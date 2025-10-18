Antena Căutare
Rețetă clasică românească de salată de vinete coapte cu ceapă

Salata de vinete coapte cu ceapă este una dintre cele mai iubite mâncăruri de vară din bucătăria românească, un preparat care combină gustul intens al legumelor coapte pe jar cu prospețimea simplă a cepei tocate fin.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Sambata, 18 Octombrie 2025, 10:01 | Actualizat Joi, 09 Octombrie 2025, 17:28
Salata de vinete este unul dintre cele mai apreciate aperitive ale toamnei | Shutterstock

În fiecare toamnă, când grătarele se încing și piețele sunt pline de vinete lucioase, aroma lor afumată devine semnul că sezonul bogat al legumelor a ajuns la apogeu. Dincolo de aparența modestă, salata de vinete este o rețetă care cere răbdare și respect pentru detalii. Vinetele trebuie coapte corect, curățate cu grijă și lăsate să-și piardă amăreala înainte de a fi transformate într-o cremă catifelată.

Este un preparat care spune povestea bucătăriei românești tradiționale. Este simplu, dar cu o savoare greu de egalat. Cu ulei bun, ceapă potrivită și un strop de atenție, salata de vinete devine un aperitiv memorabil, capabil să transforme chiar și o masă obișnuită într-o experiență autentică.

Cea mai bună rețeta de salată de vinete coapte cu ceapă

Radu Anton Roman nota că în Muntenia salata de vinete e mereu legată de ceapă, care dă gustul clasic și familiar.

Salată de vinete cu ceapă (Muntenia)

Ingrediente

  • 1,5 kg vinete proaspete, bine coapte
  • 80 ml ulei de floarea-soarelui (sau ulei de măsline, după gust)
  • 1 ceapă albă mică (aproximativ 70 g)
  • 3 g sare
  • 2 g piper proaspăt măcinat
  • 10 ml zeamă de lămâie (opțional, pentru un gust mai fresh)

Mod de preparare

Se aleg vinete tari, cu coajă lucioasă și fără pete. Se spală și se șterg bine cu un prosop curat. Se coc pe flacără directă, pe grătar sau în cuptor, la 200°C, până când coaja se arde uniform și pulpa devine moale (aproximativ 40–50 de minute). Este important ca vinetele să fie coapte bine, pentru a nu rămâne amare.

După coacere, se așază într-o sită și se lasă să se răcorească, apoi se curăță cu atenție de coajă și se scurg bine de zeamă, cel puțin 30 de minute. Pulpa se toacă fin cu un cuțit de lemn sau ceramică, pentru a nu oxida.

Se curăță ceapa și se toacă foarte mărunt. Pentru un gust mai blând, ceapa se poate opări 2–3 minute în apă clocotită și apoi scurge, înainte de a fi adăugată. Într-un bol se pun vinetele tocate, se presară sarea și se amestecă treptat cu uleiul turnat în fir subțire, până se obține o cremă omogenă. La final se adaugă ceapa tocată, piperul și, dacă se dorește, câteva picături de zeamă de lămâie.

Salata se lasă la frigider cel puțin 30 de minute înainte de servire, pentru ca aromele să se întrepătrundă. Se servește cu pâine prăjită sau lipii, fiind una dintre cele mai iubite rețete românești de vară și toamnă.

Salată de vinete cu maioneză (Ardeal)

În Ardeal, Radu Anton Roman remarca preferința pentru salate mai bogate, cu maioneză, care îndulcesc gustul amărui al vinetelor.

Ingrediente

  • 1,5 kg vinete coapte
  • 150 g maioneză
  • 1 linguriță muștar
  • 1 gălbenuș de ou fiert
  • 2 g sare
  • 2 g piper

Mod de preparare

Vinetele se coc și se curăță, apoi se scurg bine și se toacă mărunt. Se amestecă cu maioneza pregătită din ulei, gălbenuș și muștar, se potrivește gustul cu sare și piper. Rezultă o salată fină, catifelată, servită cu chifle sau pâine albă.

Salată de vinete cu ardei copți (Oltenia)

În Oltenia, după cum scria Radu Anton Roman, vinetele se combină adesea cu ardei copți, pentru un gust intens și o culoare bogată.

Ingrediente

  • 1 kg vinete coapte
  • 500 g ardei kapia copți
  • 80 ml ulei
  • 2 căței de usturoi
  • 3 g sare
  • 2 g piper

Mod de preparare

Se coc vinetele și ardeii, se curăță și se lasă la scurs. Vinetele se toacă mărunt, ardeii se taie fâșii, apoi se amestecă împreună cu usturoiul zdrobit, uleiul și condimentele. Salata se servește rece, ca garnitură lângă friptură sau simplă, pe pâine proaspătă.

Câte calorii au 100 g de vinete coapte cu ceapă făcute în casă

Caloriile depind aproape integral de ulei. În medie, salata de vinete cu ceapă are 120–150 kcal/100 g. Pentru o rețetă la care se folosesc 1,5 kg vinete, 1 ceapă mică și 80 ml ulei rezultă aproximativ 110–130 kcal/100 g. Aportul caloric depinde și de câtă apă pierd vinetele. Dacă reduci uleiul la 20 ml, scazi la circa 70–80 kcal/100 g.

