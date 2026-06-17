Dulceață de coacăze negre. Rețetă tradițională cu gust intens de vară

Cu o culoare profundă, aproape rubinie, și un gust care îmbină perfect gustul dulce cu o notă plăcută de aciditate, această dulceață de coacăze negre este apreciată de generații întregi.

Dulceața de coacăze negre este una dintre cele mai aromate conserve care pot fi pregătite în sezonul fructelor de pădure | Shutterstock

Dulceața de coacăze negre este una dintre cele mai aromate conserve care pot fi pregătite în sezonul fructelor de pădure. Coacăzele negre sunt recunoscute pentru aroma lor puternică și pentru conținutul ridicat de vitamina C, iar transformarea lor într-o dulceață de casă este una dintre cele mai bune modalități de a păstra savoarea verii pentru lunile reci ale anului.

În multe gospodării, prepararea dulcețurilor era un adevărat ritual al verii. Fructele proaspăt culese erau sortate cu grijă, spălate și transformate în borcane pline de culoare și parfum. Coacăzele negre au avantajul de a conține în mod natural pectină și aciditate, ceea ce ajută la obținerea unei dulceți bine legate fără adaosuri speciale.

Această rețetă pune în valoare aroma autentică a fructelor și nu necesită ingrediente complicate. Rezultatul este o dulceață densă, lucioasă și parfumată, perfectă pentru micul dejun, pentru umplerea prăjiturilor sau pentru servirea alături de clătite, biscuiți și pâine proaspătă cu unt.

Textura poate fi ajustată după preferințe. Dacă dorești să păstrezi fructele întregi, fierberea trebuie făcută cu atenție. Dacă preferi o consistență mai fină, poți zdrobi o parte dintre fructe în timpul preparării. Indiferent de variantă, aroma caracteristică a coacăzelor negre rămâne vedeta acestei rețete.

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Dulceață de coacăze negre - Ingrediente

600 g coacăze negre proaspete

400 g zahăr

sucul de la ½ lămâie

50 ml apă.

Rețeta dulceții de coacăze negre - Mod de preparare

Alege cu grijă coacăzele și îndepărtează eventualele fructe deteriorate, frunzele sau codițele rămase. Spală fructele în mai multe ape reci și lasă-le să se scurgă bine.

Pune coacăzele într-o cratiță largă, cu fund gros. Adaugă apa și încălzește la foc mediu timp de câteva minute, până când fructele încep să se înmoaie și să elibereze sucul propriu.

Adaugă zahărul treptat și amestecă ușor până la dizolvarea completă. După ce zahărul s-a topit, mărește ușor intensitatea focului și lasă compoziția să fiarbă.

Adaugă sucul de lămâie și continuă fierberea timp de aproximativ 25-30 de minute. În timpul preparării, îndepărtează spuma care se formează la suprafață pentru a obține o dulceață limpede și lucioasă.

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Amestecă ocazional pentru a preveni lipirea fructelor de fundul vasului. Pe măsură ce fierbe, compoziția va deveni mai densă și mai strălucitoare.

Verifică consistența punând câteva picături de dulceață pe o farfurie rece. Dacă acestea își păstrează forma și se încheagă ușor, dulceața este gata.

Toarnă preparatul fierbinte în borcane sterilizate și uscate. Închide imediat cu capace curate și strânse.

Întoarce borcanele cu capacul în jos pentru câteva minute, apoi lasă-le să se răcească lent, acoperite cu un prosop gros.

Secretele pentru o dulceață cu coacăze negre reușită

Folosește fructe cât mai proaspete, culese în aceeași zi sau cu cel mult o zi înainte de preparare.

Nu umple excesiv cratița. Un strat mai mic de fructe permite evaporarea uniformă și contribuie la obținerea unei consistențe mai bune.

Sucul de lămâie nu oferă doar aromă, ci ajută și la conservare și la păstrarea culorii intense.

Dacă preferi o dulceață mai fină, poți zdrobi o parte dintre fructe în timpul fierberii.

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Idei de servire

Dulceața de coacăze negre este excelentă pe pâine prăjită unsă cu unt.

Poate fi folosită ca umplutură pentru cornulețe, biscuiți fragezi, rulade și tarte.

Se potrivește foarte bine cu iaurt grecesc, brânză proaspătă sau cheesecake.

O lingură de dulceață adăugată peste înghețată de vanilie oferă un contrast delicios între dulce și acrișor.

În unele bucătării europene, dulceața de coacăze negre este servită chiar și alături de anumite preparate din carne, datorită gustului său complex.

Depozitează borcanele cu dulceață de coacăze negre într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină. Preparată și conservată corect, dulceața își poate păstra aroma și calitatea timp de până la un an. După deschiderea borcanului, păstrează-l la frigider și consumă conținutul în decurs de câteva săptămâni.