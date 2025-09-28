Ghidul salatelor. Tot ce trebuie să știi despre frunzele tale verzi preferate

Salata nu înseamnă doar frunze verzi. Înțelegând ce este fiecare soi, ce gust are, cum îl alegi, cum îl păstrezi și cum îl folosești în farfurie vei descoperi o lume nouă plină de savoare.

Primăvara și începutul verii sunt vârful de sezon pentru salate, când frunzele sunt fragede și aromele, echilibrate. În supermarket găsești multe soiuri pe tot parcursul anului, dar la piață vei surprinde cel mai bine prospețimea locală. Ca să le alegi pe cele mai bune uită-te la frunze care trebuie să aibă o culoare vie, fără să fie ofilite. Odată ajunsă acasă, usucă-le bine, aerisește-le și ține-le la rece. Umezeala în exces e principalul dușman al prospețimii.

Când faci salată poți alege mai multe soiuri, făcând combinații îndrăznețe. Gândește-ți salata ca pe o construcție în straturi. Alege baza de frunze cu gust mai blând (butter, romaine, salată verde), adaugă câteva frunze cu gust mai accentuat (amărui – radicchio, frisée sau mai piperat – rucola, creson), echilibrează cu bote dulci-acrișoare (fructe, citrice, oțeturi) și adaugă un strop de grăsime de calitate (ulei de măsline, nuci, brânzeturi). De asemenea, nu uita de texturi crocante (crutoane, semințe).

Salată verde și roșie creață

Acestea fac parte din familia Lactuca sativa și sunt recunoscute pentru frunzele mari, ondulate, dispuse lejer în jurul unei tulpini centrale, fără a forma o căpățână compactă. Gustul este delicat, cu o ușoară notă amăruie, iar textura combină frunzele moi cu nervurile crocante. Când le alegi, caută frunze ferme, de un verde sau roșu intens, fără pete galbene sau zone ofilite. Se păstrează în frigider, în sertarul pentru legume, într-o pungă perforată, pentru a menține circulația aerului și umiditatea optimă. Se consumă cel mai bine crude, în salate simple cu ulei de măsline și oțet balsamic sau în sandvișuri, unde aduc prospețime și volum. Pot fi asezonate cu ierburi aromatice delicate, precum pătrunjel sau mărar.

Romaine

Este o salată robustă, cu frunze lungi și tari, verde închis la exterior și mai deschise spre interior. Are un gust ușor dulce-amărui și o textură crocantă, fiind foarte apreciată pentru salata Caesar. Cumpără frunze ferme, fără rupturi și cu nervura centrală albă și proaspătă. Se păstrează în frigider, învelită lejer într-un prosop de hârtie și pusă într-o pungă, pentru a preveni umezeala excesivă. Se consumă crudă, în salate consistente, dar și la grătar, pentru un gust dulce și ușor afumat. Merge bine cu dressinguri cremoase sau vinegrete intense, cu usturoi sau anșoa.

Butter Lettuce (salată butterhead, Bibb sau Boston)

Această salată formează o căpățână mai lejeră decât icebergul, cu frunze rotunde, fragede și fine, aproape untoase la atingere. Gustul este foarte blând, aproape dulceag. Se alege în funcție de prospețimea frunzelor, care trebuie să fie de un verde uniform și fără semne de ofilire. Se păstrează în frigider, ideal cu rădăcina încă atașată, ceea ce îi prelungește prospețimea. Este perfectă pentru salate rafinate cu dressinguri ușoare, dar și pentru a forma cupe de salată umplute cu carne tocată, legume sau preparate asiatice. Condimentele delicate, precum sucul de lămâie sau ierburile proaspete, îi pun cel mai bine în valoare aroma.

