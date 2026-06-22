Galette cu piersici și crustă cu zahăr brun. Rețetă rustică de tartă fragedă și aromată

Galette cu piersici și crustă cu zahăr brun este desertul care demonstrează că simplitatea poate da naștere unor preparate spectaculoase. Cu un aspect rustic și elegant, această tartă franțuzească pune în valoare gustul natural al fructelor și aroma bogată a unui aluat fraged cu unt și zahăr brun.

Galette cu piersici este desertul perfect pentru atunci când piețele abundă în piersici parfumate, dulci și zemoase | Shutterstock

Galette cu piersici este desertul perfect pentru atunci când piețele abundă în piersici parfumate, dulci și zemoase.

Spre deosebire de o tartă clasică, galette nu impune reguli stricte de modelare. Marginile aluatului sunt pliate peste umplutură într-un mod natural, iar tocmai acest aspect ușor imperfect îi conferă farmecul specific. În timpul coacerii, fructele se caramelizează ușor, își lasă sucul parfumat peste crema fină de migdale, iar marginile capătă o culoare aurie și o textură crocantă datorită zahărului brun presărat deasupra.

Secretul unei galette reușite este echilibrul dintre aluatul fraged și umplutura generoasă. Untul foarte rece oferă foițe delicate, crema de migdale absoarbe excesul de suc al fructelor, iar zeama de lămâie accentuează prospețimea piersicilor fără să le acopere aroma. Rezultatul este un desert care se servește atât călduț, cât și rece și care merge de minune alături de înghețată de vanilie sau frișcă naturală.

Deși pare un desert sofisticat, galeta este surprinzător de ușor de preparat. Nu necesită forme speciale și nici experiență în patiserie, fiind ideală atât pentru mesele în familie, cât și pentru ocazii speciale. Aroma untului, parfumul fructelor coapte și textura crocantă a crustei transformă fiecare felie într-un desert memorabil.

Articolul continuă după reclamă

Galette cu piersici și crustă cu zahăr brun - Ingrediente

Pentru aluat:

250 g făină

200 g unt rece, tăiat cubulețe

65 g zahăr brun

1 gălbenuș de ou

2-3 linguri apă foarte rece

un praf de sare

Pentru crema de migdale:

50 g unt moale

50 g zahăr brun

1 ou

100 g migdale măcinate

1 linguriță extract de vanilie

Pentru umplutură:

5-6 piersici coapte, dar ferme

1 lingură suc de lămâie

1 lingură amidon de porumb

2 linguri zahăr pudră

2 linguri dulceață de piersici sau caise

1 ou bătut pentru uns

2 linguri zahăr brun pentru decor

Galette cu piersici și crustă cu zahăr brun - Mod de preparare

Amestecă făina cu sarea și zahărul brun. Adaugă untul foarte rece și frământă rapid până obții un amestec nisipos.

Încorporează gălbenușul și apa rece, câte puțin, până când aluatul începe să se lege. Nu frământa excesiv pentru a păstra textura fragedă.

Formează un disc, învelește-l în folie alimentară și lasă-l la frigider timp de cel puțin 45 de minute.

Pregătește crema de migdale mixând untul moale cu zahărul brun până devine cremos. Adaugă oul, apoi migdalele măcinate și vanilia. Omogenizează bine.

Citește și: Banana pudding. Rețeta unuia dintre cele mai iubite deserturi din bucătăria americană

Spală piersicile și taie-le în felii potrivite. Amestecă-le cu sucul de lămâie, amidonul și zahărul pudră.

Întinde aluatul pe hârtie de copt într-un cerc cu diametrul de aproximativ 34-36 cm. Întinde crema de migdale în centru, lăsând o margine liberă de aproximativ 5 cm. Așază feliile de piersici peste cremă, ușor suprapuse.

Pliază marginile aluatului peste fructe, formând pliuri rustice. Unge marginile cu ou bătut și presară zahărul brun pentru o crustă crocantă și caramelizată.

Coace galette cu piersici și crustă cu zahăr brun în cuptorul preîncălzit la 190°C timp de 40-45 de minute, până când aluatul este bine rumenit, iar piersicile sunt fragede și ușor caramelizate.

Încălzește ușor dulceața și unge fructele imediat după scoaterea din cuptor pentru un aspect lucios și apetisant.

Lasă desertul să se răcească 15-20 de minute înainte de feliere.

Citește și: Tort de ciocolată fără făină adăugată. Rețeta unui desert simplu, dar cu un rezultat impresionant

Sfaturi pentru o galette perfectă

Folosește piersici bine coapte, dar ferme, pentru a-și păstra forma în timpul coacerii.

Untul trebuie să fie foarte rece pentru un aluat fraged și stratificat.

Dacă piersicile sunt foarte zemoase, mai adaugă o jumătate de lingură de amidon.

Desertul este delicios servit călduț alături de înghețată de vanilie, frișcă naturală sau iaurt grecesc rece.

Această tartă se păstrează la frigider până la trei zile. Înainte de servire poate fi încălzită câteva minute în cuptor, pentru ca aluatul să-și recapete textura crocantă.