5 preparate coreene pe care le poți face acasă. Cum poți obține ușor aromele asiatice

Bucătăria coreeană, cunoscută și apreciată în întreaga lume, reprezintă o armonie fascinantă între arome intense, tradiții vechi de secole și tehnici sofisticate de preparare. Caracterizată printr-o varietate de ingrediente proaspete și metode de fermentare unice, bucătăria coreeană se bazează pe concepte de echilibru și sănătate, integrând nu doar gustul, ci și efectele benefice asupra corpului și minții.

Unul dintre elementele centrale ale acestei bucătării este fermentația, o tehnică ancestrală utilizată pentru a conserva alimentele și pentru a intensifica aromele. Kimchi, poate cel mai cunoscut preparat coreean, este un exemplu elocvent al acestei tradiții. Realizat prin fermentarea verzei sau altor legume împreună cu un amestec de condimente, kimchi adaugă o notă picantă, acrișoară și ușor înțepătoare în numeroase feluri de mâncare, oferind o sursă importantă de probiotice. Kimchi este considerat un aliment viu și sănătos, iar fiecare familie coreeană are propria rețetă tradițională, transmițând-o din generație în generație.

O altă caracteristică definitorie a bucătăriei coreene este conceptul de „banchan” – mici preparate servite alături de felul principal, menite să completeze și să echilibreze masa. Aceste preparate pot include o varietate de legume murate, pește sărat, tofu, dar și multe alte variante, fiecare cu arome distincte. Banchan adaugă textură și gust, completând o masă coreeană într-un mod armonios și variat, permițând o experiență culinară complexă și echilibrată.

Armonia dintre culori și ingrediente este de asemenea o trăsătură esențială. Tradițional, bucătarii coreeni încearcă să includă cinci culori reprezentative (alb, negru, roșu, galben și verde) în fiecare fel de mâncare, pentru a crea un echilibru vizual, dar și nutritiv. Aceste culori sunt asociate cu cele cinci elemente filozofice: apă, foc, lemn, metal și pământ, și se crede că echilibrul acestora contribuie la sănătatea generală a corpului.

Sigeumchi Namul

Sigeumchi Namul este un fel de mâncare tradițional coreean, un fel de garnitură făcută din spanac fiert, condimentat ușor cu ingrediente precum sos de soia, ulei de susan, usturoi și semințe de susan.

Ingrediente Sigeumchi Namul

1 kg spanac

sare

2 linguri de oțet de vin de orez neasezonat

1 lingură de doenjang ( pastă de soia fermentată coreeană )

1 lingură de miere

1 linguriță de sos de pește

1 linguriță de piper negru proaspăt măcinat

1 cățel mediu de usturoi, ras fin

2 linguri de ulei de susan

2 linguri de semințe de susan prăjite

2 fire de ceapă verde feliate

Mod de preparare Sigeumchi Namul

Se pune gheață într-un castron mare. Într-o oală medie cu apă clocotită și sare, se opărește spanacul până când se ofilește ușor, dar este încă verde, aproximativ 30 de secunde. Se transferă imediat în baia de gheață pregătită pentru a se răci rapid.

Odată ce spanacul este complet răcit, se scurge. Se golește vasul cu gheață, se șterge și se lasă deoparte. Apoi se stoarce cât mai multă apă din spanac folosind mâinile, având grijă să nu se rupă. Se transferă pe un tocător și se taie în bucăți mici. Se lasă deoparte.

În castronul mare gol, se amestecă oțetul de vin de orez, doenjang, mierea, sosul de pește, piperul negru și usturoiul. Se amestecă bine și se pune puțin câte puțin uleiul de susan până când compoziția se emulsionează. Apoi se pune spanacul în sos, amestecând astfel încât să fie acoperit uniform. Se adaugă ceapa verde și semințele de susan și se amestecă din nou. Se gustă și se mai adaugă sare dacă este necesar. Se împarte în boluri sau se transferă într-un recipient care se închide ermetic și se lasă la frigider până la 3 zile.

