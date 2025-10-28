Salate de toamnă. 5 rețete hrănitoare, gustoase și dietetice

Antena Căutare
Toamna aduce în farfurie o bogăție de legume și fructe care pot fi transformate în salate hrănitoare, pline de culoare și savoare. Fie că sunt gândite drept garnitură, gustare sau chiar fel principal, salatele de sezon reușesc să îmbine gustul autentic al ingredientelor cu beneficiile lor nutriționale.

Salatele de toamnă au la bază legume precum sfecla, conopida, morcovii, dovleacul | Shutterstock

Dincolo de prospețimea specifică anotimpului, salatele de toamnă au avantajul de a combina ingrediente locale, bogate în vitamine, minerale și fibre. Sfecla, dovleacul, varza, morcovii sau conopida pot fi folosite în rețete care aduc în același timp sațietate și echilibru, mai ales atunci când sunt asociate cu brânzeturi ușoare, nuci sau iaurturi cremoase. Astfel, o salată devine rapid nu doar un simplu adaos lângă o friptură, ci un preparat complet, potrivit și pentru cei care caută variante dietetice sau care doresc să reducă aportul de carne.

Mai mult decât atât, salatele de toamnă răspund perfect nevoii de mese rapide și sănătoase, într-o perioadă în care organismul are nevoie de energie suplimentară pentru a face față schimbărilor de temperatură. Aromele lor bogate, texturile crocante și versatilitatea ingredientelor le transformă într-o alegere excelentă atât pentru mesele zilnice ale familiei, cât și pentru ocazii speciale, atunci când se dorește un preparat elegant, dar ușor de pregătit.

Salată cu dovleac copt

Ingrediente

  • 500 g dovleac plăcintar curățat
  • 30 ml ulei de măsline
  • 2 g sare
  • 1 g piper negru măcinat
  • 100 g mix de frunze verzi (spanac baby, rucola, salată)
  • 80 g brânză feta sau telemea mai slabă
  • 50 g nuci prăjite ușor
  • 30 g merișoare uscate
  • 20 ml oțet balsamic

Mod de preparare

Se curăță dovleacul de coajă și semințe, apoi se taie cuburi de aproximativ 2 cm. Se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, se stropește cu ulei de măsline, se presară sare și piper, apoi se amestecă ușor pentru a se acoperi uniform. Se coace în cuptorul preîncălzit la 200°C timp de 25–30 de minute, până când bucățile devin aurii și fragede. Se lasă la răcit câteva minute.

Între timp, se spală frunzele verzi și se scurg bine. Se sfărâmă brânza feta și se prăjesc nucile într-o tigaie uscată, la foc mic, timp de 2–3 minute, pentru a-și intensifica aroma.

Într-un bol mare se așază frunzele, dovleacul copt, nucile și merișoarele. Se presară brânza feta și se stropește cu oțet balsamic. Se amestecă ușor pentru a păstra integritatea bucăților de dovleac și se servește imediat.

Salată de dovlecei cu maioneză

Ingrediente

  • 600 g dovlecei tineri
  • 2 g sare pentru fierbere
  • 1,5 l apă
  • 100 g maioneză clasică (sau maioneză de casă)
  • 1 cățel de usturoi (aproximativ 4 g)
  • 10 ml zeamă de lămâie
  • 10 ml ulei de floarea-soarelui
  • 1 g piper negru măcinat
  • 10 g pătrunjel proaspăt tocat

Mod de preparare

Se spală dovleceii și se curăță de coajă dacă este groasă, apoi se taie rondele sau bucăți mai mari. Se pune apa la fiert într-o cratiță încăpătoare, se adaugă sarea și, când clocotește, se introduc dovleceii. Se fierb 8–10 minute, până devin fragezi, dar fără să se zdrobească. Se scurg imediat într-o sită și se lasă să se răcească complet, pentru a elimina excesul de apă.

Între timp, se prepară sosul. Se zdrobește usturoiul într-un mojar sau se rade foarte fin, apoi se amestecă într-un bol cu maioneza, zeama de lămâie, uleiul și piperul. Se obține o cremă omogenă, aromată.

Se pun dovleceii răciți într-un bol mare și se amestecă ușor cu sosul de maioneză, astfel încât să nu se zdrobească. Se presară pătrunjelul proaspăt tocat și se amestecă din nou, cu grijă. Salata se lasă la frigider minimum 30 de minute înainte de servire, pentru ca aromele să se combine armonios. Se servește rece, simplă sau ca garnitură lângă preparate cu carne sau pește.

