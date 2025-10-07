Antena Căutare
Home Lifestyle Food 4 feluri de a prepara și mânca mămăliga. Rețete tradiționale românești cum găteau strămoșii noștri

4 feluri de a prepara și mânca mămăliga. Rețete tradiționale românești cum găteau strămoșii noștri

Mămăliga este unul dintre simbolurile gastronomiei românești, cu rădăcini adânci în viața de zi cu zi a satului. De la masa simplă a țăranului la meniurile sofisticate reinterpretate de bucătari contemporani, mămăliga a însoțit generații întregi, înlocuind pâinea sau completând preparate complexe.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Marti, 07 Octombrie 2025, 09:01 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 15:47
Galerie
În funcție de tipul de mălai folosit și de timpul de fierbere, poți obține mai multe tipuri de mămăligă | Shutterstock

Radu Anton Roman, în celebra sa carte „Bucate, vinuri și obiceiuri românești”, descrie cu pasiune nu doar rețetele, ci și poveștile din spatele lor, lăsând moștenire feluri autentice de a găti și de a savura mămăliga. În scrierile sale, el amintește mai multe variante tradiționale, fiecare legată de contextul în care era gătită. De la mămăliga făcută la stână, destinată păstorilor, până la mâncărurile bogate, cu brânză și ouă, pregătite în zile de sărbătoare, diversitatea este surprinzătoare și relevă importanța acestui preparat în cultura culinară românească.

Dincolo de aceste rețete, mămăliga rămâne un reper al identității culinare românești. Pentru păstori, era hrana zilnică; pentru țăran, substitutul pâinii; pentru oraș, un preparat de tradiție adus pe mesele moderne. Fie „gutuie tânără”, fie „bolovan de pârâu”, fie „taci și înghite”, fiecare variantă spune o poveste despre felul în care oamenii și-au adaptat resursele și au transformat simplitatea în savoare.

CITEȘTE ȘI: Rețetă mămăligă cu umplutură de brânză și pancetta. E simplu de făcut și rezultatul e delicios

Mămăliga „gutuie tânără” (ca la stână)

Articolul continuă după reclamă

Aceasta este varianta de stână, fiartă îndelung, până ce capătă fermitate, dar rămâne totuși fragedă. Se prepară din apă, sare și mălai, amestecate cu răbdare, timp de aproape o oră. La final, baza mămăligii se rumenește ușor, iar când este răsturnată pe fundul de lemn, capătă o formă rotundă, asemenea unei gutui coapte. Se taie cu ața și se servește fierbinte, alături de brânză proaspătă sau lapte acru.

Ingrediente

  • 1 kg mălai
  • 3 l apă
  • 1 lingură sare

Mod de preparare

Apa cu sare se pune la fiert într-un ceaun. Când clocotește, se toarnă mălaiul în ploaie, amestecând continuu cu un făcăleț de lemn. Se lasă să fiarbă încet, amestecând din când în când, timp de o oră. Spre final, se nivelează mămăliga și se mai lasă câteva minute pe foc, ca să se rumenească ușor baza. Se răstoarnă pe un fund de lemn și se taie cu ața. Rezultă o mămăligă galbenă, fragedă, care se mănâncă fierbinte, cu brânză sau cu lapte acru.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de mămăligă tradițională. Cum faci mămăliga care poate fi tăiată cu ață

Mămăliga „bolovan de pârâu”

Această rețetă este mai rapidă și mai densă. Fierberea durează doar 30 de minute, iar consistența finală este vârtoasă, aproape grea, așa cum ar trebui să fie hrana păstorului plecat la drum. Se taie felii groase, care se pot mânca simple, pe post de pâine, sau alături de carne friptă ori tocană la ceaun.

Ingrediente

  • 500 g mălai
  • 1,5 l apă
  • 1 linguriță sare

Mod de preparare

Se fierbe apa cu sare și, când clocotește, se presară mălaiul. Se fierbe mai vârtos, aproximativ 30 de minute, amestecând bine, până când devine densă și grea, asemănătoare cu un „bolovan”. Se răstoarnă pe masă și se taie felii groase, care pot fi mâncate simple sau alături de carne la ceaun.

