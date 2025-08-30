Antena Căutare
Home Lifestyle Food Celebrul brutar și patiser Paul Hollywood explică rețeta de maia pentru acasă

Celebrul brutar și patiser Paul Hollywood explică rețeta de maia pentru acasă

Să pregătești maia naturală este un proces esențial în brutăria artizanală, iar Paul Hollywood, unul dintre cei mai respectați brutari britanici, propune o rețetă simplă, dar eficientă. Maiaua naturală este un amestec viu de făină și apă, fermentat cu ajutorul bacteriilor și drojdiilor sălbatice.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Sambata, 30 August 2025, 09:35 | Actualizat Luni, 18 August 2025, 16:02
Maiaua naturală trebuie hrănită constant pentru a-și păstra calitățile și pentru a face pâine de calitate | Shutterstock

Pentru a prepara maiaua, se amestecă 500 g făină albă tare pentru pâine cu 360 ml apă călduță și un măr ras (cu tot cu coajă), evitând miezul. Compoziția se transferă într-un recipient transparent și se marchează nivelul inițial, pentru a urmări evoluția.

După 3 zile de fermentare la temperatura camerei, amestecul ar trebui să aibă un miros dulceag, asemănător cidrului, și să fie plin de bule fine. Se înlătură jumătate din compoziție, iar restul se "hrănește" cu 250 g făină de pâine și 170 ml apă. Se amestecă și se lasă alte două zile. Procesul se repetă până la obținerea unui amestec cu consistența unui aluat gros, gelatinos, cu multe bule.

CITEȘTE ȘI: Rețetă rapidă de pâine cu maia. Cum se prepară, pas cu pas

Care sunt pașii pentru a face maia naturală

Articolul continuă după reclamă

Un starter activ trebuie să se miște ca un jeleu dacă e agitat și să nu cadă. Când lingura întră în el, trebuie să opună o rezistență asemănătoare unui aluat de clătite mai gros. Pentru începātori, este recomandat ca maiaua să fie hrănită la fiecare 12-24 de ore, până devine matură și predictibilă. Apoi, se poate hrăni săptămânal și păstra la rece.

Alimentația regulată înseamnă aruncarea unei părți din maia înainte de fiecare hrănire, pentru a evita acumularea excesivă. Se recomandă un raport 1:1:1 în greutate – de exemplu, 100 g starter, 100 g făină, 100 g apă. Pentru cei care folosesc unități de volum, proporția este aproximativ 2:1 făină la apă.

Un starter nehrănit împinge procesul de fermentație în direcția producerii de alcool și acid acetic, ceea ce duce la formarea unui lichid gri sau cafeniu la suprafață numit hooch, un semnal clar că maiaua este flămândă. În acest caz, trebuie hrănită imediat. De asemenea, un starter inactiv poate fi reactivat prin folosirea de făină de secară sau integrală pentru câteva zile.

CITEȘTE ȘI: Tainele celebrei pâini cu maia

Cum păstrezi maiaua

Maiaua se poate păstra la frigider dacă nu se folosește frecvent. Se hrănește, se lasă la temperatura camerei câteva ore, apoi se introduce la rece. O dată pe săptămână, se scoate, se lasă 30 de minute, se hrănește și se reîntroduce la frigider. Pentru păstrare în termen lung, maiaua poate fi congelată (activă, în ultimele 12 ore de la hrănire) sau uscată și sfărâmată pentru a fi reactivată ulterior.

Paul Hollywood recomandă folosirea făinii de pâine la început pentru forța ei proteică și capacitatea de a genera un gluten stabil. Când starterul este matur, se poate trece la făină albă universală. Pentru cei care vor să experimenteze arome complexe sau să stimuleze starterul, făina de secară este aliatul perfect.

Această metodă clasică presupune răbdare, observație și consecvență, dar rezultatul este un starter robust, cu care se poate prepara pâine cu aromă complexă, coajă crocantă și miez aerat. O investiție mică de timp care aduce satisfacții mari în bucătărie.

CITEȘTE ȘI: Pâinea cu maia este considerată cea mai sănătoasă și hrănitoare

Rețetă de maia naturală cu măr ras

Ingrediente

  • 500 g făină albă tare pentru pâine
  • 360 ml apă călduță
  • 225 g măr organic (ras cu tot cu coajă, fără miez)
  • Pentru hrăniri ulterioare:
  • 500 g făină albă pentru pâine (2 x 250 g)
  • aproximativ 340 ml apă (2 x 170 ml)

Mod de preparare

Se amestecă 500 g de făină cu mărul ras și cu 360 ml de apă călduță, până se obține o compoziție omogenă și lipicioasă. Se toarnă amestecul într-un recipient etanș, se marchează nivelul pe exteriorul recipientului și se acoperă. Se lasă la fermentat timp de 3 zile, la temperatura camerei.

