Ce ingrediente și compuși conțin, de fapt, pufuleții. Chiar dacă par o gustare inofensivă, adevărul este altul

Pufuleții sunt o gustare delicioasă și sigură, în special când îți dorești să ronțăi ceva bun seara în fața televizorului, stând pe canapea.

Chiar dacă sunt gustoși și nu te poți abține să nu mănânci o pungă întreagă, trebuie să te gândești și la lista de ingrediente de pe ambalaj.

Pufuleții sunt și gustarea copilăriei, iar pentru mulți nostalgici aceștia chiar sunt ideali atunci când au poftă ceva bun care să le amintească de vremurile frumoase. De asemenea, un alt factor care îi încurajează pe români să consume pufuleții este și prețul accesibil.

Ce conțin, de fapt, pufuleții și de ce sunt gustarea preferată a multor români

Cu toate acestea, chiar dacă par o gustare sigură, aparent făcută doar din mălai și apă, realitatea este alta.

Iată care sunt cele mai comune ingrediente pentru pufuleți: mălai, ulei de palmier, dextroză, sare, arome, zahăr, colorant, curcuma, o cantitate considerabilă de sare, condimente. În unele cazuri, lista poate fi mai lungă, adăugându-se și emulsii grase și alți aditivi.

Pentru ca gustarea aceasta să fie cu adevărat inofensivă și să nu dăuneze organismului, este necesar să căutați pufuleții care conțin 100% mălai, fără gluten și fără sare. Dacă citiți cu atenție ingredientele de pe ambalaj, veți vedea că veți reuși să aflați care sunt brandurile care produc pufuleți „curați”.

Pufuleții nu sunt deloc o gustare potrivită pentru cei mici, deși mulți părinți preferă să le ofere acest aliment ca gustarea dintre mese. Consumul de peste 1g de sare pe zi poate fi periculos în cazul copiilor.

O pungă normală de pufuleți poate conține de două ori mai multă sare.

Nutriționiștii avertizează faptul că un consum mai mare de sare, zahăr și grăsimi poate fi periculos pentru organism pentru că pot duce la creșterea colesterolului din sânge.

„La 3 din 4 probe originea grăsimii este palmierul, este un ulei cu acizi grași saturați foarte mulți, foarte nesănătos. Facem un test simplu pe care îl putem face și acasă: punem un produs într-o hârtie mai poroasă și apăsăm, să vedem dacă rămân urme de ulei. Se vede uleiul. Aproape 30 la sută ulei”, a declarat Alexandru Cîrîc, directorul Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), potrivit Cancan.

Este important ca cei mici să nu consume pufuleți și să fim mereu atenți la ingredientele de pe ambalaj atunci când cumpărăm o pungă de astfel de gustări car par tentante, dar nu sunt neapărat sigure pentru sănătatea organismului.

