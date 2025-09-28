Antena Căutare
Home Lifestyle Food Ghidul salatelor. Tot ce trebuie să știi despre frunzele tale verzi preferate

Ghidul salatelor. Tot ce trebuie să știi despre frunzele tale verzi preferate

Salata nu înseamnă doar frunze verzi. Înțelegând ce este fiecare soi, ce gust are, cum îl alegi, cum îl păstrezi și cum îl folosești în farfurie vei descoperi o lume nouă plină de savoare.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Duminica, 28 Septembrie 2025, 09:05 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 18:06
Galerie
Pentru o salată delicioasă combină mai multe tipuri de frunze verzi cu arome și texturi diferite | Shutterstock

Primăvara și începutul verii sunt vârful de sezon pentru salate, când frunzele sunt fragede și aromele, echilibrate. În supermarket găsești multe soiuri pe tot parcursul anului, dar la piață vei surprinde cel mai bine prospețimea locală. Ca să le alegi pe cele mai bune uită-te la frunze care trebuie să aibă o culoare vie, fără să fie ofilite. Odată ajunsă acasă, usucă-le bine, aerisește-le și ține-le la rece. Umezeala în exces e principalul dușman al prospețimii.

Când faci salată poți alege mai multe soiuri, făcând combinații îndrăznețe. Gândește-ți salata ca pe o construcție în straturi. Alege baza de frunze cu gust mai blând (butter, romaine, salată verde), adaugă câteva frunze cu gust mai accentuat (amărui – radicchio, frisée sau mai piperat – rucola, creson), echilibrează cu bote dulci-acrișoare (fructe, citrice, oțeturi) și adaugă un strop de grăsime de calitate (ulei de măsline, nuci, brânzeturi). De asemenea, nu uita de texturi crocante (crutoane, semințe).

CITEȘTE ȘI: Legumele cu frunze verzi: ce beneficii au și care sunt cele mai bogate în vitamine?

Salată verde și roșie creață

Articolul continuă după reclamă

Acestea fac parte din familia Lactuca sativa și sunt recunoscute pentru frunzele mari, ondulate, dispuse lejer în jurul unei tulpini centrale, fără a forma o căpățână compactă. Gustul este delicat, cu o ușoară notă amăruie, iar textura combină frunzele moi cu nervurile crocante. Când le alegi, caută frunze ferme, de un verde sau roșu intens, fără pete galbene sau zone ofilite. Se păstrează în frigider, în sertarul pentru legume, într-o pungă perforată, pentru a menține circulația aerului și umiditatea optimă. Se consumă cel mai bine crude, în salate simple cu ulei de măsline și oțet balsamic sau în sandvișuri, unde aduc prospețime și volum. Pot fi asezonate cu ierburi aromatice delicate, precum pătrunjel sau mărar.

Romaine

Este o salată robustă, cu frunze lungi și tari, verde închis la exterior și mai deschise spre interior. Are un gust ușor dulce-amărui și o textură crocantă, fiind foarte apreciată pentru salata Caesar. Cumpără frunze ferme, fără rupturi și cu nervura centrală albă și proaspătă. Se păstrează în frigider, învelită lejer într-un prosop de hârtie și pusă într-o pungă, pentru a preveni umezeala excesivă. Se consumă crudă, în salate consistente, dar și la grătar, pentru un gust dulce și ușor afumat. Merge bine cu dressinguri cremoase sau vinegrete intense, cu usturoi sau anșoa.

Butter Lettuce (salată butterhead, Bibb sau Boston)

Această salată formează o căpățână mai lejeră decât icebergul, cu frunze rotunde, fragede și fine, aproape untoase la atingere. Gustul este foarte blând, aproape dulceag. Se alege în funcție de prospețimea frunzelor, care trebuie să fie de un verde uniform și fără semne de ofilire. Se păstrează în frigider, ideal cu rădăcina încă atașată, ceea ce îi prelungește prospețimea. Este perfectă pentru salate rafinate cu dressinguri ușoare, dar și pentru a forma cupe de salată umplute cu carne tocată, legume sau preparate asiatice. Condimentele delicate, precum sucul de lămâie sau ierburile proaspete, îi pun cel mai bine în valoare aroma.

CITEȘTE ȘI: Rețetă simplă, dar delicioasă de salată verde cu creveți și sos de iaurt

Little Gems (salată Little Gem sau sucrine)

Un hibrid între romaine și butter lettuce, Little Gems are frunze mici, crocante, cu un gust dulce și fin. Se aleg exemplarele compacte, cu frunzele strânse și de culoare uniformă. Se păstrează în frigider, într-o pungă perforată, și se consumă în primele 3-4 zile de la cumpărare. Sunt ideale în salate elegante cu ridichi, sparanghel sau ouă fierte moi, asezonate cu vinegrete ușoare sau dressinguri cu iaurt și lămâie.

