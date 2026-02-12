Ce trebuie să faci când pui prea multă sare în ciorbă. Trucul prin care salvezi mâncarea

Sarea devine inamicul oricărei persoane atunci când este folosită în exces. Adesea, majoritatea preparatelor ajung să nu mai fie consumate din cauza gustului mult prea sărat, însă există un truc prin care mâncare poate fi salvată în astfel de situații.

Printre cele mai apreciate preparate în rândul românilor se numără și ciorba. Aceștia apelează adesea la acest fel de mâncare pentru o digestie mai ușoară, dar și din nevoia de a consuma ceva mai simplu, sănătos și gustos.

În ciuda eforturilor pe care le depun gospodinele în realizarea unei supe perfecte, micile erori sunt nelipsite din bucătărie. Doar un praf de sare pus în plus poate strica mâncarea.

Pe lângă faptul că preparatul nu mai este comestibil, sarea consumată în exces poate afecta starea de sănătate. Așadar, mulți aleg să arunce o ciorbă mult prea sărată, fără a căuta soluții pentru a corecta gustul acesteia.

Ce trebuie să faci când pui prea multă sare în ciorbă. Trucul despre care puțini știau

Există o mulțime de trucuri tradiționale prin care mâncarea poate fi salvată atunci când „scapă” prea multă sare. Unele gospodine aleg să apeleze la pâine, cartofi, orez sau lichide suplimentare (mai ales când vine vorba de ciorbe).

Pâinea este un aliment nelipsit din casele oamenilor, însă puțini sunt cei care știu că acest produs poate corecta gustul preparatelor atunci când sunt mult prea condimentate, acționând ca un absorbant natural, potrivit click.ro.

Se pare că porii din miezul pâinii preiau o parte din lichidul sărat, ajutând la diminuarea intensității sării și făcând gustul mai plăcut. Așadar, această metodă rămâne cea mai cunoscută și eficientă în rândul bucătarilor.

Ce tipuri de pâine poate corecta gustul unui preparat sărat

• Pâinea albă și fără coajă.

• Pâinea integrală, însă efectul său nu este imediat. De asemenea, miezul nu poate să absoarbă o cantitate mare de lichid sărat.

Ce trebuie să faci cu pâinea pentru a corecta gustul unei ciorbe

Este foarte importantă alege o felie groasă de pâine, cu sau fără coajă, pe care să o pune în oala cu ciorbă. Aceasta trebuie lăsată câteva minute pentru a acționa, iar mai apoi scoasă cu ajutorul unei linguri și cu un clește, înainte de a se dezintegra complet, conform sursei citate mai sus.

De asemenea, o altă modalitate prin care se poate desăra mâncare este să punem pâinea într-un săculeț de tifon și să-l introducem în oală. Astfel nu riscăm ca produsul să se descompună în supă.

Alte soluții prin care se poate reduce cantitatea de sare din mâncare

• Curățarea și tăierea unui cartof în cuburi. Acesta se pune în supă, ajutând la reducerea cantității de sare.

• Orezul sau pastele adăugate în mâncare pot să absoarbă excesul de sare.

• Adăugarea de apă sau supă nesărată este soluția ideală pentru cantități mari de sare.

• Câteva picături de lămâie sau o lingură de zahăr pot ajuta la echilibrarea gustului din mâncare.