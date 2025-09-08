Cum se conservă ardeii copți pentru iarnă? Rețetă simplă la borcan

Antena Căutare
Aroma ardeilor copți amintește de sfârșitul verii și de mesele bogate ale copilăriei, când bucătăria mirosea a legume coapte pe plită sau în cuptor. Pregătiți cu grijă și conservați corect, ardeii pot aduce în plină iarnă parfumul și gustul dulceag.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Luni, 08 Septembrie 2025, 09:01 | Actualizat Luni, 08 Septembrie 2025, 10:52
Ardeii copți puși de iarna se pot consuma ca atare, în salate, în sosuri, î supe sau tocănițe | Shutterstock

Procesul de conservare începe încă din momentul coacerii, pentru că ardeii trebuie să fie frumos rumeniți, dar nu arși, astfel încât pulpa să rămână suculentă. După curățare, aceștia se așază în borcane sterilizate și se completează cu lichid de conservare – fie o saramură ușoară din apă cu sare, fie un amestec de apă și oțet, care le prelungește durata de păstrare și le oferă o notă plăcut acrișoară.

Pentru un plus de savoare, între straturile de ardei se pot adăuga mirodenii și ierburi aromatice, precum usturoi, frunze de țelină, boabe de piper sau foi de dafin, care transformă rețeta într-o adevărată delicatesă de cămară. Închiderea ermetică și sterilizarea borcanelor la bain-marie sunt pași esențiali pentru ca preparatul să reziste luni întregi, păstrându-și intacte culoarea și gustul.

Rețetă de ardei copți pentru iarnă

Ingrediente

  • 5 kg ardei capia sau gogoșari
  • 2 linguri sare grunjoasă, neiodată
  • 200 ml oțet de vin alb (opțional, pentru un gust ușor acrișor și conservare mai bună)
  • apă, cât este necesar pentru completarea borcanelor

Mod de preparare

Se spală bine ardeii, îndepărtându-se orice urmă de praf sau impurități, apoi se șterg cu un prosop curat. Se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și se coc în cuptorul preîncălzit la 200°C sau pe plită/tablă, întorcându-se pe toate părțile, până când coaja este bine arsă și desprinsă. Se scot într-un vas mare, se acoperă cu un capac sau folie alimentară și se lasă să stea 15–20 de minute, pentru a se aburi și a se curăța mai ușor.

După ce s-au răcit puțin, se curăță cu grijă de coajă, îndepărtându-se cotorul și semințele, iar ardeii se lasă la scurs într-o sită, pentru a elimina excesul de lichid. Între timp, borcanele se spală și se sterilizează în cuptor la 120°C timp de 10 minute, iar capacele se opăresc în apă clocotită.

Ardeii curățați se așază în borcane, se presară sare și, dacă se dorește, se adaugă oțetul. Se completează cu apă fiartă și răcită, având grijă să nu rămână bule de aer. Borcanele se închid ermetic și se fierb la bain-marie 30 de minute din momentul în care apa începe să clocotească. După răcire, se păstrează într-un loc răcoros, ferit de lumină, unde se vor menține aroma și textura până iarna.

Cum se coc și curăță ușor ardeii

Ardeii se coc cel mai bine pe o tablă groasă așezată pe aragaz, pe grătarul cuptorului la 200–220°C sau pe plită/grătar în aer liber, întorcându-se constant pe toate părțile, astfel încât coaja să se ardă uniform, dar pulpa să rămână fermă și suculentă. Pentru un gust mai intens, se poate folosi foc deschis, însă trebuie avut grijă să nu se carbonizeze excesiv.

Imediat după coacere, ardeii se pun într-un vas adânc, se acoperă cu un capac sau cu folie alimentară și se lasă la aburit 15–20 de minute. Acest pas este esențial pentru a înmuia coaja, permițându-i să se desprindă fără efort. Pe măsură ce se curăță, se lucrează cu mâinile umezite, pentru a evita lipirea cojilor, iar semințele se îndepărtează cu grijă. Dacă se dorește păstrarea gustului autentic, ardeii nu se spală sub jet de apă după curățare, ci doar se șterg ușor, pentru a nu pierde aroma dată de coacere.

Ce se pune în borcan pentru a rezista până la iarnă

Pentru ca ardeii copți să reziste până la iarnă fără să își piardă gustul sau textura, este esențial ca atât legumele, cât și borcanele să fie perfect curate și sterilizate. În borcane se așază ardeii curățați de coajă și semințe, fie întregi, fie feliați, iar între straturi se poate presăra puțină sare neiodată, care ajută la conservare. Lichidul de acoperire poate fi simplu – o saramură ușoară din apă fiartă cu sare – sau un amestec de apă și oțet (de obicei, la un litru de apă se pun aproximativ 100 ml oțet și o lingură de sare), ceea ce oferă o conservare mai sigură și o aromă ușor acrișoară.

Pentru rețetele mai aromate, în borcan se pot adăuga frunze de țelină, rondele de usturoi, boabe de piper sau frunze de dafin, care vor da un parfum plăcut și vor împiedica dezvoltarea bacteriilor. După ce ardeii sunt acoperiți complet cu lichid, borcanele se închid ermetic și se fierb la bain-marie 20–30 de minute, asigurând o sterilizare corectă.

