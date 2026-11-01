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Ingredientul secret care face aluatul pentru plăcintă mai fraged și mai crocant. Trucul simplu care schimbă rezultatul

Aluatul de plăcintă pare simplu de făcut, dar uneori poate da bătăi de cap. Poate ieși prea tare, se poate rupe când îl întinzi sau nu devine suficient de crocant după coacere. Chiar și cei care gătesc des pot avea probleme cu el. Iată ingredientul simplu care poate ajuta aluatul să iasă mai fraged și mai ușor de lucrat.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 12:00 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 11:29
Ingredientul secret care face aluatul pentru plăcintă mai fraged și mai crocant | Shutterstock
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Un aluat reușit trebuie să fie fraged, să se rupă ușor în straturi și să aibă o crustă plăcută, ușor crocantă.

Pentru a obține acest rezultat, există mai multe trucuri. Poți folosi unt rece, apă cu gheață sau un robot de bucătărie. Există însă ceva mai puțin obișnuit, dar care merită încercat.

Ingredientul care îți poate face aluatul de plăcintă fraged, dar și crocant

Deși poate părea ciudat să pui oțet într-un aluat pentru desert, acest obicei apare de mult timp în rețetele tradiționale.

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Unele persoane spun că aluatul devine mai fraged și mai ușor de întins atunci când adaugă puțin oțet.

Pentru a înțelege acest truc, trebuie să știm câteva lucruri despre prepararea aluatului. Atunci când faci un aluat pentru plăcintă, untul trebuie să rămână rece. În timpul coacerii, acesta se topește și eliberează abur. Astfel, în aluat apar mici spații de aer, care ajută la formarea unei texturi fragede și crocante.

Din acest motiv, este important să folosești ingrediente reci. Untul trebuie să fie rece, apa trebuie să aibă o temperatură foarte scăzută, iar aluatul nu trebuie încălzit prea mult în timpul pregătirii.

Un alt lucru important este cantitatea de gluten care se formează în aluat. Glutenul apare atunci când anumite proteine din făina de grâu intră în contact cu apa. Acesta ajută aluatul să devină elastic. În multe produse de panificație, această proprietate este utilă. În cazul aluatului pentru plăcintă, însă, prea mult gluten poate duce la o textură tare. Aici intervine oțetul.

Fiind un ingredient acid, oțetul este folosit în unele rețete pentru a încetini dezvoltarea glutenului. Se consideră că acest lucru poate ajuta aluatul să rămână mai fraged și să se întindă mai ușor.

De asemenea, unele rețete susțin că oțetul poate ajuta aluatul să-și păstreze mai bine aspectul și să nu se micșoreze atât de mult în timpul coacerii, conform allrecipes.com.

Ajută oțetul aluatul să se rumenească?

Există și ideea că oțetul poate contribui la obținerea unei cruste mai frumos rumenite. Explicația propusă este că aciditatea sa ar putea încetini oxidarea aluatului.

Totuși, aceste efecte nu sunt pe deplin demonstrate științific. Unele publicații culinare, printre care Serious Eats, au pus sub semnul întrebării explicațiile tradiționale despre rolul oțetului în aluat.

Cu toate acestea, trucul continuă să fie folosit în multe bucătării. Oțetul apare în numeroase rețete vechi, iar unii bucătari spun că au obținut rezultate bune folosindu-l.

De exemplu, Frances Crouter, fostă patiseră profesionistă și manager de marketing de conținut, obișnuiește să adauge o lingură de oțet din cidru de mere în apa cu gheață pe care o folosește la prepararea aluatului.

Ea consideră că acest ingredient face aluatul mai ușor de întins și ajută la păstrarea culorii sale. Uneori, aluatul pregătit din timp poate căpăta o nuanță cenușie, iar oțetul este folosit pentru a limita această schimbare.

Cât oțet trebuie să pui în aluat

Nu ai nevoie de o cantitate mare. În general, poți folosi una sau două linguri de oțet, în funcție de rețetă.

Cel mai simplu este să amesteci oțetul cu apa foarte rece înainte de a adăuga lichidul peste făină și unt.

Apa trebuie să fie rece, iar ingredientele trebuie amestecate cu grijă. Nu lucra aluatul prea mult, deoarece acest lucru poate contribui la dezvoltarea glutenului și poate face crusta mai tare.

Dacă încerci pentru prima dată acest truc, începe cu o singură lingură de oțet și observă cum se comportă aluatul.

Ce tip de oțet este potrivit

Vestea bună este că poți folosi mai multe tipuri de oțet. Cele mai potrivite variante sunt:

  • Oțetul alb - este folosit frecvent în rețetele tradiționale de aluat pentru plăcintă.
  • Oțetul din cidru de mere - este o alegere populară și poate fi folosit în același mod.
  • Oțetul de orez - poate fi utilizat dacă îl ai deja în bucătărie.

În cantitățile mici recomandate, gustul oțetului nu ar trebui să se simtă puternic în plăcinta coaptă. Unele persoane spun chiar că acesta oferă o notă ușor acrișoară, plăcută.

Un alt truc pentru un aluat fraged: vodca

Dacă nu vrei să folosești oțet, poți încerca și vodca. Acest ingredient apare în unele rețete speciale de aluat pentru plăcintă.

La fel ca în cazul oțetului, ideea este de a limita dezvoltarea glutenului și de a obține un aluat mai ușor de întins și mai fraged după coacere.

Vodca poate fi o alternativă interesantă pentru cei care vor să experimenteze cu rețetele clasice. Totuși, este important să respecți cantitățile indicate în rețeta pe care o folosești.

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