Nuggets de pui la cuptor, mai sănătoși, dar incredibil de gustoși

Nuggets de pui la cuptor reprezintă una dintre cele mai apreciate variante de a pregăti pieptul de pui într-un mod gustos, cu o crustă aurie și crocantă, fără prăjire în baie de ulei.

Secretul unor nuggets reușiți constă în folosirea unor bucăți de carne de dimensiuni apropiate și într-o crustă bine condimentată | Shutterstock

Această rețetă este ideală atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru pachețelul de la serviciu sau școală, deoarece bucățile de carne rămân fragede în interior și capătă o textură apetisantă la exterior. Dacă îți dorești un preparat rapid, pe placul întregii familii și mai ușor decât varianta clasică prăjită, această rețetă este alegerea potrivită.

Secretul unor nuggets reușiți constă în folosirea unor bucăți de carne de dimensiuni apropiate și într-o crustă bine condimentată. Pesmetul amestecat cu parmezan și condimente oferă aromă și culoare, iar coacerea la temperatură ridicată permite obținerea unei texturi crocante fără exces de grăsime. În plus, această metodă păstrează carnea suculentă și reduce considerabil cantitatea de ulei folosită.

Rețeta poate fi adaptată în funcție de preferințe. Poți adăuga boia afumată pentru un plus de savoare, fulgi de chilli dacă preferi preparatele ușor picante sau ierburi aromatice precum oregano și cimbru uscat. Pentru o crustă și mai crocantă, pesmetul panko reprezintă o alegere excelentă.

Nuggets de pui la cuptor - Ingrediente

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600 g piept de pui

80 g făină

2 ouă mari

150 g pesmet panko sau pesmet obișnuit

50 g parmezan ras fin

1 linguriță boia dulce

1 linguriță usturoi granulat

½ linguriță ceapă granulată

½ linguriță oregano uscat

½ linguriță piper negru măcinat

1 linguriță sare

2 linguri ulei de măsline.

Nuggets de pui la cuptor - Mod de preparare

Taie pieptul de pui în bucăți potrivite, de aproximativ 3-4 cm, astfel încât toate să se gătească uniform.

Pregătește trei boluri. Pune făina în primul bol. Bate ouăle în al doilea bol până devin omogene. Amestecă în al treilea bol pesmetul, parmezanul ras, boiaua, usturoiul granulat, ceapa granulată, oregano, sarea și piperul.

Trece fiecare bucată de carne mai întâi prin făină, scuturând excesul, apoi prin ou și, la final, prin amestecul de pesmet condimentat. Apasă ușor pentru ca stratul exterior să adere cât mai bine.

Așază nuggets pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, lăsând puțin spațiu între ele. Stropește-le uniform cu uleiul de măsline sau pulverizează puțin ulei pentru o rumenire uniformă.

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Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 220°C și coace aproximativ 12-15 minute. Întoarce nuggets cu grijă și continuă coacerea încă 8-10 minute, până când crusta devine aurie și crocantă, iar carnea este pătrunsă.

Scoate tava din cuptor și lasă nuggets să se odihnească 3-4 minute înainte de servire. În acest timp, crusta se stabilizează și rămâne crocantă.

Servește delicioșii nuggets de pui la cuptor fierbinți, alături de sosurile preferate, cartofi copți, salată verde sau legume proaspete. Dacă rămân, păstrează-i la frigider într-o caserolă închisă ermetic până la două zile și reîncălzește-i în cuptor sau în friteuza cu aer cald pentru a-și păstra textura crocantă.

Sfaturi utile

Folosește pesmet panko pentru o crustă mai aerată și mai crocantă.

Nu înghesui bucățile în tavă, deoarece nu se vor rumeni uniform.

Pentru un plus de aromă, adaugă puțin parmezan suplimentar în amestecul de pesmet.

Coace nuggets la temperatură ridicată pentru a obține exterior crocant și interior fraged.

Preparatul poate fi congelat după coacere și reîncălzit direct în cuptor sau în friteuza cu aer cald.

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