Lucruri inedite despre roșii. De ce sunt atât de iubite în întreaga lume și ce nu știai despre ele

Roșiile sunt astăzi nelipsite din bucătării, din grădini și din aproape orice preparat savuros – de la paste și pizza, până la salate și salsa.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 28 Noiembrie 2025, 12:20 | Actualizat Vineri, 28 Noiembrie 2025, 17:07
Lucruri inedite despre roșii. De ce sunt atât de iubite în întreaga lume și ce nu știai despre ele | Shutterstock

Însă drumul lor până la popularitatea globală nu a fost deloc unul simplu. De fapt, timp de sute de ani, roșiile au fost privite cu suspiciune, temere și chiar fascinație mistică.

Lucruri inedite despre roșii. De ce sunt atât de iubite în întreaga lume și ce nu știai despre ele

Iată câteva dintre cele mai surprinzătoare și inedite lucruri despre unul dintre cele mai consumate alimente din lume.

1. Odată considerate otrăvitoare și asociate cu… vârcolacii

Înainte de Iluminism, europenii priveau cu neîncredere plantele aduse din Lumea Nouă. Roșiile semănau cu mandragora – o plantă toxică –, iar frunzele și tulpinile lor sunt, într-adevăr, otrăvitoare. Așa s-a născut reputația periculoasă a roșiilor.

Însă motivul pentru care oamenii credeau că și fructul era mortal este aproape comic: farfuriile nobililor erau fabricate din plumb, iar aciditatea roșiilor “extrăgea” plumbul din suprafețe, provocând intoxicații severe. Cei mai săraci, care mâncau din farfurii de lemn, nu aveau nicio problemă – așa că roșiile au rămas multă vreme o “delicatesă” suspectă.

În Europa circula și superstiția că roșiile îi transformă pe oameni în vârcolaci.

2. Astăzi, sunt printre cele mai consumate plante alimentare

Roșiile sunt cultivate masiv în întreaga lume. În 2014, producția globală depășea 170 de milioane de tone, iar suprafața cultivată era de 12 milioane de acri. Iar ritmul continuă să crească – producția mondială a urcat cu peste 50% în doar 14 ani.

Campionul mondial - China, urmată de Statele Unite și India. Aceste trei țări, împreună cu Uniunea Europeană și Turcia, asigură 70% din producția globală.

3. Francezii le-au numit “merele dragostei”

Dacă în unele regiuni roșiile erau privite ca otravă, în Franța ele primeau un nume fermecător: pomme d’amour – mărul dragostei. Asta pentru că se credea că au efect afrodisiac. O teorie care a persistat timp de secole.

4. Primele roșii din Europa nu erau roșii

Denumirea italiană pomodoro – “măr auriu” – sugerează că primele soiuri aduse din America de Sud erau galbene. Pigmenții roșiilor diferă în funcție de conținutul de antioxidanți: galben și portocaliu datorită betacarotenului, roșu datorită licopenului.

5. Multă vreme, în Europa roșiile erau plante decorative

Când au ajuns pe continent, în jurul secolului al XVI-lea, roșiile erau cultivate în grădini mai mult pentru aspectul lor. Erau frumoase, exotice și… suspecte. Abia mai târziu au fost acceptate în bucătărie.

6. Roșie – fruct sau legumă? Depinde pe cine întrebi

Din punct de vedere botanic, roșia este un fruct: o pulpă care protejează semințe. Dar în gastronomie, este tratată ca legumă, din cauza gustului ei mai puțin dulce și a utilizării culinare.

În SUA, dezbaterea a devenit atât de aprinsă, încât în 1893 Curtea Supremă a decis că roșiile sunt… legume, pentru a fi taxate ca atare. Practic, roșia a fost cândva un fruct “evazionist” fiscal, potrivit gardenary.com.

7. Un superaliment: 95% apă, 100% beneficii

Roșiile au doar 18 calorii, dar sunt o sursă excelentă de:

  • vitamina C (aproape o treime din doza zilnică)
  • potasiu
  • vitamina K1
  • folat (vitamina B9)

Conțin antioxidanți importanți precum licopenul, betacarotenul, naringenina și acidul clorogenic – compuși asociați cu reducerea inflamației, protecția inimii și chiar prevenirea unor boli cronice.

8. Roșiile organice sunt mai mici… dar mai bogate în nutrienți

Studiile arată că roșiile cultivate organic au mai multă vitamina C, mai mult zahăr natural, mai mult licopen și mai mulți antioxidanți. Asta pentru că sunt expuse stresului – mai puține fertilizări, mai mulți dăunători. Iar stresul declanșează formarea compușilor benefici.

Sunt, practic, plante care “se întăresc” singure – iar beneficiile ajung direct în farfuria noastră.

9. Nu toate roșiile cresc pe vrej

Există două tipuri principale:

  • indeterminate (cățărătoare) – cresc la nesfârșit și produc fructe continuu până la primele înghețuri; pot ajunge și la 3–4 metri
  • determinate (tufe) – cresc până la o anumită înălțime și produc roșiile în același timp, ideale pentru sosuri și conserve

Un fruct adorat, dar adesea subapreciat

De la “plantă diabolică”, la simbol al iubirii, la superaliment bogat în antioxidanți, roșia a avut o evoluție spectaculoasă. Astăzi este unul dintre cele mai versatile și mai consumate alimente de pe planetă.

Oamenii consumă în cantități mari acest fruct pe întreg globul, în diverse combinații. Însă multă lume nu știe ce este roșia - un fruct sau o legumă. Puteți răspunde la o întrebare cu privire la acest aspect pe fructesilegume.a1.ro.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

