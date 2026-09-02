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Pui cremos cu dovlecei și mozzarella la cuptor. Rețetă pentru un prânz savuros și hrănitor

Această rețetă de pui cremos cu dovlecei și mozzarella la cuptor este o alegere delicioasă pentru un prânz sau o cină de familie. Combinația dintre carnea fragedă de pui, dovleceii moi, ardeiul gras și sosul cremos cu brânză transformă câteva ingrediente simple într-un preparat plin de savoare. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 02 Septembrie 2026, 08:45 | Actualizat Miercuri, 02 Septembrie 2026, 09:07
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O alegere delicioasă pentru un prânz sau o cină de familie | Shutterstock/AI
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Unul dintre avantajele acestei rețete este că poate fi pregătită și în avans. Poți prepara totul până la momentul introducerii în cuptor, apoi poți păstra vasul la frigider până la două zile. Astfel, este o soluție practică pentru zilele aglomerate, când vrei să ai cina aproape gata. Este important însă să scurgi cât mai bine lichidul lăsat de pui și legume înainte de a le amesteca în sos, pentru ca preparatul final să nu devină prea apos.

Pentru un rezultat cât mai bun, taie carnea de pui în bucăți de dimensiuni apropiate, de aproximativ 2-3 cm. În acest fel, se gătesc uniform și se rumenesc frumos în tigaie. Dovleceii nu trebuie gătiți complet în această etapă, deoarece vor continua să se gătească în cuptor. Dacă dorești, poți înlocui o parte dintre dovlecei cu dovlecei galbeni, folosind aceeași cantitate.

Preparatul se poate servi simplu, deoarece conține carne, legume și un sos consistent cu brânză. Pentru o masă mai bogată, îl poți însoți de o salată verde, pâine rustică sau o garnitură simplă de orez. Se păstrează bine la frigider aproximativ trei zile, iar porțiile rămase pot fi încălzite ușor înainte de servire.

Pui cremos cu dovlecei și mozzarella la cuptor - Ingrediente

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Pentru pui și legume:

  • 3 linguri unt, împărțite
  • 2 lb (aproximativ 900 g) piept de pui dezosat și fără piele, tăiat în bucăți de aproximativ 2-3 cm
  • 2 dovlecei mari, tăiați în bucăți de aproximativ 1-1,5 cm
  • 1 ardei gras roșu mare, tocat
  • 4 căței de usturoi, tocați mărunt
  • 1 linguriță condimente italiene.

Pentru sosul cremos:

  • 1/4 cană făină albă
  • 3/4 cană supă de pui fără adaos de sare
  • 3/4 cană lapte integral
  • 3 oz (aproximativ 85 g) cremă de brânză cu ceapă și arpagic
  • 3/4 cană mozzarella rasă
  • 3/4 linguriță piper măcinat
  • 1/2 linguriță plus 1/8 linguriță sare.

Pentru gratinare:

  • 1/2 cană mozzarella rasă.

Pui cremos cu dovlecei și mozzarella la cuptor - Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 200°C.

Topește o lingură de unt într-o tigaie mare, la foc mediu-mare. Adaugă bucățile de pui și gătește-le timp de 8-10 minute, amestecând din când în când, până când se rumenesc bine. Scoate puiul într-un bol.

Pune în aceeași tigaie dovleceii, ardeiul gras și usturoiul. Presară condimentele italiene și gătește legumele timp de 4-6 minute, amestecând ocazional, până când încep să se înmoaie. Transferă-le în bolul cu puiul.

Topește în tigaie restul de două linguri de unt. Adaugă făina și amestecă permanent timp de aproximativ un minut, până când făina începe să se rumenească ușor.

Toarnă treptat supa de pui și laptele, amestecând cu un tel pentru a evita formarea cocoloașelor. Adu sosul la punctul de fierbere și continuă să amesteci până când începe să se îngroașe.

Ia tigaia de pe foc. Adaugă crema de brânză și 3/4 cană de mozzarella și amestecă până când brânzeturile se topesc și obții un sos omogen și cremos. Condimentează cu piper și sare.

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Scurge foarte bine lichidul acumulat în bolul cu pui și legume. Adaugă apoi amestecul în sosul de brânză și omogenizează cu grijă.

Transferă compoziția într-o tavă de copt de aproximativ 2 litri. Presară deasupra restul de 1/2 cană de mozzarella.

Așază vasul pe o tavă tapetată cu folie de aluminiu și introdu-l în cuptor. Coace timp de 18-20 de minute, până când mozzarella de la suprafață este rumenită, iar marginile caserolei bolborosesc ușor.

Scoate preparatul din cuptor și lasă-l să se odihnească aproximativ 10 minute înainte de servire. Astfel, sosul se va stabiliza ușor, iar porțiile se vor servi mai ușor.

Servește deliciosul pui cremos cu dovlecei și mozzarella la cuptor cald, simplu sau alături de o salată proaspătă și pâine crocantă.

Rețeta transformă câteva ingrediente simple într-un preparat plin de savoare.
Deliciosul pui cremos cu dovlecei și mozzarella la cuptor se servește cald, simplu sau alături de o salată proaspătă și pâine crocantă.

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