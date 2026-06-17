Nuggets de pui cu quinoa la cuptor, gustoși, crocanți și apreciați de întreaga familie

Nuggets de pui cu quinoa la cuptor reprezintă una dintre acele rețete care reușesc să împace gustul familiar al preparatelor iubite de copii cu dorința adulților de a pune pe masă ceva mai nutritiv și mai echilibrat.

Această rețetă este ideală pentru mesele de zi cu zi, pentru pachețelul de școală sau pentru un prânz rapid în familie | Shutterstock

Dacă ești în căutarea unei rețete care să aducă ceva nou pe masă, fără să renunțe la gustul pe care îl iubesc cei mici, aceste nuggets de pui cu quinoa la cuptor merită încercate. Se prepară din ingrediente accesibile, au un aspect apetisant și oferă o alternativă excelentă la preparatele fast-food.

În ultimii ani, quinoa a devenit tot mai populară în bucătăriile din întreaga lume datorită conținutului său ridicat de proteine, fibre și minerale. Atunci când este folosită drept crustă pentru bucățile fragede de piept de pui, rezultatul este surprinzător de gustos: exterior crocant, interior suculent și o aromă delicată care se potrivește perfect cu diverse sosuri și garnituri.

Această rețetă este ideală pentru mesele de zi cu zi, pentru pachețelul de școală sau pentru un prânz rapid în familie. Spre deosebire de nuggets-urile prăjite în baie de ulei, varianta coaptă la cuptor este mai ușoară și mai simplu de pregătit. Quinoa capătă o textură crocantă în timpul coacerii, iar condimentele oferă preparatului un gust plăcut fără a fi nevoie de ingrediente complicate.

Un alt avantaj este versatilitatea. Poți servi aceste nuggets cu cartofi copți, salată verde, legume la abur sau diverse sosuri preparate în casă. De asemenea, pot fi pregătite în avans și reîncălzite fără să-și piardă textura. Sunt perfecte și pentru petrecerile copiilor, deoarece au dimensiuni potrivite pentru a fi consumate ușor și sunt mult mai hrănitoare decât variantele comerciale.

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Nuggets de pui cu quinoa la cuptor - Ingrediente

600 g piept de pui dezosat

150 g quinoa

2 ouă

50 g parmezan ras fin

1 linguriță boia dulce

1 linguriță pudră de usturoi

½ linguriță oregano uscat

½ linguriță sare

¼ linguriță piper negru măcinat

1 lingură ulei de măsline.

Nuggets de pui cu quinoa la cuptor - Mod de preparare

Spală quinoa în mai multe ape reci, apoi fierbe-o conform instrucțiunilor de pe ambalaj. După fierbere, scurge-o foarte bine și las-o să se răcească complet.

Preîncălzește cuptorul la 200°C și tapetează o tavă mare cu hârtie de copt.

Taie pieptul de pui în bucăți potrivite pentru nuggets, de aproximativ 3-4 centimetri.

Într-un bol amestecă quinoa fiartă și răcită cu parmezanul, boiaua, pudra de usturoi, oregano, sarea și piperul.

Bate ouăle într-un vas separat.

Trece fiecare bucată de pui prin ou, apoi prin amestecul de quinoa, presând ușor pentru ca stratul exterior să adere cât mai bine.

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Așază nuggets-urile în tavă, lăsând puțin spațiu între ele. Pulverizează sau unge foarte ușor suprafața cu ulei de măsline.

Coace Nuggets de pui cu quinoa la cuptor pentru aproximativ 20-25 de minute, întorcându-le la jumătatea timpului de gătire. Nuggets-urile trebuie să fie aurii și crocante la exterior.

Lasă-le să se odihnească 5 minute înainte de servire.

Aceste nuggets sunt excelente alături de un sos de iaurt cu usturoi și verdeață, ketchup preparat în casă sau un sos ușor de muștar și miere. Pentru o masă completă, servește-le cu cartofi copți, salată de varză proaspătă sau legume la grătar.

Sfaturi utile

Pentru o crustă și mai crocantă, poți întinde quinoa fiartă într-un strat subțire și să o lași să se usuce 20-30 de minute înainte de utilizare.

Pieptul de pui poate fi înlocuit cu pulpă dezosată, pentru un rezultat mai suculent.

Resturile se păstrează la frigider până la două zile și pot fi reîncălzite în cuptor pentru a-și menține textura crocantă.

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