După 3 zile, se verifică dacă amestecul a fermentat: ar trebui să aibă un miros dulceag, asemănător cu cidrul, o culoare ușor închisă și bule vizibile. Se aruncă jumătate din cantitate, apoi se adaugă 250 g de făină și 170 ml de apă. Se amestecă bine și se toarnă din nou în recipientul curat. Se lasă din nou la fermentat, timp de 2 zile.

Se observă dacă s-a produs o fermentație activă, prin apariția bulelor și urmelor de creștere/scădere pe pereții vasului. Dacă maiaua este prea lichidă și prezintă un strat de lichid la suprafață, înseamnă că este hiperactivă – se adaugă făină suplimentar pentru a i se reda consistența și se lasă să stea încă o zi. Dacă nu există semne de activitate, se mai așteaptă câteva zile.

Când maiaua devine activă (prezintă bule, crește, se clatină ușor fără a curge), se aruncă din nou jumătate din cantitate, se adaugă alți 250 g de făină și suficientă apă pentru a obține un aluat umed și neted. Se lasă la fermentat 24 de ore. Dacă în acest timp apar bule și consistența este elastică, gelatinoasă și bine aerată, maiaua este gata de folosit.

Pentru întreținere: dacă se folosește des, se păstrează la temperatura camerei, hrănindu-se o dată la 3 zile sau de fiecare dată când se folosește. Se adaugă făină și apă cât să se mențină consistența unui aluat gros, aerat, hidratat. Dacă se folosește rar (o dată pe lună), se păstrează la frigider, acoperită. Înainte de utilizare, se aduce la temperatura camerei și se hrănește. Dacă pare inactivă, se adaugă făină proaspătă pentru a reactiva bacteriile benefice.

Clătite pufoase cu caise. Rețeta perfectă pentru un mic-dejun de vară... Huevos rancheros, cel mai consistent și aromat mod de a prepara ouăle...
Înapoi la Homepage
AS.ro Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Observatornews.ro Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 29 august 2025. Ce aduce luna septembrie din punct de vedere numerologic
Super Neatza, 29 august 2025. Ce aduce luna septembrie din punct de vedere numerologic Vineri, 29.08.2025, 11:22
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Vineri, 29.08.2025, 15:15 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Joi, 28.08.2025, 18:00
Mai multe
Citește și
Clătite pufoase cu caise. Rețeta perfectă pentru un mic-dejun de vară
Clătite pufoase cu caise. Rețeta perfectă pentru un mic-dejun de vară
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Ceaiul thailandez. Beneficii și rețete de preparat acasă
Ceaiul thailandez. Beneficii și rețete de preparat acasă
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
O pisică din Vama Veche le „spune” turiștilor care e plicul ei preferat și îi conduce spre raft | VIDEO
O pisică din Vama Veche le „spune” turiștilor care e plicul ei preferat și îi conduce spre raft | VIDEO Libertatea.ro
România a început să investească atât de puternic în regenerabile, încât devine hub regional pe o piață de zeci de miliarde de dolari anual
România a început să investească atât de puternic în regenerabile, încât devine... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Lalele comestibile din roșii cu brânză și ceapă verde
Lalele comestibile din roșii cu brânză și ceapă verde HelloTaste.ro
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe totul” 
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe... Antena3.ro
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
Cum să grăbești coacerea roșiilor cu un simplu ac de siguranță: truc uimitor pentru orice grădinar
Cum să grăbești coacerea roșiilor cu un simplu ac de siguranță: truc uimitor pentru orice grădinar Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat” ProSport
Nu se știe sigur dacă ȘCOALA începe pe 8. Sunt bani de salarii, de burse? Un lucru e cert. TOALETELE sunt tot în curte. Explicațiile lui Daniel David
Nu se știe sigur dacă ȘCOALA începe pe 8. Sunt bani de salarii, de burse? Un lucru e cert. TOALETELE sunt tot în... Gandul
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Suc de morcovi concentrat. Rețetă sănătoasă, fără conservanți
Suc de morcovi concentrat. Rețetă sănătoasă, fără conservanți Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x