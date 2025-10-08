Antena Căutare
Cremă catalană. Rețeta spaniolă pentru un desert cremos

Considerată unul dintre cele mai fine deserturi iberice, crema catalană este simbolul gastronomic al regiunii Catalonia și se servește tradițional de „Ziua Sfântului Iosif”, pe 19 martie.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 09:01 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 17:25
Crema catalană este un desert specific regiunii Catalunia din Spania | Shutterstock

Delicată, parfumată cu scorțișoară și coajă de citrice, ea amintește de celebra crème brûlée din Franța, dar are o identitate proprie, fiind mai ușoară, mai puțin grasă și cu note aromatice mai intense.

De-a lungul timpului, rețeta a devenit emblematică pentru cultura spaniolă, fiind menționată în scrieri medievale din secolul al XIV-lea, ceea ce o face chiar mai veche decât varianta franceză. În Catalonia, desertul era pregătit la mănăstiri și la mesele festive, unde stratul crocant de zahăr ars semnifica bogăția și sărbătoarea.

Un prim secret al reușitei este infuzarea laptelui cu scorțișoară și coajă de lămâie sau portocală. Acest pas aduce desertului parfumul aparte care îl diferențiază de alte creme. Gălbenușurile trebuie bătute cu zahăr până devin spumoase, iar îngroșarea se face cu amidon de porumb, care oferă finețe. Caramelizarea finală este esențială: zahărul presărat deasupra se transformă într-o crustă aurie, crocantă, care contrastează cu textura moale a cremei reci.

CITEȘTE ȘI: San Sebastian Cheesecake, varianta spaniolă a celebrului desert clasic

Articolul continuă după reclamă

Crema catalană în lume

Variantele internaționale arată cât de mult a inspirat crema catalană alte culturi. În Franța, crème brûlée este poate cea mai cunoscută rudă, dar folosește frișcă lichidă și vanilie, fiind mai onctuoasă și mai grea. În Italia, crema pasticcera, deși nu se caramelizează, are aceeași bază de lapte și ouă și este folosită pentru umpluturi de prăjituri. În Portugalia, „leite-creme” este aproape identică cu crema catalană, dar adesea aromatizată cu lămâie și servită și la temperatura camerei.

În Marea Britanie, custard-ul clasic sau „Trinity cream”, precursorul crème brûlée, are aceeași idee de crustă arsă de zahăr. Toate aceste deserturi arată cum un preparat simplu a căpătat forme multiple în Europa, adaptate gusturilor locale.

CITEȘTE ȘI: Rețetă cremă de zahăr ars. Trucuri pentru un desert gustos

Cum se păstrează crema catalană

Crema catalană poate fi păstrată la frigider timp de două zile, acoperită cu folie alimentară, dar stratul de zahăr se caramelizează doar înainte de servire. Dacă se prepară din timp, este bine ca bolurile să fie gata porționate, astfel încât desertul să nu fie reîncălzit.

Este preferabil să fie servită rece, imediat după ce zahărul a fost caramelizat, pentru a simți contrastul dintre crusta caldă și crema rece. Poate fi acompaniată de fructe proaspete, de biscuiți crocanți sau de un pahar de vin dulce, așa cum se obișnuiește în Catalonia.

CITEȘTE ȘI: Budincă de lapte, caramelizată. O alternativă la crema de zahăr ars

Rețetă de cremă catalană

Ingrediente

  • 500 ml lapte integral
  • 4 gălbenușuri de ou
  • 100 g zahăr tos + 2 linguri pentru caramelizat
  • 25 g amidon de porumb (făină de porumb fină)
  • coaja rasă de la 1 lămâie
  • 1 baton mic de scorțișoară

Mod de preparare

Se pune laptele la încălzit într-o crăticioară, împreună cu batonul de scorțișoară și coaja de lămâie. Se aduce aproape de punctul de fierbere, apoi se ia de pe foc și se lasă 10 minute la infuzat. Se strecoară pentru a elimina condimentele.

Într-un bol, se bat gălbenușurile cu zahărul până devin cremoase și deschise la culoare. Se adaugă amidonul de porumb și se amestecă bine.

Se toarnă laptele cald treptat, amestecând continuu, apoi tot amestecul se pune înapoi pe foc mic. Se fierbe încet, amestecând constant cu telul, până când crema se îngroașă și capătă consistența unei budinci fine.

Crema se toarnă în ramekine sau boluri mici și se lasă să se răcească complet, apoi se dă la frigider câteva ore. Înainte de servire, se presară un strat subțire de zahăr pe suprafață și se caramelizează cu o torță de bucătărie sau sub grill, până când se formează crusta crocantă.

4 feluri de a prepara și mânca mămăliga. Rețete tradiționale românești cum găteau strămoșii noștri... Sos Bechamel. Rețeta faimosului sos alb pas cu pas și sosurile derivate din acesta...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