Gamja Bokkeum

Gamja Bokkeum este un fel de mâncare tradițional coreean din cartofi prăjiți, preparat fie în stil uscat (ganjeong gamja bokkeum), fie în stil mai zemos (mul gamja bokkeum). „Gamja” înseamnă „cartof” în coreeană, iar „bokkeum” se referă la un fel de mâncare prăjit

Ingrediente Gamja Bokkeum

3 linguri de sos de soia

3 linguri de apă

2 linguri de zahăr

1 linguriță de sos de pește

1 cățel mediu de usturoi, ras fin

2 linguri de ulei vegetal

300 g cartofi Yukon Gold mici, curățați de coajă, spălați și tăiați pe jumătate

1 lingură de ulei de susan

1 lingură de semințe de susan prăjite

Mod de preparare Gamja Bokkeum

Într-un castron mic, se amestecă sosul de soia, apa, zahărul, sosul de pește și usturoiul până când zahărul se dizolvă, aproximativ 30 de secunde. Se lasă deoparte.

Se pune ulei într-o cratiță de 3 l. Se adaugă cartofii, se aranjează cu partea tăiată în jos într-un singur strat. Se dă la foc mediu și se gătesc neacoperiți până când cartofii sunt auriu deschis pe partea tăiată, 5-6 minute. Apoi se reduce focul la mic și se adaugă compoziția cu sos de soia. Se amestecă pentru a se combina cu cartofii. Se pune capacul și se mai lasă 10 minute sau până când cartofii sunt complet gătiți. După aceea, se ia capacul și se dă focul la maximum. Cartofii se mai gătesc 1-2 minute. Apoi se ia vasul de pe foc și se transferă cartofii în bolul de servire. Se stropesc cu ulei și semințe de susan.

Conopidă prăjită în stil coreean

Conopida prăjită în stil coreean folosește un sos coreean specific pe bază de gochujang – pasta de ardei iute fermentată – cunoscută pentru aroma sa profundă, ușor picantă și ușor dulce, care oferă conopidei o tentă autentică și echilibrată.

Ingrediente pentru conopidă prăjită în stil coreean

2 l ulei vegetal sau de arahide

110 g amidon de porumb

110 g făină universală

1/2 linguriță de praf de copt

80 g semințe de susan prăjite, plus mai multe pentru garnitură

80 g fulgi de nucă de cocos neîndulciți

sare

120 ml apă rece

120 ml vodcă

1 conopidă, tăiată în buchete de 2-3 cm

sos de soia

4-5 fire de ceapă verde tocată mărunt

Mod de preparare conopidă prăjită în stil coreean

Se pune uleiul într-o tigaie cu fund gros și se lasă să se încingă.

Între timp se combină amidonul de porumb, făina, praful de copt, două lingurițe de sare, semințele de susan și nuca de cocos într-un castron mare. Apoi se toarnă apa și vodca și se amestecă până când se formează un aluat fin, adăugând până la 2 linguri de apă în plus dacă aluatul este prea gros. După aceea se adaugă conopida în aluat. bucățile de conopidă de prăjesc pe rând, timp de 6 minute fiecare, fără a aglomera tigaia. Apoi se transferă pe o farfurie tapetată cu un prosop de hârtie și se asezonează imediat cu sare. Se amestecă apoi cu sos de soia și se servește imediat, stropită cu semințe de susan și ceapă verde.

Dwaeji Bulgogi

Dwaeji Bulgogi este o variantă de bulgogi coreean preparată din carne de porc marinat într-un amestec de sosuri și condimente picante, având un gust intens și echilibrat.

