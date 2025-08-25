Ce sunt scones. Rețeta celui mai popular desert britanic

Textura lor e undeva între un biscuit fraged și un aluat de brioșă, au gust delicat, dar pot fi surprinzător de consistente. Servite calde, cu unt și dulceață, devin desertul perfect pentru o pauză cu cafea sau ceai. Scones – un preparat clasic britanic, cuceresc prin simplitate și versatilitate.

Originare din Scoția, dar popularizate de englezi odată cu tradiția ceaiului de la ora 5, scones au trecut de la o rețetă rustică cu ovăz la varianta coaptă, dulce sau sărată, cu lapte și unt, care se topește în gură. În varianta dulce, scones sunt adesea aromatizate cu vanilie, coajă de lămâie sau stafide, iar textura lor ușor fărâmicioasă le face perfecte pentru a fi unse cu cremă de brânză, clotted cream sau gem de fructe.

Prepararea corectă a acestor mici delicii presupune câteva reguli simple: ingredientele trebuie să fie reci, aluatul nu se frământă prea mult, iar coacerea se face la temperatură ridicată, pentru o crustă ușor crocantă și interior moale. În rândurile următoare vei descoperi rețeta clasică de scones, dar și variante moderne, potrivite pentru micul dejun, brunch sau deserturi de duminică după-amiaza.

Scones vs biscuiți

De multe ori scones sunt confundate cu biscuiții. Diferența dintre cele două poate părea subtilă, mai ales că rețetele lor pornesc de la o bază aproape identică: făină, grăsime rece, un produs lactat, agenți de creștere chimici, sare și, uneori, un element aromatizant discret. Niciunul nu se bazează pe drojdie sau maia pentru a dospi, ambele cer o atingere ușoară — prea mult frământat și textura devine densă și greoaie. Se coc repede, în cuptor fierbinte, și sunt pregătite să fie mâncate în mai puțin de 20 de minute.

Cofetarul Nick Malgieri notează în The Modern Baker că atât biscuiții americani, cât și scones-urile britanice sunt relativ noi în istoria panificației, apărute abia în secolul al XIX-lea, când praful de copt și bicarbonatul au început să fie disponibile pe scară largă. De aici și confuziile frecvente — pentru că, de fapt, linia de demarcație dintre ele e influențată mai mult de geografie și cultură decât de ingrediente sau tehnică.

În Marea Britanie și în fostele colonii din Commonwealth, „biscuit” înseamnă ceea ce americanii numesc „cookie”, iar „scone”-ul e mai apropiat ca textură și aspect de un biscuit american: rotund, puțin dulce și cu o consistență densă, dar fragedă. Pe de altă parte, în Statele Unite, „biscuit” este acel produs pufos, stratificat, asociat cu unt și gravy, în timp ce „scone”-ul e tratat ca un desert de mic dejun, adesea în formă de triunghi, cu o textură sfărâmicioasă și gust pronunțat de unt sau frișcă. Aceste diferențe nu sunt absolute — există nuanțe regionale și interpretări personale — dar reflectă, în linii mari, cum se poziționează cultural aceste două produse de patiserie.

Diferențele se simt și la nivel de tehnică. În timp ce biscuiții se fac fără ouă și cu lapte bătut, scone-urile cer smântână dulce și ouă. Biscuiții sunt stratificați prin împăturire, pentru a obține acea textură foietată, în timp ce scone-ul se rupe curat, sec, ca un biscuite englezesc mai gros și mai cochet. Într-un fel, totul se rezumă la geografie — așa cum spunea o australiancă stabilită în America, diferența se reduce la un singur cuvânt, sec și decisiv: emisfere.

Scones clasici cu unt și smântână dulce

Ingrediente

250 g făină albă

100 g zahăr tos

½ linguriță de sare

2½ lingurițe de praf de copt

113 g unt nesărat, congelat

120 ml smântână dulce sau lapte bătut (plus 2 linguri pentru uns)

1 ou mare

1½ linguriță de extract de vanilie

150 g adaosuri (ciocolată, fructe de pădure, nuci, fructe uscate)

zahăr grunjos pentru topping (opțional)

Mod de preparare

Făina se amestecă într-un bol cu zahărul, sarea și praful de copt. Untul congelat se rade pe răzătoarea mare și se adaugă peste ingredientele uscate, apoi se amestecă totul cu degetele până când se obține o textură nisipoasă, cu firimituri mari. Bolul se dă la frigider cât timp se pregătesc lichidele. Într-un alt vas, se bat oul, smântâna și vanilia, apoi se toarnă peste amestecul rece, împreună cu ingredientele alese ca adaos. Aluatul se adună repede fără a se frământa, apoi se răstoarnă pe masa presărată cu făină. Cu mâinile înfăinate, se formează un disc de 20 cm diametru, care se taie în 8 triunghiuri.

Bucățile se așază într-o tavă cu hârtie de copt, se ung cu smântână și se presară, dacă se dorește, cu zahăr grunjos. Tava se dă la frigider pentru 15–20 de minute, apoi se coace în cuptorul preîncălzit la 204°C timp de 18–26 de minute, până când scones-urile sunt aurii și ușor rumenite. Se lasă să se răcorească câteva minute înainte de servire.