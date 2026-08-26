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Budincă de orez cremoasă la cuptor – rețetă simplă și reconfortantă

Această budincă de orez cremoasă la cuptor este un desert simplu, aromat și foarte reconfortant. Este perfect pentru momentele în care îți dorești ceva dulce, dar nu vrei să petreci mult timp în bucătărie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 26 August 2026, 07:57 | Actualizat Miercuri, 26 August 2026, 08:05
Această budincă se transformă lent la cuptor într-un desert fin, cremos și parfumat, cu o textură plăcută și o aromă discretă de nucșoară | Shutterstock/AI
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Preparată din ingrediente accesibile, pe care le avem de obicei în casă, această budincă se transformă lent la cuptor într-un desert fin, cremos și parfumat, cu o textură plăcută și o aromă discretă de nucșoară.

Spre deosebire de variantele fierte pe aragaz, această rețetă este deosebit de ușor de pregătit. Pune ingredientele într-un vas termorezistent, amestecă-le și lasă cuptorul să facă aproape toată treaba. Orezul absoarbe treptat laptele, iar amidonul eliberat în timpul coacerii contribuie la obținerea acelei consistențe cremoase specifice budincii de orez.

Pentru un rezultat cât mai bun, folosește orez cu bob scurt, ideal orez pentru budincă sau orez Arborio. Acest tip de orez are mai mult amidon și devine cremos pe măsură ce se gătește. Dacă nu ai la îndemână orez special pentru deserturi, poți folosi și orez pentru risotto.

Un alt avantaj al acestei budinci este faptul că nu ai nevoie de smântână pentru a obține o consistență bogată. Laptele și puțin unt sunt suficiente pentru ca desertul să capete un gust delicat și o textură catifelată. Poți folosi lapte integral pentru un rezultat mai bogat sau lapte semidegresat pentru o variantă mai ușoară.

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La suprafață se formează o peliculă fină, ușor rumenită, care este considerată de mulți partea cea mai gustoasă a budincii. Dacă nu îți place această crustă delicată, o poți îndepărta înainte de servire.

Budincă de orez cremoasă la cuptor - Ingrediente

  • 40 g orez cu bob scurt, pentru budincă sau risotto
  • 570 ml lapte
  • 25 g zahăr
  • 1 lingură unt
  • 1 praf mic de nucșoară proaspăt rasă.

Rețeta budincii de orez cremoasă - Mod de preparare

Unge cu unt un vas termorezistent, de preferat unul puțin mai adânc și suficient de încăpător pentru ca laptele să nu dea pe dinafară în timpul coacerii.

Pune orezul și zahărul în vas, apoi adaugă nucșoara rasă. Amestecă ușor ingredientele uscate pentru a le distribui uniform.

Toarnă laptele peste orez și amestecă bine. Împarte untul în bucățele mici și așază-le deasupra compoziției.

Preîncălzește cuptorul la 160°C, fără ventilație, apoi introdu vasul și coace budinca timp de aproximativ 30 de minute.

Scoate cu grijă vasul din cuptor și amestecă bine, astfel încât orezul să nu rămână adunat pe fundul vasului.

Introdu din nou budinca în cuptor și continuă coacerea timp de aproximativ 2 ore, până când orezul este bine fiert, iar cea mai mare parte a laptelui a fost absorbită. Budinca trebuie să rămână cremoasă, nu complet uscată.

Las-o câteva minute să se răcorească înainte de servire. Servește-o caldă sau la temperatura camerei, iar dacă preferi un desert rece, las-o să se răcească complet și păstreaz-o la frigider.

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Cum poți aromatiza budincă de orez cremoasă la cuptor

Pentru o aromă diferită, poți înlocui nucșoara cu scorțișoară, cardamom sau puțin ghimbir măcinat. Coaja rasă fin de lămâie sau portocală adaugă o notă proaspătă și parfumată.

Pentru o variantă cu vanilie, adaugă puțin extract de vanilie după ce ai turnat laptele. Dacă îți plac deserturile cu ciocolată, poți adăuga puțină pudră de cacao sau câteva bucățele de ciocolată înainte de coacere.

O variantă foarte gustoasă este să servești budinca cu o linguriță de dulceață deasupra. Dulceața de fructe de pădure, de vișine sau de caise contrastează foarte bine cu gustul delicat al orezului cu lapte.

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Sfaturi pentru o budincă reușită

Folosește orez cu bob scurt, deoarece acesta eliberează suficient amidon pentru a îngroșa laptele și pentru a crea textura cremoasă specifică desertului.

Nu reduce foarte mult cantitatea de lapte. Orezul are nevoie de suficient lichid pentru a se găti lent și uniform.

Amestecă budinca după primele 30 de minute de coacere. Acest pas ajută orezul să se distribuie uniform și contribuie la obținerea unei texturi omogene.

Dacă budinca pare încă prea lichidă la finalul timpului de coacere, mai las-o câteva minute în cuptor. Ține cont că se va îngroșa și după răcire.

Păstrează budinca de orez răcită într-un recipient acoperit, la frigider, timp de până la 3 zile. O poți consuma rece sau o poți încălzi ușor, adăugând câteva linguri de lapte dacă s-a îngroșat prea mult.

Pentru congelare, împarte budinca în porții individuale și păstreaz-o în recipiente închise ermetic, până la aproximativ 3 luni. Las-o să se dezghețe lent în frigider, apoi încălzește-o ușor înainte de servire.

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