Salată de legume crude de toamnă

Ingrediente

  • 200 g varză albă
  • 150 g morcovi
  • 150 g sfeclă roșie crudă
  • 100 g țelină rădăcină crudă
  • 100 g ardei gras
  • 50 g ceapă roșie
  • 20 ml ulei de măsline extravirgin
  • 15 ml oțet de mere sau zeamă de lămâie
  • 2 g sare
  • 1 g piper negru măcinat
  • 10 g pătrunjel verde tocat

Mod de preparare

Se curăță varza de frunzele exterioare, se spală și se taie fideluță subțire. Se curăță morcovii, sfecla și țelina, apoi se dau pe răzătoarea mare sau se feliază subțire cu o mandolină. Se spală ardeiul, se curăță de semințe și se taie fâșii subțiri. Se curăță ceapa și se taie solzișori fini.

Se pun toate legumele într-un bol mare și se amestecă ușor cu mâna sau cu două linguri. Separat, într-un castronel, se prepară dressingul: se amestecă uleiul de măsline cu oțetul sau zeama de lămâie, sarea și piperul. Se toarnă peste legume și se amestecă din nou, astfel încât sosul să acopere uniform toate ingredientele.

Se presară pătrunjelul verde tocat și se lasă salata la frigider pentru 15 minute înainte de servire, pentru ca aromele să se combine. Salata se servește ca atare sau ca garnitură lângă preparate gătite, fiind o sursă importantă de vitamine și fibre în sezonul rece.

Salată de conopidă cu iaurt și usturoi

Ingrediente

  • 600 g conopidă proaspătă
  • 200 g iaurt grecesc cu 2% grăsime
  • 2 căței de usturoi (aproximativ 6 g)
  • 10 ml zeamă de lămâie
  • 15 ml ulei de măsline extravirgin
  • 2 g sare
  • 1 g piper negru măcinat
  • 10 g mărar proaspăt tocat

Mod de preparare

Se curăță conopida de frunzele exterioare și se desface în buchețele mici. Se spală sub jet de apă rece și se pune la fiert într-o cratiță cu apă clocotită și sare. Se fierbe timp de 7–8 minute, până când buchețelele devin fragede, dar încă își păstrează textura. Se scurge bine într-o sită și se lasă la răcit complet.

Între timp, se curăță usturoiul și se zdrobește fin într-un mojar sau se rade pe o răzătoare mică. Într-un bol separat, se amestecă iaurtul grecesc cu uleiul de măsline, zeama de lămâie, sarea, piperul și usturoiul zdrobit, obținându-se un sos cremos și aromat.

Se adaugă conopida răcită în bol și se amestecă ușor, astfel încât bucățile să rămână întregi. Se presară mărarul proaspăt tocat și se lasă salata la frigider cel puțin 20 de minute înainte de servire, pentru ca aromele să se combine. Preparatul se servește rece, ca gustare sau garnitură ușoară, fiind o variantă hrănitoare și bogată în fibre și proteine din iaurt.

Salată de sfeclă roșie cu brânză și nuci

Ingrediente

  • 500 g sfeclă roșie crudă
  • 100 g brânză feta sau telemea slabă
  • 50 g nuci decojite
  • 20 ml ulei de măsline extravirgin
  • 10 ml oțet balsamic
  • 2 g sare
  • 1 g piper negru măcinat
  • 10 g pătrunjel proaspăt tocat

Mod de preparare

Se spală sfecla și se așază într-o cratiță cu apă suficientă pentru a o acoperi. Se fierbe la foc mediu timp de 40–50 de minute, până când furculița intră ușor în pulpă. Se scoate din apă și se lasă să se răcească, apoi se curăță de coajă și se taie cuburi sau felii subțiri, după preferință.

Între timp, se prăjesc nucile ușor într-o tigaie uscată, timp de 2–3 minute, pentru a-și intensifica aroma. Brânza feta se sfărâmă cu furculița sau se taie cubulețe mici.

Într-un bol mare se pun sfecla tăiată, brânza și nucile prăjite. Separat, se prepară dressingul din ulei de măsline, oțet balsamic, sare și piper. Se toarnă peste ingrediente și se amestecă ușor pentru a nu zdrobi sfecla. Se presară pătrunjel proaspăt tocat și se lasă salata la rece 15 minute înainte de servire, pentru ca aromele să se combine armonios.

Salata de sfeclă roșie cu brânză și nuci se servește ca atare, ca o cină ușoară, sau ca garnitură lângă preparate gătite, fiind bogată în antioxidanți, proteine și grăsimi sănătoase.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
