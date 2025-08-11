Vaccinurile recomandate înainte și în timpul sarcinii te pot proteja atât pe tine, cât și pe bebelușul tău. Află ce vaccinuri sunt sigure, care sunt obligatorii sau opționale în România și când ar trebui administrate pentru a preveni complicații grave în sarcină sau după naștere.

Medic vaccinează o gravidă. Vaccinurile de care ai nevoie înainte și în timpul sarcinii. Tot ce trebuie să știi despre ele | Shutterstock

Îți dorești o sarcină sănătoasă și un bebeluș protejat? Vaccinurile joacă un rol esențial în prevenirea unor infecții care pot afecta dezvoltarea copilului. Totuși, nu toate pot fi administrate în timpul sarcinii, iar unele trebuie făcute cu luni înainte. E important să știi exact ce este recomandat și când.

Când planifici o sarcină sau ești deja însărcinată, vizitele la medic, analizele și grija pentru stilul de viață devin priorități. Dar un aspect adesea trecut cu vederea este vaccinarea. În România, există vaccinuri recomandate înainte de concepție și altele care pot fi administrate în siguranță în timpul sarcinii. Scopul acestora este dublu: te protejează pe tine de boli care pot fi mai severe în sarcină și oferă anticorpi protectori copilului, până când el va putea fi vaccinat la rândul lui.

Vaccinurile recomandate înainte de sarcină

Înainte de a rămâne însărcinată, e ideal să discuți cu medicul ginecolog sau de familie despre istoricul tău de vaccinuri. Unele boli pot avea complicații severe în timpul sarcinii, așa că anumite vaccinuri trebuie făcute cu cel puțin o lună înainte de concepție.

Vaccinul ROR (rujeolă, oreion, rubeolă)

Este contraindicat în timpul sarcinii, dar extrem de important înainte de a rămâne gravidă. Rubeola contractată în primul trimestru poate duce la sindromul rubeolic congenital, cu malformații grave.

Dacă nu ai fost vaccinată în copilărie, medicul îți poate recomanda vaccinarea, urmată de o pauză de minimum 4 săptămâni înainte de a încerca să rămâi însărcinată.

Vaccinul împotriva varicelei

Varicela în timpul sarcinii este rară, dar poate fi periculoasă, mai ales în primul și ultimul trimestru. Dacă nu ai avut boala și nu ai fost vaccinată, e bine să faci două doze, la cel puțin 4 săptămâni distanță, înainte de concepție.

Vaccinul anti-HPV

Nu este recomandat în sarcină, dar este indicat femeilor tinere, ideal înainte de începerea vieții sexuale. Dacă ai început schema de vaccinare și ai rămas gravidă, trebuie să întrerupi temporar și să o reiei după naștere.

Vaccinuri recomandate în timpul sarcinii

Pe parcursul sarcinii, există vaccinuri sigure și recomandate, cu beneficii clare atât pentru mamă, cât și pentru făt. Acestea sunt administrate în trimestre bine stabilite.

Vaccinul antigripal

Recomandat în orice trimestru de sarcină, dar mai ales în sezonul rece. Gripa poate cauza complicații severe la gravide, precum pneumonie sau naștere prematură. Vaccinul nu conține virus viu și este sigur pentru copil.

Vaccinul DTPa (difterie, tetanos, pertussis – tuse convulsivă)

Se recomandă în trimestrul al treilea (ideal între săptămânile 27 și 36). Are rolul de a proteja nou-născutul împotriva tusei convulsive, boală care poate fi letală în primele luni de viață. Este important de știut că acest vaccin nu este unul de rutină în România pentru gravide, dar este puternic recomandat, mai ales dacă familia are contact cu bebeluși mici.

Ce vaccinuri NU se fac în sarcină

Sunt câteva vaccinuri care conțin virusuri vii și care sunt contraindicate în timpul sarcinii:

ROR (rujeolă, oreion, rubeolă)

Varicelă

Vaccinul anti-HPV

Acestea nu trebuie administrate după ce ai rămas însărcinată. Dacă ai primit accidental unul dintre ele fără să știi că ești gravidă, e important să discuți cu medicul. În cele mai multe cazuri, nu este necesară întreruperea sarcinii, dar e nevoie de monitorizare atentă.

Vaccinuri necesare în funcție de context medical

În unele cazuri speciale, medicul poate recomanda vaccinuri suplimentare:

Vaccinul antihepatitic B dacă nu ai fost imunizată și ești expusă riscului (de exemplu, partener infectat, contact cu sânge sau instrumentar medical nesteril).

Vaccinul împotriva hepatitei A în cazul în care locuiești într-o zonă endemică sau călătorești în zone cu igienă precară.

Vaccinul împotriva meningitei sau pneumococului, necesar pentru gravidele cu afecțiuni cronice (diabet, boli pulmonare, splenectomie)

Cum te pregătești corect

Fă o vizită preconcepțională la medicul de familie sau ginecolog și discută deschis despre istoricul tău vaccinal.

Verifică dacă ai carnetul de vaccinuri sau poți face analize de imunitate (de exemplu, pentru rubeolă sau varicelă).

Planifică sarcina astfel încât vaccinurile contraindicate să fie administrate din timp.

Ce spun specialiștii despre vaccinarea în sarcină

Societățile medicale internaționale, precum Organizația Mondială a Sănătății (OMS) sau Colegiul American de Obstetrică și Ginecologie (ACOG), susțin în mod ferm vaccinarea gravidelor împotriva gripei și a tusei convulsive, deoarece beneficiile depășesc cu mult riscurile.

Și în România, tot mai mulți ginecologi și medici de familie recomandă aceste vaccinuri ca parte din îngrijirea prenatală modernă. Important este ca viitoarea mamă să fie bine informată și să ia decizia împreună cu medicul curant, în funcție de istoricul medical și starea sarcinii.

Vaccinurile administrate în timpul sarcinii nu oferă protecție doar mamei, ci și copilului, în primele luni de viață, când sistemul lui imunitar este imatur și încă nu poate face față singur unor infecții severe.

Întrebări frecvente despre vaccinuri și sarcină

Vaccinurile pot afecta dezvoltarea fătului?

Nu, vaccinurile recomandate în sarcină (precum cel antigripal sau DTPa) nu conțin virusuri vii și nu afectează în niciun fel dezvoltarea copilului. Dimpotrivă, anticorpii produși de mamă ajung prin placentă la făt și îi oferă protecție.

Dacă nu m-am vaccinat din timp, mai are rost să o fac?

Da. Chiar dacă ai omis vaccinurile dinainte de sarcină, cele care sunt sigure în sarcină (gripă, DTPa) merită făcute, pentru a reduce riscul de complicații. În plus, vaccinarea DTPa la sfârșitul sarcinii este eficientă în protejarea nou-născutului de tuse convulsivă, care poate fi fatală în primele luni.

Ce fac dacă nu îmi amintesc dacă am fost vaccinată?

Dacă nu ai carnetul de vaccinări, medicul poate recomanda anumite analize de sânge pentru a verifica imunitatea împotriva unor boli (de exemplu, rubeolă sau varicelă). Dacă rezultatele arată că nu ai imunitate, medicul va stabili împreună cu tine cel mai bun moment pentru vaccinare.