Little Gems (salată Little Gem sau sucrine)

Un hibrid între romaine și butter lettuce, Little Gems are frunze mici, crocante, cu un gust dulce și fin. Se aleg exemplarele compacte, cu frunzele strânse și de culoare uniformă. Se păstrează în frigider, într-o pungă perforată, și se consumă în primele 3-4 zile de la cumpărare. Sunt ideale în salate elegante cu ridichi, sparanghel sau ouă fierte moi, asezonate cu vinegrete ușoare sau dressinguri cu iaurt și lămâie.

Frisée (salată creață sau endivia creață)

Face parte din familia cicoarelor și are frunze subțiri, franjurate, cu gust amărui și o textură crocantă. Se alege în funcție de prospețimea frunzelor interioare, care trebuie să fie galben-deschis și fragede, semn al tinereții plantei. Se păstrează în frigider, împachetată lejer, și se folosește mai ales crudă, în salate franțuzești cu bacon și ou poșat, dar și în combinații cu fructe dulci precum perele sau portocalele. Dressingurile cu muștar Dijon sau oțet de vin roșu echilibrează amăreala specifică.

Iceberg

Cunoscută pentru căpățâna rotundă, compactă și crocantă, icebergul are un gust foarte blând, aproape neutru, și o textură extrem de suculentă. Caută exemplare grele pentru dimensiunea lor, cu frunze strânse și verzi la exterior. Se păstrează bine în frigider, în sertarul pentru legume, timp de până la 2 săptămâni. Este ideală în sandvișuri, burgeri și salate tip wedge cu dressing albastru. Merge bine cu sosuri cremoase, bacon crocant și roșii cherry.

Rucola

Frunzele de un verde intens și formă alungită au un gust picant, piperat. Se alege rucola cu frunze ferme, fără îngălbeniri. Se păstrează în frigider, în pungă de plastic, și se consumă în primele 2-3 zile pentru aroma maximă. Este perfectă în salate cu parmezan și roșii cherry, pe pizza după coacere sau în pesto.

Spanac

Frunzele fragede de baby spanac au gust blând, cu ușoară aciditate, iar cele mature sunt mai tari și potrivite pentru gătit. Se alege spanac cu frunze tari, fără zone apoase. Se păstrează în frigider, bine uscat, pentru a preveni mucegăirea. Baby spanacul se consumă crud în salate, iar cel matur se gătește sotat cu usturoi sau în plăcinte și supe.

Radicchio

Are frunze mov intens cu nervuri albe și gust amărui. Se alege o căpățână compactă și grea, fără frunze ofilite. Se păstrează în frigider, învelită lejer. Se consumă crud în salate italiene cu brânză albastră și nuci, sau la grătar, unde amăreala se îndulcește.

Andivă belgiană

Cu frunze înguste, albe la bază și verzi la vârf, are gust amărui, dar delicat. Se alege andiva cu frunze ferme și fără pete maronii. Se păstrează la rece, ferită de lumină, pentru a preveni amăreala excesivă. Se consumă crudă, în salate cu portocale și nuci, sau coaptă cu brânză.

Frunze de păpădie

Frunzele de păpădie cultivate au gust amar intens. Se aleg frunze tinere, mai mici, pentru un gust mai blând. Se păstrează în frigider și se folosesc în salate cu lămâie și usturoi, sau sotate ca garnitură.

Creson

Cu frunze mici, rotunde, și gust piperat, seamănă cu rucola, dar este mai delicat. Se alege creson cu frunze ferme și verzi. Se păstrează la frigider, în apă rece, pentru a menține prospețimea. Este delicios în salate simple cu ou fiert sau ca garnitură pentru pește.

Valeriană

Are frunze mici, rotunjite, dispuse în rozete, cu gust blând și ușor dulce. Se alege cu grijă pentru a evita nisipul acumulat la bază. Se păstrează în frigider, spălată și bine uscată. Merge perfect cu dressinguri ușoare, ouă fierte și cartofi noi.

Microgreens

Sunt plante tinere recoltate la câteva zile după germinare, cu arome intense, dar delicate. Se aleg proaspete, cu frunze ferme. Se păstrează în frigider și se consumă crude, ca decor sau în salate.