Ingrediente Dwaeji Bulgogi

Pentru Dwaeji Bulgogi

1 ceapă medie tăiată în bucăți de 2 cm

1 pară asiatică, decojită și tăiată în bucăți de 2 cm

3 fire de ceapă verde tocate

5 căței de usturoi

1 bucată de 2 cm de ghimbir proaspăt, decojit și tăiat în bucăți de 0,5 cm

240 ml gochujang

25 g gochugaru măcinat fin

2 linguri de sos de soia

2 linguri de sirop de orez coreean

2 linguri de mirin

1 lingură de ulei de susan

1 lingură de piper negru proaspăt măcinat

1,3 kg ceafă de porc, tăiată în bucăți groase de 1 cm

Pentru servire

2 linguri de semințe de susan albe prăjite

ssamjang (sos coreean pentru grătar)

Mod de preparare Dwaeji Bulgogi

Pentru Dwaeji Bulgogi se combină ceapa, para asiatică, părțile albe ale cepei verzi, usturoiul și ghimbirul în bolul unui robot de bucătărie și se procesează până când se obține un piure grosier, răzuind părțile laterale ale bolului robotului de bucătărie, după cum este necesar, aproximativ 30 de secunde. Se transferă amestecul într-un castron mediu și se amestecă împreună cu gochujang, sosul de soia, siropul de orez, mirinul, uleiul de susan și piperul negru.

Se pune carnea de porc într-o pungă cu fermoar sau într-o tavă mare de copt și se toarnă marinada deasupra având grijă să fie distribuită uniform. Se transferă la frigider și se lasă minimum o oră, de preferat 24 de ore.

După ce s-a marinat carnea se gătește pe grătarul încins, 4-6 minute pe fiecare parte. Se scoate pe un platou, se presară cu semințe de susan și se servește imediat cu salată sau alte garnituri.

Jaeyook Kimchi Bokum

Jaeyook Kimchi Bokkeum (sau Jaeyook Bokkeum) este un fel de mâncare coreean preparat din carne de porc prăjită cu kimchi și alte condimente, oferind o combinație intensă de arome picante, sărate și ușor acrișoare.

Ingrediente Jaeyook Kimchi Bokum

40 g gochujang

1 pară asiatică decojită și mărunțită

6 căței de usturoi tocat

1 lingură de ghimbir tocat

1 lingură de sos de soia

1 lingură de ulei de susan

1 lingură de zahăr

1 lingură de vin de orez

2 lingurițe de gochugaru

2 kg spată de porc, tăiată în fâșii subțiri

6 linguri de ulei vegetal sau canola, împărțit

1 ceapă galbenă medie, feliată subțire

2 fire de ceapă verde doar părți albe și verde deschis, feliate subțiri

1 ardei iute verde coreean proaspăt, cu tulpină, tăiat transversal în bucăți de 0,5 cm

200 g de kimchi scurs

sare

semințe de susan, pentru decor

frunze de salată verde și orez cu bob mediu fiert, pentru servire

Mod de preparare Jaeyook Kimchi Bokum

Într-un robot de bucătărie, se combină gochujang, para asiatică, usturoiul, ghimbirul, sosul de soia, uleiul de susan, zahărul, vinul de orez și gochugaru și se procesează până se formează o marinadă netedă.

Într-un castron mare, se pune carnea de porc, se amestecă bine cu marinada și se dă la rece pentru 2-8 ore. După aceea, se pune 1 lingură de ulei într-un wok la foc mare. Când este încins, se adaugă ceapa, ceapa verde și ardeiul și se gătesc, amestecând ocazional, până când se înmoaie și încep să se rumenească pe margini, aproximativ 3 minute. Apoi se transferă pe un platou.

Se mai pune 1 lingură de ulei în wok și când s-a încins, se pune kimchi și se gătește, amestecând ocazional, până când excesul de lichid s-a evaporat, aproximativ 2 minute. Se transferă pe platoul cu ceapa.

Se pune în wok restul de ulei. Când s-a încins, se pune carnea de porc și se prăjește până când începe să se rumenească. Apoi se transferă pe platou. După ce s-a gătit toată carnea, se întorc toate ingredientele în wok și se amestecă. Se lasă până se încălzesc, se condimentează cu sare. Apoi se transferă pe un platou și se presară cu semințe de susan. Se servește imediat cu frunze de salata verde și orez.

