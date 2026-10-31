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Cum se face ceapa roșie murată, crocantă și delicioasă. Rețeta simplă care transformă orice preparat

Află cum se face ceapa roșie murată, crocantă și aromată, cu o rețetă simplă și ingrediente la îndemână. Este gata rapid și se potrivește cu multe preparate.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 31 Octombrie 2026, 09:40 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 14:26
Cum se face ceapa roșie murată, crocantă și delicioasă | Profimediaimages.ro
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Ceapa roșie murată este ușor de pregătit și adaugă un gust proaspăt, ușor acrișor, oricărui preparat. Se face din câteva ingrediente simple și nu ai nevoie de mult timp pentru a o pregăti. Este perfectă lângă friptură, burgeri, sandvișuri sau salate și poate transforma o masă obișnuită într-una mult mai gustoasă.

Cum se face ceapa roșie murată, crocantă și delicioasă. Rețeta simplă

Ceapa roșie murată este una dintre cele mai simple metode prin care poți da mai mult gust preparatelor tale. Are o aromă ușor acrișoară, o textură crocantă și o culoare care face orice farfurie mai apetisantă. În plus, se pregătește rapid și nu ai nevoie de ingrediente complicate.

Ingrediente pentru ceapă roșie murată

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  • 1 ceapă roșie
  • ¾ de cană de oțet
  • 3 linguri de zahăr
  • Sare, după gust
  • 7 cuișoare
  • 1 frunză de dafin
  • ⅛ linguriță de semințe de muștar
  • ⅛ linguriță de semințe de cardamom
  • ⅛ linguriță de fulgi de chili

Mod de preparare

1. Pregătește ceapa. Curăță ceapa roșie și taie-o în felii subțiri. Cu cât feliile sunt mai uniforme, cu atât se vor marina mai bine. Pune ceapa într-un borcan curat, potrivit pentru murături.

2. Prepară lichidul pentru marinadă. Într-o cratiță mică, toarnă oțetul și adaugă zahărul și puțină sare. Amestecă bine, apoi pune cuișoarele, frunza de dafin, semințele de muștar, cardamomul și fulgii de chili.

3. Încălzește amestecul. Pune cratița pe foc și amestecă până când zahărul se dizolvă complet. Lasă lichidul să ajungă aproape de punctul de fierbere, apoi ia cratița de pe foc. Condimentele vor elibera aromele și vor da marinadei un gust deosebit.

4. Adaugă marinada peste ceapă. Toarnă cu grijă lichidul cald în borcan, astfel încât feliile de ceapă să fie acoperite. Lasă amestecul să se răcească la temperatura camerei, apoi închide borcanul și pune-l la frigider.

5. Lasă ceapa să se marineze. Pentru un gust plăcut, lasă ceapa la frigider cel puțin câteva ore înainte de servire. Dacă ai timp, o poți lăsa peste noapte. În acest fel, aromele condimentelor vor pătrunde mai bine în felii.

Cu ce poți servi ceapa roșie murată

Ceapa roșie murată este un ingredient versatil și poate fi folosită în multe combinații. Gustul său acrișor echilibrează preparatele mai grase și oferă prospețime mâncărurilor simple.

O poți servi alături de friptură, cartofi copți, grătare sau legume la cuptor. Este delicioasă și în burgeri, sandvișuri, lipii și salate. De asemenea, poate fi adăugată în tacos sau în alte preparate inspirate din bucătăria internațională.

Un alt avantaj este că poate fi pregătită din timp. Astfel, ai mereu la îndemână un ingredient care schimbă gustul unei mese fără să fie nevoie să petreci mult timp în bucătărie.

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