Cum se face ciorba de perișoare fără orez

Ciorba de perișoare este unul dintre preparatele care adună familia în jurul mesei. Are un miros inconfundabil și gust blând, acrișor, care încălzește zilele mohorâte. Dacă renunți la orez, nu înseamnă că nu mai este savuroasă. Din contră, obții o variantă mai ușoară, dar la fel de gustoasă.

Ciorba de perișoare fără orez este potrivită nu doar pentru cei care evită carbohidrații, ci și pentru momentele în care vrei o ciorbă mai ușoară, care nu îngreunează digestia și poate fi savurată chiar și în zilele toride de vară. Fără orez, perișoarele capătă un rol central, iar textura lor devine mai densă, mai cărnoasă, oferind consistență fără adaosuri inutile.

Pentru a păstra echilibrul gustului, compoziția perișoarelor poate fi ajustată cu puțin griș, legume rase sau doar cu ou și condimente bine alese, astfel încât să nu se destrame în timpul fierberii. Ciorba, completată cu legume proaspete și borș acru, devine un preparat complet – reconfortant și potrivit pentru orice masă în familie.

Cum se prepară ciorba de perișoare fără orez

Ciorba de perișoare fără orez este o variantă ideală pentru cei care evită carbohidrații sau doresc o textură mai compactă și un gust mai curat al cărnii. Perișoarele ies la fel de gustoase, iar consistența lor poate fi reglată cu alte ingrediente care înlocuiesc rolul orezului în compoziție.

Pentru început, se pregătesc legumele pentru ciorbă: 2 morcovi, 1 păstârnac, 1 ceapă, 1 felie de țelină și 1 ardei gras, toate curățate și tăiate mărunt. Se călesc ușor în 2 linguri de ulei, apoi se adaugă 2–2,5 litri de apă fierbinte și se lasă să fiarbă la foc mediu. Între timp, se prepară perișoarele din 500 g carne tocată (porc sau amestec), 1 ou, ½ ceapă mică tocată foarte fin sau rasă, sare, piper și, opțional, o lingură de griș sau de făină de migdale, pentru legare. Se pot adăuga și verdețuri tocate fin, cum ar fi pătrunjel sau mărar. Compoziția se amestecă bine, apoi se modelează bile mici, care se adaugă cu grijă în ciorba care fierbe.

Perișoarele se lasă la fiert timp de 20–25 de minute, după care se adaugă borș fiert separat (aproximativ 500 ml) sau zeamă de lămâie, după gust. Se mai lasă să dea în câteva clocote, se potrivește de sare și se presară leuștean proaspăt tocat. Ciorba se servește caldă, eventual cu smântână, pentru un plus de cremozitate. Această variantă fără orez este la fel de reconfortantă, dar mai ușoară și mai potrivită pentru o dietă cu restricții.

Rețetă de ciorbă de perișoare cu leuștean

Pentru ciorbă

2 morcovi

1 păstârnac mic

1 felie de țelină

1 ceapă medie

1 ardei gras

2–2,5 litri apă

500 ml borș (sau după gust)

2 linguri de ulei

1 legătură de leuștean proaspăt

sare după gust

Pentru perișoare:

500 g carne tocată (porc, vită sau amestec)

1 ou

½ ceapă mică, dată pe răzătoare

1 lingură griș (opțional, pentru legare)

pătrunjel tocat

sare și piper după gust

Mod de preparare

Legumele se curăță, se spală și se taie cubulețe sau se dau pe răzătoare, apoi se pun la călit 3–4 minute în ulei într-o oală încăpătoare. Se adaugă apa fierbinte și se lasă să fiarbă la foc mediu, timp în care se pregătesc perișoarele. Carnea tocată se amestecă bine cu oul, ceapa rasă, pătrunjelul tocat, sarea, piperul și, dacă se dorește o textură mai legată, o lingură de griș. Se frământă ușor până se obține o compoziție omogenă, apoi se modelează cu mâinile umezite bile de mărimea unei nuci.

Când legumele sunt aproape fierte, se adaugă perișoarele în ciorbă, pe rând, cu grijă, pentru a nu se lipi între ele. Se lasă la fiert 20–25 de minute, apoi se adaugă borșul fiert separat, după gust, și se mai lasă totul să dea în câteva clocote. Se potrivește de sare, se adaugă leușteanul proaspăt tocat și se oprește focul. Ciorba se servește fierbinte, cu smântână sau ardei iute, fiind o variantă gustoasă, echilibrată și mai ușoară decât cea clasică, cu o aromă proaspătă și vibrantă dată de leuștean.

Când se pune leușteanul în ciorbă

Leușteanul se pune întotdeauna la finalul preparării ciorbei, imediat după ce ai oprit focul sau cu cel mult 1 minut înainte de a-l opri. Acesta este momentul ideal pentru a-și păstra aroma intensă, proaspătă și ușor picantă, fără a deveni amar sau fad prin fierbere excesivă.

Dacă îl adaugi prea devreme, în timpul fierberii, uleiurile esențiale care dau gustul specific se vor evapora, iar frunzele își vor pierde culoarea și prospețimea. Pentru a intensifica aroma, poți toca leușteanul foarte fin și să îl fricționezi ușor între degete sau să îl stropești cu puțină zeamă fierbinte chiar înainte de a-l pune în oală. Astfel, aroma se va elibera mai bine în ciorbă, fără să fie diluată de temperaturi ridicate.