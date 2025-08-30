Huevos rancheros, cel mai consistent și aromat mod de a prepara ouăle

Huevos rancheros este un preparat tradițional mexican, servit inițial ca un mic dejun sățios pentru fermierii din zonele rurale. Acest preparat prezintă o combinație echilibrată de proteine, carbohidrați și grăsimi sănătoase îl transformă într-un fel de mâncare hrănitor, apreciat nu doar în Mexic, ci și în întreaga lume.

Rețeta clasică constă în ouă prăjite așezate pe tortilla de porumb caldă și acoperite cu un sos proaspăt din roșii, ardei iuți, ceapă și coriandru.

De-a lungul timpului, preparatul a căpătat numeroase variante. În unele rețete se adaugă fasole, guacamole sau smântână. Altele înlocuiesc tortilla de porumb cu tortilla de făină. Pentru un plus de savoare, se pot folosi brânzeturi mexicane precum queso fresco sau cheddar maturat. În unele regiuni, sosul clasic pe bază de roșii este înlocuit cu salsa verde din tomatillo. Dacă preferi o notă mai picantă poți adăuga jalapeños sau chili chipotle afumat.

Cum se prepară huevos rancheros

Unul dintre secretele reușitei acestui preparat este alegerea ingredientelor proaspete. Tortilla trebuie încălzită pe tigaie pentru a-și intensifica aroma. Ouăle se gătesc astfel încât gălbenușul să rămână moale, oferind o textură cremoasă la fiecare îmbucătură. Sosul trebuie să fie bine echilibrat între aciditate și dulceață. Condimentele trebuie adăugate cu măsură pentru a nu domina gustul preparatului.

Cum se servește huevos rancheros

Huevos rancheros se servesc fierbinți, de obicei alături de avocado, brânză și coriandru proaspăt. Pot fi păstrate pentru câteva ore la temperatura camerei, dar ouăle și tortilla se consumă cel mai bine imediat după preparare. Sosul, în schimb, poate fi refrigerat timp de două-trei zile și reîncălzit la nevoie.

Acest fel de mâncare este o alegere excelentă pentru un mic dejun consistent sau chiar un prânz rapid, păstrând autenticitatea și savoarea bucătăriei mexicane.

Rețetă de huevos rancheros

Ingrediente

Pentru sos

2 roșii mari tocate mărunt,

1/2 ceapă mare tocata mărunt,

1 cățel de usturoi tocat mărunt,

1 ardei iute tocat mărunt,

2 linguri de ulei de măsline sau ulei vegetal,

1/2 linguriță de chimion măcinat,

1/2 linguriță de boia de ardei dulce sau iute,

sare și piper după gust,

2-3 linguri de pătrunjel sau coriandru proaspăt tocat,

Pentru restul preparatului

4 tortilla de porumb (proaspete sau încălzite),

4 ouă mari,

1 cană de fasole piure,

1/2 cană de brânză cotija sau feta zdrobită,

1 avocado feliat,

2 linguri de smântână sau cremă de lapte

Mod de preparare

Se încălzește uleiul într-o tigaie la foc mediu. Se adaugă ceapa și usturoiul, prăjindu-le până devin translucide, aproximativ 2-3 minute. Se adaugă roșiile tocate, ardeiul iute, chimionul și boia de ardei. Se amestecă bine.

Se lasă sosul să fiarbă la foc mic timp de 10-15 minute, până se îngroașă ușor. Se condimentează cu sare și piper după gust. La final, se adaugă pătrunjelul sau coriandrul proaspăt tocat.

Se încălzește tortilla pe o tigaie uscată sau direct pe flacără timp de câteva secunde pe fiecare parte, până devin ușor moi și aromate. Se păstrează sub un prosop pentru a le menține calde.

Se încălzește fasolea piure într-o oală mică sau în microunde până devine fierbinte. Se pot adăuga un pic de sare și piper pentru aromă.

Într-o tigaie antiaderantă, se încălzește un pic de ulei la foc mediu. Se sparg ouăle într-un bol mic, apoi se varsă în tigaie. Se pot lăsa ochiuri sau se pot amesteca ușor pentru o textură mai cremoasă. Se gătesc ouăle până albușul este întărit, dar gălbenușul rămâne moale sau după preferință.

Pe fiecare farfurie, se așează o tortilla. Se întinde un strat subțire de piure de fasole peste tortilla. Se așează un ou sau două peste fasole. Se toarnă generos sosul de roșii peste ouă. Apoi se adaugă brânza zdrobită, felii de avocado și o lingură de smântână. Se garnisesc cu pătrunjel sau coriandru proaspăt tocat.

