Antena Căutare
Home Lifestyle Food Huevos rancheros, cel mai consistent și aromat mod de a prepara ouăle

Huevos rancheros, cel mai consistent și aromat mod de a prepara ouăle

Huevos rancheros este un preparat tradițional mexican, servit inițial ca un mic dejun sățios pentru fermierii din zonele rurale. Acest preparat prezintă o combinație echilibrată de proteine, carbohidrați și grăsimi sănătoase îl transformă într-un fel de mâncare hrănitor, apreciat nu doar în Mexic, ci și în întreaga lume.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 30 August 2025, 10:35 | Actualizat Marti, 26 August 2025, 19:34
Rețeta de huevos rancheros se poate personaliza în funcție de preferințe. | Shutterstock

Rețeta clasică constă în ouă prăjite așezate pe tortilla de porumb caldă și acoperite cu un sos proaspăt din roșii, ardei iuți, ceapă și coriandru.

De-a lungul timpului, preparatul a căpătat numeroase variante. În unele rețete se adaugă fasole, guacamole sau smântână. Altele înlocuiesc tortilla de porumb cu tortilla de făină. Pentru un plus de savoare, se pot folosi brânzeturi mexicane precum queso fresco sau cheddar maturat. În unele regiuni, sosul clasic pe bază de roșii este înlocuit cu salsa verde din tomatillo. Dacă preferi o notă mai picantă poți adăuga jalapeños sau chili chipotle afumat.

Cum se prepară huevos rancheros

Unul dintre secretele reușitei acestui preparat este alegerea ingredientelor proaspete. Tortilla trebuie încălzită pe tigaie pentru a-și intensifica aroma. Ouăle se gătesc astfel încât gălbenușul să rămână moale, oferind o textură cremoasă la fiecare îmbucătură. Sosul trebuie să fie bine echilibrat între aciditate și dulceață. Condimentele trebuie adăugate cu măsură pentru a nu domina gustul preparatului.

Articolul continuă după reclamă

Cum se servește huevos rancheros

Huevos rancheros se servesc fierbinți, de obicei alături de avocado, brânză și coriandru proaspăt. Pot fi păstrate pentru câteva ore la temperatura camerei, dar ouăle și tortilla se consumă cel mai bine imediat după preparare. Sosul, în schimb, poate fi refrigerat timp de două-trei zile și reîncălzit la nevoie.

Acest fel de mâncare este o alegere excelentă pentru un mic dejun consistent sau chiar un prânz rapid, păstrând autenticitatea și savoarea bucătăriei mexicane.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de quesadilla. Cum se prepară acasă​

Rețetă de huevos rancheros

Ingrediente

  • Pentru sos
  • 2 roșii mari tocate mărunt,
  • 1/2 ceapă mare tocata mărunt,
  • 1 cățel de usturoi tocat mărunt,
  • 1 ardei iute tocat mărunt,
  • 2 linguri de ulei de măsline sau ulei vegetal,
  • 1/2 linguriță de chimion măcinat,
  • 1/2 linguriță de boia de ardei dulce sau iute,
  • sare și piper după gust,
  • 2-3 linguri de pătrunjel sau coriandru proaspăt tocat,
  • Pentru restul preparatului
  • 4 tortilla de porumb (proaspete sau încălzite),
  • 4 ouă mari,
  • 1 cană de fasole piure,
  • 1/2 cană de brânză cotija sau feta zdrobită,
  • 1 avocado feliat,
  • 2 linguri de smântână sau cremă de lapte

Mod de preparare

Se încălzește uleiul într-o tigaie la foc mediu. Se adaugă ceapa și usturoiul, prăjindu-le până devin translucide, aproximativ 2-3 minute. Se adaugă roșiile tocate, ardeiul iute, chimionul și boia de ardei. Se amestecă bine.

Se lasă sosul să fiarbă la foc mic timp de 10-15 minute, până se îngroașă ușor. Se condimentează cu sare și piper după gust. La final, se adaugă pătrunjelul sau coriandrul proaspăt tocat.

Se încălzește tortilla pe o tigaie uscată sau direct pe flacără timp de câteva secunde pe fiecare parte, până devin ușor moi și aromate. Se păstrează sub un prosop pentru a le menține calde.

Se încălzește fasolea piure într-o oală mică sau în microunde până devine fierbinte. Se pot adăuga un pic de sare și piper pentru aromă.

Într-o tigaie antiaderantă, se încălzește un pic de ulei la foc mediu. Se sparg ouăle într-un bol mic, apoi se varsă în tigaie. Se pot lăsa ochiuri sau se pot amesteca ușor pentru o textură mai cremoasă. Se gătesc ouăle până albușul este întărit, dar gălbenușul rămâne moale sau după preferință.

Pe fiecare farfurie, se așează o tortilla. Se întinde un strat subțire de piure de fasole peste tortilla. Se așează un ou sau două peste fasole. Se toarnă generos sosul de roșii peste ouă. Apoi se adaugă brânza zdrobită, felii de avocado și o lingură de smântână. Se garnisesc cu pătrunjel sau coriandru proaspăt tocat.

CITEȘTE ȘI: Rețete delicioase de tacos pentru vară. Cum faci rapid și ușor cel mai bun taco mexican

Celebrul brutar și patiser Paul Hollywood explică rețeta de maia pentru acasă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Observatornews.ro Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 29 august 2025. Ce aduce luna septembrie din punct de vedere numerologic
Super Neatza, 29 august 2025. Ce aduce luna septembrie din punct de vedere numerologic Vineri, 29.08.2025, 11:22
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Vineri, 29.08.2025, 15:15 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Joi, 28.08.2025, 18:00
Mai multe
Citește și
Clătite pufoase cu caise. Rețeta perfectă pentru un mic-dejun de vară
Clătite pufoase cu caise. Rețeta perfectă pentru un mic-dejun de vară
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Ceaiul thailandez. Beneficii și rețete de preparat acasă
Ceaiul thailandez. Beneficii și rețete de preparat acasă
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
O pisică din Vama Veche le „spune” turiștilor care e plicul ei preferat și îi conduce spre raft | VIDEO
O pisică din Vama Veche le „spune” turiștilor care e plicul ei preferat și îi conduce spre raft | VIDEO Libertatea.ro
România a început să investească atât de puternic în regenerabile, încât devine hub regional pe o piață de zeci de miliarde de dolari anual
România a început să investească atât de puternic în regenerabile, încât devine... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Lalele comestibile din roșii cu brânză și ceapă verde
Lalele comestibile din roșii cu brânză și ceapă verde HelloTaste.ro
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe totul” 
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe... Antena3.ro
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
Cum să grăbești coacerea roșiilor cu un simplu ac de siguranță: truc uimitor pentru orice grădinar
Cum să grăbești coacerea roșiilor cu un simplu ac de siguranță: truc uimitor pentru orice grădinar Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat” ProSport
Nu se știe sigur dacă ȘCOALA începe pe 8. Sunt bani de salarii, de burse? Un lucru e cert. TOALETELE sunt tot în curte. Explicațiile lui Daniel David
Nu se știe sigur dacă ȘCOALA începe pe 8. Sunt bani de salarii, de burse? Un lucru e cert. TOALETELE sunt tot în... Gandul
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Suc de morcovi concentrat. Rețetă sănătoasă, fără conservanți
Suc de morcovi concentrat. Rețetă sănătoasă, fără conservanți Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x