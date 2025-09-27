Antena Căutare
Home Lifestyle Food Rețetă simplă și aromată de gem de caise cu lămâie

Rețetă simplă și aromată de gem de caise cu lămâie

Gemul de caise cu lămâie este una dintre acele rețete tradiționale care păstrează în borcane parfumul verii și amintirea copilăriei. Dulceața naturală a caiselor se împletește perfect cu nota acrișoară și revigorantă a lămâii, rezultând un desert rafinat.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Sambata, 27 Septembrie 2025, 10:01 | Actualizat Marti, 16 Septembrie 2025, 13:39
Gemul de caise se păstrează în borcane sterilizate, în spații închise, întunecate, fără umezeală | Shutterstock

Secretul unui gem reușit stă, înainte de toate, în alegerea fructelor. Caisele trebuie să fie bine coapte, aromate și ferme, pentru a asigura o textură plăcută și o culoare intensă. Adăugarea sucului de lămâie nu doar că aduce un plus de prospețime, dar are și rolul de a ajuta la legarea gemului datorită conținutului natural de pectină. Fierberea trebuie făcută cu atenție, la foc potrivit, pentru a evita caramelizarea excesivă sau prinderea de fundul vasului.

Un alt pas important este controlul consistenței. Testul cu farfuria rece este cel mai sigur mod de a verifica dacă gemul este gata: câteva picături puse pe o farfurie rece trebuie să se gelifice și să nu curgă. Pentru cei care preferă un gem cu bucăți întregi de fruct, fierberea în reprize scurte, cu pauze de răcire, ajută la păstrarea formei caiselor. Vei obține un gem aromat, cu textură plăcută și gust echilibrat, care îți va aminti de mesele tihnite din vacanțele de vară.

CITEȘTE ȘI: Gem de caise: Ingredientul secret care îi dă o savoare unică

Cum se face gemul de caise cu lămâie

Articolul continuă după reclamă

Ingrediente

  • 2 kg caise coapte și aromate
  • 1,2 kg zahăr
  • 2 lămâi mari (zeama și coaja rasă fin)

Mod de preparare

Caisele se spală bine sub jet de apă rece, se scurg și se taie în jumătăți, îndepărtând sâmburii. Se așază într-o oală mare cu fund gros, iar peste ele se presară zahărul. Se amestecă ușor și se lasă la macerat aproximativ 4–5 ore sau peste noapte, timp în care fructele își vor lăsa sucul natural.

După macerare, oala se pune pe foc mediu și se adaugă zeama de lămâie și coaja rasă. Se amestecă periodic, îndepărtând spuma care se formează la suprafață. Se fierbe gemul aproximativ 40–50 de minute, până când capătă o consistență densă și lucioasă. Pentru a testa dacă este gata, se pune o linguriță de gem pe o farfurie rece; dacă nu curge, este perfect legat.

Gemul fierbinte se toarnă imediat în borcane sterilizate, se închid bine cu capace și se așază cu gura în jos pentru 5 minute, apoi se întorc și se acoperă cu pături până se răcesc complet. Se păstrează în cămară, ferit de lumină și umezeală. Lămâia nu doar îmbogățește aroma, ci și ajută la conservarea culorii vii a caiselor, oferindu-i gemului un gust proaspăt și echilibrat.

CITEȘTE ȘI: Prăjitura Figaro. Deliciu cu gem de caise și bezea cu nuci.

Cât zahăr se pune la gem

Cantitatea de zahăr pentru gem depinde de cât de dulci sunt fructele și de cât de dens și bine conservat vrei să fie.

În general, pentru gem de caise se folosesc între 500 g și 700 g de zahăr la 1 kg de fruct curățat. Dacă vrei un gem mai dulce și mai bine legat, mergi spre limita superioară, iar dacă preferi unul mai acrișor și mai fructat, poți reduce zahărul spre 500 g/kg.

Trebuie ținut cont că zahărul are și rol de conservant, deci dacă îl reduci mult, gemul trebuie consumat mai repede sau păstrat la frigider/congelator. Lămâia, pe lângă aromă, ajută și ea la păstrarea culorii și la prevenirea zaharisirii.

CITEȘTE ȘI: Caisele, darul parfumat al verii. Rețete cu caise pentru toate gusturile.

Trucuri pentru consistență

Pentru a obține o consistență perfectă la gemul de caise, este important să ții cont atât de pregătirea fructelor, cât și de modul de fierbere. Caisele trebuie alese bine coapte, dar nu foarte moi, pentru a păstra un conținut bun de pectină naturală, care ajută la legare. Dacă fructele sunt foarte coapte și moi, gemul va avea nevoie de o fierbere mai lungă sau de adaos de pectină naturală, cum ar fi sucul de lămâie sau chiar câteva caise ușor verzi.

Este recomandat ca fructele să fie tăiate în bucăți egale pentru o fierbere uniformă. Zahărul se adaugă treptat, nu de la început, pentru a evita întărirea cojilor și a permite caisele să-și lase sucul. Fierberea trebuie făcută la foc mediu, amestecând constant, pentru a evita lipirea de fundul vasului. Spuma formată deasupra trebuie îndepărtată, astfel încât gemul să rămână limpede.

Pentru a verifica dacă gemul are consistența dorită, se folosește testul cu farfuria rece: pui câteva picături de gem pe o farfurie ținută la congelator și, dacă acestea se gelifică și nu curg repede, preparatul este gata. O altă variantă este fierberea gemului în mai multe reprize scurte, cu răcire între ele, pentru a obține o textură densă, dar cu fructe păstrate cât mai întregi.

Îți plac burgerii? Iată ce greșeli să nu faci pentru a-i pregăti ca la restaurant...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: “Mulţumesc, la revedere” Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: &#8220;Mulţumesc, la revedere&#8221;
Observatornews.ro Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum se spală corect afinele. Metoda care îndepărtează toate impuritățile
Cum se spală corect afinele. Metoda care îndepărtează toate impuritățile
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online Catine.ro
Baclava, kebab turcesc, kofte, tulumba și ouă turcești - rețete pentru un meniu turcesc delicios
Baclava, kebab turcesc, kofte, tulumba și ouă turcești - rețete pentru un meniu turcesc delicios
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a pierdut 3.000 de lei
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a... Libertatea.ro
Misiune imposibilă pentru Maia Sandu? Cu ce i-a dezamăgit cel mai mult pe moldoveni și cât mai contează visul european: „Dezamăgirea a fost alimentată și de erorile României”
Misiune imposibilă pentru Maia Sandu? Cu ce i-a dezamăgit cel mai mult pe moldoveni și cât mai contează... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cu sos alb. Cum faci cel mai bun sos pentru ele
Paste cu sos alb. Cum faci cel mai bun sos pentru ele HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport preț–calitate
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport preț–calitate Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt
Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt Gandul
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă
Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x