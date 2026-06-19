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Frigărui de crenvurști cu legume, ananas și sos BBQ, pentru gustări delicioase de vară

Aceste frigărui de crenvurști cu legume, ananas și sos BBQ reprezintă una dintre cele mai simple și spectaculoase gustări pe care le poți pregăti pe grătar în sezonul cald. Sunt ideale pentru grătarele de weekend, picnicuri sau petreceri în aer liber.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Iunie 2026, 08:50 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 08:57
Una dintre cele mai simple și spectaculoase gustări pe care le poți pregăti pe grătar în sezonul cald. | Shutterstock
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Combinația dintre crenvurștii rumeniți, ardeii colorați, ceapa roșie și bucățile dulci de ananas creează un contrast de gusturi care transformă un preparat obișnuit într-o masă veselă și plină de savoare. Sosul barbecue, îmbogățit cu ketchup, sos de soia și puțin oțet de orez, caramelizează frumos în timpul gătirii și formează o glazură lucioasă, cu note dulci, afumate și ușor picante.

Aceste frigărui se prepară rapid, nu necesită ingrediente complicate și pot fi personalizate cu ușurință. Dacă îți plac aromele mai intense, poți adăuga rondele de jalapeño sau un praf de fulgi de chilli, iar dacă preferi o variantă mai bogată, poți intercala ciuperci, dovlecei sau porumb fiert.

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Avantajul acestei rețete este că toate ingredientele se gătesc în același timp, iar fructele și legumele își păstrează textura, căpătând în același timp aroma specifică preparatelor la grătar. Ananasul devine ușor caramelizat, ardeii rămân ușor crocanți, iar crenvurștii capătă o crustă rumenă și apetisantă.

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Rezultatul este un preparat colorat, suculent și aromat, care poate fi servit atât ca fel principal, alături de o salată și cartofi copți, cât și ca aperitiv la o masă festivă în aer liber.

Frigărui de crenvurști cu legume, ananas și sos BBQ - Ingrediente

  • 8 crenvurști de calitate
  • 250 g ananas proaspăt, tăiat cuburi
  • 1 ardei roșu
  • 1 ardei verde
  • 1 ceapă roșie mare
  • 8 bețe pentru frigărui
  • Pentru sos
  • 80 ml sos barbecue
  • 40 ml ketchup
  • 15 ml sos de soia
  • 10 ml oțet de orez
  • ½ linguriță boia afumată
  • ¼ linguriță pudră de usturoi
  • ¼ linguriță piper proaspăt măcinat.

Frigărui de crenvurști cu legume, ananas și sos BBQ - Mod de preparare

Dacă folosești bețe din lemn, lasă-le în apă aproximativ 30 de minute pentru a nu se arde pe grătar.

Taie crenvurștii în bucăți de 3-4 cm. Curăță ardeii și taie-i în cuburi mari. Taie ceapa în bucăți potrivite, astfel încât foile să rămână unite. Taie ananasul în cuburi asemănătoare ca dimensiune cu celelalte ingrediente.

Amestecă într-un bol sosul barbecue, ketchupul, sosul de soia, oțetul de orez, boiaua afumată, pudra de usturoi și piperul până obții un sos omogen.

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Montează frigăruile alternând crenvurști, ananas, ardei și ceapă, astfel încât fiecare frigăruie să conțină toate ingredientele.

Unge frigăruile pe toate părțile cu sosul pregătit.

Încinge grătarul la foc mediu și unge grătarul cu puțin ulei.

Așază delicioasele frigărui de crenvurști și legume și gătește-le aproximativ 8-10 minute, întorcându-le la fiecare 2-3 minute. În timpul gătirii, unge-le de două ori cu sosul rămas pentru a obține o glazură lucioasă și caramelizată.

Scoate frigăruile pe un platou și lasă-le să se odihnească 2-3 minute înainte de servire.

Sfaturi

• Folosește ananas proaspăt pentru o textură mai fermă și o caramelizare mai frumoasă.

• Nu găti frigăruile la foc foarte mare, deoarece sosul conține zahăr și se poate arde rapid.

• Pentru un plus de aromă, presară pătrunjel verde sau coriandru proaspăt înainte de servire.

• Dacă prepari frigăruile în cuptor, coace-le la 220°C timp de aproximativ 15-18 minute, întorcându-le la jumătatea timpului.

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Servește delicioasele frigărui de crenvurști și legume fierbinți, alături de cartofi copți, salată de varză, porumb copt, sos de iaurt cu usturoi sau o salată verde cu dressing de lămâie. Sunt excelente și cu lipii calde sau chifle pufoase.

Frigăruile rămase se păstrează la frigider până la două zile, într-un recipient închis ermetic. Se reîncălzesc pe grătar, într-o tigaie grill sau în cuptor, pentru a-și păstra textura și aroma. Evită reîncălzirea excesivă, deoarece crenvurștii se pot usca.

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