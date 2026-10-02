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La ce temperatură se coc, de fapt, cartofii la cuptor. Secretul pentru un miez pufos și o coajă crocantă

Dacă vrei să pregătești cartofi la cuptor cu un miez pufos și o croajă crocantă trebuie să fii atent la ce temperatură îi coci. Iată care este temperatura corectă și trucul la care apelează gospodinele pricepute.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Vineri, 02 Octombrie 2026, 18:57 | Actualizat Sambata, 03 Octombrie 2026, 10:01
Cartofii trebuie copți la temperatura corectă pentru consistența perfectă. | Profimedia
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Cartofii la cuptor sunt unul dintre preparatele care se regăsesc foarte des pe mesele oamenilor. Se pregătesc repede, sunt delicioși și sunt versatili, astfel că poți să îi combini cu multe alte feluri de mâncare. Consistența corectă a cartofilor copți este să fie moi la interior și crocanți la exterior, iar secretul stă în temperatura la care îi coci.

La ce temperatură se coc cartofii la cuptor pentru a fi moi la interior și crocanți la exterior

Potrivit https://www.bbcgoodfood.com/, temperatura corectă la care se coc cartofii pentru a obține o consistență moale la interior și o coajă crocantă este de 220 de grade Celsius sau 200 de grade cu ventilator.

Există, însă, mai multe aspecte la care trebuie să fii atent pentru a te putea bucura de cartofi copți ideali. De la ingredientele pe care le adaugi, până la timpul și temperatura la care îi coci la cuptor, toate aceste aspecte sunt la fel de importante.

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Iată toate trucurile pentru a pregăti cartofi copți savuroși, potrivit https://www.bbcgoodfood.com/.

  • cuptorul se setează la temperatura de 220 de grade Celsius sau 200 de grade Celsius cu ventilator
  • cartofii se ung cu un strat subțire de ulei
  • se coc cartofii timp de 20 de minute, apoi temperatura se reduce la 190 de grade Celsius și se mai coc încă 45 de minute
  • în ultimele cinci minute, cartofii pot fi crestați ușor

Secretul pentru o coajă crocantă și un miez pufos

La temperatura de 220 de grade Celsius, coaja cartofilor se rumenește foarte bine și devine crocantă, dar cele 20 de minute nu sunt suficiente pentru gătirea completă a acestora.

Din acest motiv, cartofii trebuie menținuți încă 45 de minute la cuptor, dar la o temperatură mai scăzută, astfel încât coaja să nu se ardă, potrivit https://www.thekitchn.com/.

Cum îți dai seama că sunt copți perfect

Cartofii copți ideali trebuie să aibă coaja crocantă și miezul moale. Consistența coajei poate fi observată, dar interiorul nu, motiv pentru care există un truc care te ajută să verifici dacă trebuie să mai ții sau nu cartofii la cuptor.

Este recomandat să împungi cartofii cu o scobitoare, iar dacă se pătrund ușor, cartofii sunt gătiți. Este bine să nu folosești o furculiță, mai ales dacă cartofii au o dimensiune mică, astfel încât să nu îi zdrobești.

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