Rețetă clătite pufoase: Cea mai bună rețetă de clătite franțuzești. Trucuri care le fac cu adevărat speciale

Puține rețete par mai simple și, totuși, trădează mai repede lipsa de tehnică decât clătitele franțuzești. Trei ingrediente de bază, o tigaie încinsă și vei obține un desert pe placul tuturor.

Secretul texturii clătitelor stă în hidratare. Amestecă făina cu sarea și zahărul, apoi „împrietenește” treptat cu laptele rece și ouăle, astfel încât să nu rămână cocoloașe. Consistența finală trebuie să fie ca o smântână subțire care curge continuu de pe tel. După aceea, urmează un pas esențial care de obicei este uitat.

Aluatul trebuie să stea o oră de odihnă la frigider, astfel încât granulele de făină să absoarbă lichidul, iar glutenul se relaxează. Vei obține clătite elastice care nu se rup la întors. Dacă după repaus aluatul pare prea gros, subțiază-l cu câteva linguri de lapte. Dacă e prea fluid, o linguriță de făină cernută și încă zece minute de odihnă îl readuc pe linia de plutire.

Trucuri pentru clătite franțuzești

Temperatura tigăii e al doilea lucru important de care trebuie să ții cont. Preîncălzește o tigaie de crêpe (24–26 cm) la foc iute. Marginile joase fac toată diferența la întors. Dacă folosești o tigaie antiaderentă obișnuită, ține focul ceva mai tare decât mediu și unge cu un strat foarte subțire de ulei.

Un truc clasic din bucătăriile de bistro este „tamponul” din jumătate de cartof înfipt în furculiță, trecut prin puțin ulei și plimbat scurt pe suprafața încinsă. Vei obține un film extrem de fin de grăsime, destul cât să prevină lipirea fără să prăjească agresiv. Prima clătită iese rareori perfectă. Nu e vina ta. Reglează astfel căldura și cantitatea de ulei, apoi intri în ritm.

Ingrediente secrete pentru clătite pufoase

Untul topește rețeta la propriu și la figurat. Topește-l și încorporează-l în aluat după ce s-a răcorit, nu fierbinte, ca să nu coaguleze ouăle și să nu taie compoziția. O lingură de lichior (rom închis sau Grand Marnier) parfumează discret, dar e opțională. Pentru crêpe sărate, renunță la zahăr și alcool, adaugă un praf de piper alb ori ierburi tocate fin. Pentru cele dulci, pune coaja rasă de lămâie sau un strop de vanilie pentru a da mai mult gust fără să-l îngreuneze.

Aluatul se poate face cu o zi înainte și păstra la frigider. Clătitele coapte rezistă 2–3 zile la rece, separate de hârtie de copt, sau două luni la congelator. În ziua în care vrei să le comuni îți rămâne doar să le încălzești.

Clătite franțuzești

Ingrediente

250 g făină albă (tip 000)

1 praf de sare

10 g zahăr

3 ouă mari

600 ml lapte integral, rece

50 g unt nesărat

15 ml lichior (rom închis sau Grand Marnier), opțional

45 ml ulei pentru uns tigaia

Mod de preparare

Într-un bol mare se amestecă făina cu sarea și zahărul. Se face o adâncitură la mijloc și se sparg ouăle. Se toarnă treptat 250 ml lapte rece în „fântână” și se omogenizează cu telul până când dispar orice cocoloașe. Se adaugă încă 250 ml lapte și se bate din nou până când aluatul devine neted și fluid. Bolul se acoperă și se lasă aluatul la odihnit minimum 1 oră la frigider (hidratarea făinii dă clătite elastice, care nu se rup).

Se încorporează restul de lapte (aprox. 100 ml), pentru a readuce aluatul la fluiditatea optimă. Se topește untul la foc mic și, după ce se răcorește ușor, se amestecă în aluat, împreună cu lichiorul, dacă se folosește.

Se încinge bine o tigaie specială de clătite (24–26 cm) la foc iute. Pentru ungere uniformă, se înțeapă cu o furculiță jumătate de cartof crud și se scufundă în puțin ulei; cu „tamponul” astfel improvizat se unge subțire tigaia. Se toarnă câte 45 ml aluat (aprox. 3 linguri) și se rotește imediat tigaia, ca să se distribuie într-un strat fin. Se coace 40 de secunde pe prima parte, se întoarce și se mai coace 30 de secunde, până capătă pete arămii. Se repetă până se termină aluatul, ungând ușor tigaia între clătite.

Clătitele se servesc calde, simple cu zahăr și zeamă de lămâie, cu gem, cremă de ciocolată, brânză dulce sau în rețete clasice (Crêpes Suzette, Crêpes au chocolat etc.).