CITEȘTE ȘI: Ce proprietăți are mămăliga și cum o includem în alimentația noastră

Mămăliga pripită

Născută din graba țăranului care nu avea timp să lase mămăliga să fiarbă îndelung, varianta pripită se face din apă, mălai și sare, dar se fierbe scurt, 10–15 minute. Rezultă o mămăligă mai tare, crocantă pe margini, care se mănâncă de obicei cu lapte dulce rece. Este exemplul perfect al bucătăriei de nevoie, dar plină de gust și de energie.

Ingrediente

  • 300 g mălai
  • 1 l apă
  • 1 linguriță sare

Mod de preparare

Apa cu sare se pune la fiert, se presară mălaiul și se amestecă rapid. Se fierbe scurt, 10–15 minute, până devine mai tare decât mămăliga obișnuită. Se răstoarnă pe fundul de lemn și se lasă să prindă puțină crustă pe margini. Se servește simplă sau cu lapte dulce rece. Este varianta țăranilor grăbiți, gătită la repezeală, dar plină de savoare.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de bulz cu brânză de burduf și cârnați afumați în manta de bacon afumat

„Taci și înghite”

Aceasta este, poate, cea mai celebră rețetă cu mămăligă menționată de Radu Anton Roman. Este un preparat de sărbătoare, bogat și sățios, alcătuit din straturi de mămăligă, brânză și smântână, la care se adaugă ouă sparte deasupra și coapte în cuptor. Rezultă un fel consistent, cu texturi variate și gust intens, care se servește fierbinte, cu smântână rece alături.

Ingrediente

  • 500 g mălai
  • 2 l apă
  • 1 linguriță sare
  • 300 g brânză de burduf sau telemea
  • 200 g smântână groasă
  • 4 ouă
  • 50 g unt

Mod de preparare

feluri de a prepara mămăliga
+1
Mai multe fotografii

Se fierbe mămăliga clasică, vârtoasă. Într-un vas de cuptor uns cu unt, se pune un strat de mămăligă, apoi unul de brânză, urmat de smântână. Se continuă alternând până se termină ingredientele, ultimul strat fiind de mămăligă. Deasupra se fac adâncituri în care se sparg ouăle. Se pune vasul la cuptor, până când ouăle se încheagă și se formează o crustă aurie. Preparatul se servește fierbinte, cu smântână rece alături.

Pandișpan japonez, desertul pe care trebuie să îl încerci oricând ai nevoie de ceva delicios...
Înapoi la Homepage
AS.ro Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc
Observatornews.ro Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă" Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ce spune Piedone despre parizerul din magazine. Cum sunt păcăliți oamenii de fapt
Ce spune Piedone despre parizerul din magazine. Cum sunt păcăliți oamenii de fapt
Kim Kardashian și-a schimbat complet coafura pentru Săptămâna Modei de la Paris. Cum a apărut vedeta în fața tuturor
Kim Kardashian și-a schimbat complet coafura pentru Săptămâna Modei de la Paris. Cum a apărut vedeta în fața... Catine.ro
10 moduri de a folosi cuptorul cu microunde, altele decât de a încălzi mâncarea
10 moduri de a folosi cuptorul cu microunde, altele decât de a încălzi mâncarea
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții”... Libertatea.ro
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin. "Imperialismul" românesc și dorințele reale ale moldovenilor
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin.... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un copil împreună: „Nu îmi doresc să se…”
Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Nu mai arunca frunzele de la sfeclă. Iată ce poți face cu ele
Nu mai arunca frunzele de la sfeclă. Iată ce poți face cu ele HelloTaste.ro
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat Jurnalul
8 Semne că energia negativă din casă îți afectează sănătatea și cum să o elimini imediat
8 Semne că energia negativă din casă îți afectează sănătatea și cum să o elimini imediat Kudika
Codul Rutier 2025: Restricția din permis care le poate aduce amenzi mari șoferilor. Ce se întâmplă dacă ai făcut școala pe mașină automată
Codul Rutier 2025: Restricția din permis care le poate aduce amenzi mari șoferilor. Ce se întâmplă dacă ai... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap” ProSport
Horoscop 7 octombrie 2025. VĂRSĂTORII nu se agață de rezultate
Horoscop 7 octombrie 2025. VĂRSĂTORII nu se agață de rezultate Gandul
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut... CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș”
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș” ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Pere în vin roșu, glazurate cu ciocolată și servite cu înghețată
Pere în vin roșu, glazurate cu ciocolată și servite cu înghețată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x