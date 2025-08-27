Antena Căutare
Urmează să mergi la un restaurant hot pot? Iată ce trebuie să faci pentru a avea o experiență plăcută

În lumea gastronomiei, există feluri de mâncare care nu sunt doar despre gust, ci și despre experiență, comunitate și tradiție. Un astfel de preparat este hot pot, un fel de mâncare care își are originile în China, dar care a cucerit inimi în întreaga lume datorită simplității și versatilității sale. De la mesele festive din Asia de Est până la restaurantele moderne din marile metropole, hot pot este mai mult decât o masă. Este o aventură culinară.

Miercuri, 27 August 2025, 09:01
La un restaurant hot pot te vei bucura de o mulțime de arome și texturi | Shutterstock

Dacă ești în China sau oriunde altundeva în lume și mergi la un restaurant cu specific chinezesc și îți comanzi un hot pot ți se poate părea intimidant tot procesul. Nu este doar despre mâncare, ci mai degrabă este o experiență pe care o împarți cu cei cu care ești la masă. China a făcut-o celebră, însă vei găsi versiuni ale hot pot și în Coreea de Sud sau Vietnam.

Hot pot, cunoscut și sub numele de huoguo în China, are o istorie îndelungată, datând de cel puțin 2.000 de ani. Se crede că a apărut în regiunea Mongoliei Interioare, unde păstorii foloseau oale de bronz pentru a găti carnea și legumele în apă fierbinte. De-a lungul timpului, această practică s-a răspândit în toată China, adaptându-se la preferințele regionale și la ingredientele disponibile.

Ce este hot pot

În cultura chineză, hot pot este asociat cu împreunarea și celebrarea. Este o masă care se savurează în grup, unde fiecare participant poate personaliza propria experiență. Această tradiție a fost transmisă din generație în generație, devenind un simbol al ospitalității și al conexiunii umane. „Primele forme de masă fierbinte au apărut în dinastiile Shang și Zhou, aproximativ între 1600 și 256 î.Hr. Folosirea vaselor de cupru pentru oala fierbinte a început în perioada celor Trei Regate, 220-280 d.Hr.”, a explicat pentru HuffPost, Tony Kwan, cronicar gastronomic.

Hot pot este, în esență, un fel de mâncare în care ingredientele sunt gătite într-un vas comun cu supă fierbinte, așezat pe o sursă de căldură la mijlocul mesei. Procesul este interactiv. Fiecare persoană alege ingredientele preferate, cum ar fi felii subțiri de carne, fructe de mare, tofu, legume, tăieței sau găluște, și le înmoaie în supa fierbinte până sunt gata de consum.

Există numeroase variante de hot pot, fiecare cu propriile sale arome și ingrediente distinctive. În Sichuan, hot pot-ul este cunoscut pentru supa sa picantă și aromată, bogată în ardei iute și piper Sichuan. În contrast, hot pot-ul din Canton este mai ușor, cu supe bazate pe oase de porc sau pește. În afară de China, alte țări asiatice au dezvoltat propriile versiuni, cum ar fi shabu-shabu din Japonia sau sukiyaki, care folosește o supă dulce și sărată.

Cum se mănâncă hot pot la restaurant

Experiența hot pot-ului într-un restaurant este una socială și interactivă. Majoritatea restaurantelor oferă mai multe opțiuni de supe, de la cele ușoare și delicate până la cele picante și aromate. Dacă nu ai mai avut niciodată o astfel de experiență, poți opta pentru o supă mai blândă sau chiar pentru un vas împărțit (numit „yin-yang”), care vă permite să încerci două arome diferite.

Apoi trebuie să îți alegi ingredientele, iar varietatea este foarte mare. Bucățile subțiri de carne, creveții, tofu-ul și ciupercile sunt opțiuni populare. După ce te-ai hotărât, introdu-le în supa fierbinte și lasă-le să se gătească. Timpul de gătire variază în funcție de ingredient. Carnea are nevoie de doar câteva secunde, în timp ce tăiețeii sau găluștele pot dura puțin mai mult.

După ce ingredientele sunt gătite, scufundă-le în sosuri speciale. Sosul de susan, sosul de usturoi sau sosul de soia sunt opțiuni populare.

Cum să îți faci experiența mai plăcută

Nu există un mod greșit de a servi hot pot, însă trebuie să ții cont de câteva sfaturi pentru ca experiența ta să fie cu adevărat deosebită.

Comandă suficient, dar nu prea mult

Nu comanda mai mult decât poți mânca. Chiar dacă ai vrea să încerci cât mai multe ingrediente nu este recomandat să faci risipă. În majoritatea localurilor vei fi taxat pentru ceea ce nu ai consumat, așa că este mai bine să fii cumpătat.

Nu amesteca sosurile

Când mănânci hot pot este foarte ușor să faci dezordine. Încearcă să nu verși sosurile și nici să nu le amesteci între ele pentru a simți gustul fiecăruia în mod corect.

Ai grijă la bețișoare

Dacă mănânci cu mai multe persoane, nu pune bețișoarele în oală. Nu este chiar igienic. Folosește cleștii și lingurile care îți sunt aduse pentru a lua mâncarea din oală.

Ai răbdare

Dacă oala este deja umplută până la refuz cu ingrediente, cel mai bine este să eviți să adaugi altceva pentru câteva minute. De asemenea, este important să aștepți până când supa este încălzită la temperatura corectă înainte de a adăuga ingredientele.

Siguranța este pe primul loc

Ai grijă cum pui ingredientele fierbinți în apa clocotită. Folosește ustensile încet pentru ca apa să nu sară din oală și să se întâmple accidente care pot lăsa urme pe viață.

Ține mine ce ingrediente ai pus

Dacă ai pus o gălușcă în oală ai grijă să o recuperezi când este gata. Altfel se va găti prea tare, se poate dezintegra, iar restul experienței poate fi neplăcut.

Ordinea ingredientelor contează

Este recomandat să mănânci mai întâi legume, fructe de mare și carne și iar tăiețeii trebuie să rămână la sfârșit. Aceștia vor absorbi toată supa și în plus sunt și foarte sățioși.

