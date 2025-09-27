Rețetă simplă și aromată de gem de caise cu lămâie

Gemul de caise cu lămâie este una dintre acele rețete tradiționale care păstrează în borcane parfumul verii și amintirea copilăriei. Dulceața naturală a caiselor se împletește perfect cu nota acrișoară și revigorantă a lămâii, rezultând un desert rafinat.

Secretul unui gem reușit stă, înainte de toate, în alegerea fructelor. Caisele trebuie să fie bine coapte, aromate și ferme, pentru a asigura o textură plăcută și o culoare intensă. Adăugarea sucului de lămâie nu doar că aduce un plus de prospețime, dar are și rolul de a ajuta la legarea gemului datorită conținutului natural de pectină. Fierberea trebuie făcută cu atenție, la foc potrivit, pentru a evita caramelizarea excesivă sau prinderea de fundul vasului.

Un alt pas important este controlul consistenței. Testul cu farfuria rece este cel mai sigur mod de a verifica dacă gemul este gata: câteva picături puse pe o farfurie rece trebuie să se gelifice și să nu curgă. Pentru cei care preferă un gem cu bucăți întregi de fruct, fierberea în reprize scurte, cu pauze de răcire, ajută la păstrarea formei caiselor. Vei obține un gem aromat, cu textură plăcută și gust echilibrat, care îți va aminti de mesele tihnite din vacanțele de vară.

CITEȘTE ȘI: Gem de caise: Ingredientul secret care îi dă o savoare unică

Cum se face gemul de caise cu lămâie

Articolul continuă după reclamă

Ingrediente

2 kg caise coapte și aromate

1,2 kg zahăr

2 lămâi mari (zeama și coaja rasă fin)

Mod de preparare

Caisele se spală bine sub jet de apă rece, se scurg și se taie în jumătăți, îndepărtând sâmburii. Se așază într-o oală mare cu fund gros, iar peste ele se presară zahărul. Se amestecă ușor și se lasă la macerat aproximativ 4–5 ore sau peste noapte, timp în care fructele își vor lăsa sucul natural.

După macerare, oala se pune pe foc mediu și se adaugă zeama de lămâie și coaja rasă. Se amestecă periodic, îndepărtând spuma care se formează la suprafață. Se fierbe gemul aproximativ 40–50 de minute, până când capătă o consistență densă și lucioasă. Pentru a testa dacă este gata, se pune o linguriță de gem pe o farfurie rece; dacă nu curge, este perfect legat.

Gemul fierbinte se toarnă imediat în borcane sterilizate, se închid bine cu capace și se așază cu gura în jos pentru 5 minute, apoi se întorc și se acoperă cu pături până se răcesc complet. Se păstrează în cămară, ferit de lumină și umezeală. Lămâia nu doar îmbogățește aroma, ci și ajută la conservarea culorii vii a caiselor, oferindu-i gemului un gust proaspăt și echilibrat.

CITEȘTE ȘI: Prăjitura Figaro. Deliciu cu gem de caise și bezea cu nuci.

Cât zahăr se pune la gem

Cantitatea de zahăr pentru gem depinde de cât de dulci sunt fructele și de cât de dens și bine conservat vrei să fie.

În general, pentru gem de caise se folosesc între 500 g și 700 g de zahăr la 1 kg de fruct curățat. Dacă vrei un gem mai dulce și mai bine legat, mergi spre limita superioară, iar dacă preferi unul mai acrișor și mai fructat, poți reduce zahărul spre 500 g/kg.

Trebuie ținut cont că zahărul are și rol de conservant, deci dacă îl reduci mult, gemul trebuie consumat mai repede sau păstrat la frigider/congelator. Lămâia, pe lângă aromă, ajută și ea la păstrarea culorii și la prevenirea zaharisirii.

CITEȘTE ȘI: Caisele, darul parfumat al verii. Rețete cu caise pentru toate gusturile.

Trucuri pentru consistență

Pentru a obține o consistență perfectă la gemul de caise, este important să ții cont atât de pregătirea fructelor, cât și de modul de fierbere. Caisele trebuie alese bine coapte, dar nu foarte moi, pentru a păstra un conținut bun de pectină naturală, care ajută la legare. Dacă fructele sunt foarte coapte și moi, gemul va avea nevoie de o fierbere mai lungă sau de adaos de pectină naturală, cum ar fi sucul de lămâie sau chiar câteva caise ușor verzi.

Este recomandat ca fructele să fie tăiate în bucăți egale pentru o fierbere uniformă. Zahărul se adaugă treptat, nu de la început, pentru a evita întărirea cojilor și a permite caisele să-și lase sucul. Fierberea trebuie făcută la foc mediu, amestecând constant, pentru a evita lipirea de fundul vasului. Spuma formată deasupra trebuie îndepărtată, astfel încât gemul să rămână limpede.

Pentru a verifica dacă gemul are consistența dorită, se folosește testul cu farfuria rece: pui câteva picături de gem pe o farfurie ținută la congelator și, dacă acestea se gelifică și nu curg repede, preparatul este gata. O altă variantă este fierberea gemului în mai multe reprize scurte, cu răcire între ele, pentru a obține o textură densă, dar cu fructe păstrate cât mai întregi.