Frisée (salată creață sau endivia creață)

Face parte din familia cicoarelor și are frunze subțiri, franjurate, cu gust amărui și o textură crocantă. Se alege în funcție de prospețimea frunzelor interioare, care trebuie să fie galben-deschis și fragede, semn al tinereții plantei. Se păstrează în frigider, împachetată lejer, și se folosește mai ales crudă, în salate franțuzești cu bacon și ou poșat, dar și în combinații cu fructe dulci precum perele sau portocalele. Dressingurile cu muștar Dijon sau oțet de vin roșu echilibrează amăreala specifică.

Iceberg

Cunoscută pentru căpățâna rotundă, compactă și crocantă, icebergul are un gust foarte blând, aproape neutru, și o textură extrem de suculentă. Caută exemplare grele pentru dimensiunea lor, cu frunze strânse și verzi la exterior. Se păstrează bine în frigider, în sertarul pentru legume, timp de până la 2 săptămâni. Este ideală în sandvișuri, burgeri și salate tip wedge cu dressing albastru. Merge bine cu sosuri cremoase, bacon crocant și roșii cherry.

CITEȘTE ȘI: Cu ce putem combina clasica salată verde cu legume, pentru un plus de gust și sățietate

Rucola

Frunzele de un verde intens și formă alungită au un gust picant, piperat. Se alege rucola cu frunze ferme, fără îngălbeniri. Se păstrează în frigider, în pungă de plastic, și se consumă în primele 2-3 zile pentru aroma maximă. Este perfectă în salate cu parmezan și roșii cherry, pe pizza după coacere sau în pesto.

Spanac

Frunzele fragede de baby spanac au gust blând, cu ușoară aciditate, iar cele mature sunt mai tari și potrivite pentru gătit. Se alege spanac cu frunze tari, fără zone apoase. Se păstrează în frigider, bine uscat, pentru a preveni mucegăirea. Baby spanacul se consumă crud în salate, iar cel matur se gătește sotat cu usturoi sau în plăcinte și supe.

Radicchio

Are frunze mov intens cu nervuri albe și gust amărui. Se alege o căpățână compactă și grea, fără frunze ofilite. Se păstrează în frigider, învelită lejer. Se consumă crud în salate italiene cu brânză albastră și nuci, sau la grătar, unde amăreala se îndulcește.

CITEȘTE ȘI: Ce mai putem prepara simplu și gustos, pentru orice masă din zi: Salată asortată cu vrăbioară de vită și brânză nobilă

Andivă belgiană

Cu frunze înguste, albe la bază și verzi la vârf, are gust amărui, dar delicat. Se alege andiva cu frunze ferme și fără pete maronii. Se păstrează la rece, ferită de lumină, pentru a preveni amăreala excesivă. Se consumă crudă, în salate cu portocale și nuci, sau coaptă cu brânză.

Frunze de păpădie

Frunzele de păpădie cultivate au gust amar intens. Se aleg frunze tinere, mai mici, pentru un gust mai blând. Se păstrează în frigider și se folosesc în salate cu lămâie și usturoi, sau sotate ca garnitură.

Creson

Cu frunze mici, rotunde, și gust piperat, seamănă cu rucola, dar este mai delicat. Se alege creson cu frunze ferme și verzi. Se păstrează la frigider, în apă rece, pentru a menține prospețimea. Este delicios în salate simple cu ou fiert sau ca garnitură pentru pește.

CITEȘTE ȘI: Dieta cu salată verde. Slăbeşti fără să te înfometezi

Valeriană

Are frunze mici, rotunjite, dispuse în rozete, cu gust blând și ușor dulce. Se alege cu grijă pentru a evita nisipul acumulat la bază. Se păstrează în frigider, spălată și bine uscată. Merge perfect cu dressinguri ușoare, ouă fierte și cartofi noi.

Microgreens

+11
Mai multe fotografii

Sunt plante tinere recoltate la câteva zile după germinare, cu arome intense, dar delicate. Se aleg proaspete, cu frunze ferme. Se păstrează în frigider și se consumă crude, ca decor sau în salate.

Rețetă simplă și aromată de gem de caise cu lămâie... Cum își menține Melania Trump silueta. Ce nu mănâncă niciodată...
Înapoi la Homepage
AS.ro Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi” Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi”
Observatornews.ro Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta
O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Rețetă simplă de tort de ciocolată. Ingredientele care îi dau un gust special
Rețetă simplă de tort de ciocolată. Ingredientele care îi dau un gust special
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online Catine.ro
Cum își menține Melania Trump silueta. Ce nu mănâncă niciodată
Cum își menține Melania Trump silueta. Ce nu mănâncă niciodată
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a pierdut 3.000 de lei
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a... Libertatea.ro
Misiune imposibilă pentru Maia Sandu? Cu ce i-a dezamăgit cel mai mult pe moldoveni și cât mai contează visul european: „Dezamăgirea a fost alimentată și de erorile României”
Misiune imposibilă pentru Maia Sandu? Cu ce i-a dezamăgit cel mai mult pe moldoveni și cât mai contează... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cu sos alb. Cum faci cel mai bun sos pentru ele
Paste cu sos alb. Cum faci cel mai bun sos pentru ele HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport preț–calitate
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport preț–calitate Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt
Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt Gandul
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă
Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x