirație și critici.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Luni, 15 Septembrie 2025, 10:05 | Actualizat Luni, 15 Septembrie 2025, 10:28
Bilețele cu nume de copii. Un bebeluș a fost botezat Chat Ypiti. Cum s-au inspirat părinții de la IA | Shutterstock

Un bebeluș din Columbia a primit numele Chat Ypiti, inspirat direct de inteligența artificială. Decizia părinților a declanșat o dezbatere intensă despre originalitate, cultură digitală și responsabilitatea alegerii unui nume pentru un copil.

Într-o epocă în care tehnologia schimbă rapid felul în care trăim și comunicăm, un cuplu din Columbia a ales să marcheze momentul într-un mod cu totul aparte: și-a botezat fiica Chat Ypiti, un nume inspirat de programul ChatGPT. Povestea a stârnit reacții amestecate, de la curiozitate și admirație, până la critici legate de posibilele efecte asupra copilului.

O familie din Columbia a surprins întreaga opinie publică după ce și-a botezat fetița Chat Ypiti, un nume inspirat de programul de inteligență artificială ChatGPT. Decizia a atras atenția imediată a presei și a rețelelor sociale, mai ales pentru că micuța a fost înregistrată oficial fără nicio obiecție din partea Registrului Național din orașul Cereté.

Părinții au declarat că au ales numele ca un omagiu adus erei tehnologiei și impactului pe care inteligența artificială îl are asupra lumii. Pentru ei, Chat Ypiti este un simbol al prezentului și al viitorului digital, chiar dacă alegerea pare neobișnuită.

Reacțiile oamenilor și controversele stârnite

Alegerea acestui nume a generat numeroase reacții în mediul online. Mulți internauți au considerat decizia originală, dar și riscantă, mai ales pentru copil, care ar putea întâmpina dificultăți din cauza unui nume atât de atipic.

Criticii spun că părinții nu s-au gândit la consecințele de lungă durată, subliniind că un astfel de nume ar putea provoca glume, ridiculizare sau chiar discriminare. În schimb, alții au apreciat curajul părinților și faptul că au găsit o modalitate inedită de a se raporta la progresul tehnologic.

O tradiție a numelor neobișnuite în Columbia

Columbia are o istorie bogată de înregistrări cu nume neconvenționale. Exemple precum Maicol Yordan (variantă fonetică pentru Michael Jordan) sau Brayan Spears (inspirat de Britney Spears) sunt deja cunoscute și au generat, la rândul lor, controverse.

În trecut, autoritățile au blocat unele încercări de a înregistra nume considerate ofensatoare, cum ar fi Miperro („Câinele meu”) sau Satanás („Satana”), pe motiv că ar aduce atingere demnității copilului.

Ce spune legea despre alegerea numelor

Deși legislația columbiană nu prevede o listă de nume interzise, Registrul Civil are puterea de a refuza un nume atunci când consideră că acesta ar putea afecta reputația și demnitatea copilului.

Avocatul José Francisco Guerra din Bogotá a explicat că există deja jurisprudență care permite refuzul unor nume obscene, batjocoritoare sau exagerat de extravagante, tocmai pentru a proteja copilul de situații degradante sau discriminatorii.

Fenomenul numelor inspirate din cultură și divertisment

În America Latină, fenomenul nu este deloc rar. Numeroși copii au fost botezați după vedete de la Hollywood sau personaje din filme și telenovele. Exemple precum Yeison (Jason), Stallone, dar și nume inspirate din muzică, produse comerciale sau chiar platforme online, precum Facebook, au fost deja înregistrate oficial.

În Brazilia, de exemplu, telenovelele au inspirat o avalanșă de nume creative, dovadă că părinții caută mereu modalități de a marca epoca în care trăiesc.

Riscurile pentru dezvoltarea copilului

Specialiștii în psihologie și sociologie atrag însă atenția asupra pericolelor ascunse. Un nume neobișnuit poate deveni o povară pentru copil.

Copiii cu astfel de nume riscă să fie ținta glumelor și a ridiculizării, lucru care poate afecta stima de sine, integrarea socială și chiar dezvoltarea emoțională pe termen lung. Identitatea personală se formează în primii ani de viață, iar un nume perceput negativ poate lăsa urme greu de șters.

Între originalitate și responsabilitate

Cazul fetiței botezate Chat Ypiti deschide din nou dezbaterea legată de libertatea părinților de a-și numi copiii și responsabilitatea pe care o implică această alegere.

Pe de o parte, este un gest original, care reflectă impactul tehnologiei asupra societății moderne. Pe de altă parte, rămâne întrebarea dacă un copil ar trebui să poarte toată viața un nume ce poate deveni sursă de ironii sau prejudecăți.

În final, această poveste arată cum epoca inteligenței artificiale își lasă deja amprenta nu doar asupra economiei și tehnologiei, ci și asupra vieții personale și culturale, până la nivelul cel mai intim: alegerea numelui unui copil.

