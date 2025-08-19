Antena Căutare
Home Lifestyle Food Shot-uri de ghimbir pentru imunitate. Cum prepari acasă un "shot de ghimbir" delicios

Shot-uri de ghimbir pentru imunitate. Cum prepari acasă un "shot de ghimbir" delicios

Într-o lume în care totul se mișcă rapid, să rămâi sănătos și plin de energie e mai important ca niciodată. Shoturile de ghimbir – acele băuturi concentrate, pline de savoare, preparate din ghimbir proaspăt, lămâie și un strop de îndulcitor natural – devin un aliat redutabil în rutina de bunăstare.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Marti, 19 August 2025, 10:01 | Actualizat Miercuri, 13 August 2025, 13:58
Shoturile de ghimbir sunt bogate în antioxidanți, ceea ce le face perfecte pentru întărirea sistemului imunitar | Shutterstock

Ginger shots, deși par niște doze mici, sunt extrem de puternice, sunt pline de nutrienți care susțin sistemul imunitar, combat inflamațiile și oferă un plus de energie. Fie că vrei să ții la distanță răcelile de sezon sau doar să-ți oferi zilnic o porție de vitalitate, aceste shoturi concentrate sunt exact ce ai nevoie.

Picant, intens și revigorant, shotul de ghimbir a devenit rapid un aliat de încredere pentru imunitate, digestie și un plus de energie în diminețile obosite. Originar din practica medicinei tradiționale asiatice, acest concentrat natural a fost adoptat în tot mai multe bucătării moderne, nu doar pentru beneficiile sale, ci și pentru efectul instantaneu de trezire a simțurilor. Fie că îl bei simplu, cu lămâie și miere, fie că îl combini cu turmeric, portocală sau piper cayenne, ghimbirul îți oferă o doză de vitalitate în formă lichidă.

De ce e recomandat să bei shot de ghimbir?

Pe lângă gustul său distinct, ghimbirul conține compuși activi – precum gingerolul – care au efecte antiinflamatoare, antioxidante și antibacteriene. Un shot concentrat, consumat zilnic, poate sprijini digestia, combate greața, reduce inflamațiile cronice și întări imunitatea, mai ales în sezonul rece. Este o alternativă naturală la suplimentele sintetice, dar și un obicei de wellness tot mai apreciat de cei care caută soluții rapide și eficiente pentru starea lor de bine.

Articolul continuă după reclamă

CITEȘTE ȘI: Proprietățile medicinale ale sucului de ghimbir. Ce beneficii are pentru sănătate

Proprietăți antiinflamatoare

Ginger shots sunt pline de compuși antiinflamatori care pot reduce inflamațiile din organism. Substanțele active din ghimbir acționează ca analgezice naturale și pot ameliora simptomele artritei sau durerile musculare.

Prin efectul său antiinflamator puternic, ghimbirul susține sănătatea generală, ajutând la combaterea inflamației cronice – o cauză principală a multor boli. Unele studii sugerează că proprietățile antiinflamatoare ale ghimbirului pot chiar reduce riscul anumitor tipuri de cancer, prevenind dezvoltarea celulelor canceroase.

Ginger shots sunt o metodă convenabilă de a introduce aceste beneficii în rutina zilnică, contribuind atât la întărirea imunității, cât și la reducerea inflamației. Folosind ingrediente precum turmeric proaspăt și piper cayenne, aceste shoturi nu doar că aduc beneficii sănătății, ci și o explozie de savoare.

CITEȘTE ȘI: Cel mai bun ceai pentru ameliorarea inflamației. De ce poate diminua simptomele

Bogate în antioxidanți

Antioxidanții sunt esențiali pentru sănătate. Ei protejează celulele de stresul oxidativ produs de radicalii liberi, iar ginger shots sunt o sursă excelentă. Combinația de ghimbir proaspăt, turmeric, lămâie și portocală transformă aceste shoturi într-o adevărată bombă de antioxidanți.

Această formulă nu doar întărește sistemul imunitar, ci oferă și protecție împotriva afecțiunilor comune. Ginger shots sunt o cale ușoară de a consuma ingrediente bogate în antioxidanți, fără complicații.

CITEȘTE ȘI: Ghimbir cu miere și lămâie, un adevărat elixir pentru sănătate

Ingrediente pentru ginger shots

Ghimbir proaspăt

Ghimbirul este ingredientul principal. Cunoscut pentru proprietățile sale imunostimulatoare, el susține organismul în fața răcelilor și gripei. De asemenea, are efecte antiinflamatoare și antioxidante, contribuind la digestie și la reducerea disconfortului gastrointestinal.

Pentru shoturi de calitate, este ideal să se folosească ghimbir organic, proaspăt, pentru o concentrație maximă de beneficii.

Turmeric proaspăt

Turmericul este o altă rădăcină-minune, bogată în curcumină – un compus activ cu efecte antiinflamatoare și antioxidante. Adăugat în ginger shots, aduce un plus de intensitate și vitamine (inclusiv vitamina C). Pentru rezultate cât mai eficiente, se recomandă turmeric organic, curățat și folosit imediat.

Lămâie

Sucul de lămâie aduce aciditate, prospețime și un plus de vitamina C. Îmbină perfect notele picante ale ghimbirului cu o savoare vibrantă. Vitamina C este esențială pentru funcționarea sistemului imunitar, iar în combinație cu ghimbirul creează o doză zilnică de protecție naturală.

CITEȘTE ȘI: Dieta cu ghimbir. Cum să slăbești aproape 15 kilograme în două săptămâni, fără efort

Portocală

Sucul proaspăt de portocală completează gustul intens cu dulceața naturală și aduce un plus de antioxidanți. Este o sursă excelentă de vitamina C și ajută la echilibrarea gustului, mai ales pentru cei sensibili la iuțeală.

Piper Cayenne

Adaugă o notă picantă și susține digestia și circulația. Capsaicina, compusul activ din cayenne, are efecte termogene care stimulează metabolismul. Se folosește cu moderație – o cantitate mică este suficientă pentru un efect notabil.

CITEȘTE ȘI: Ghimbirul nu trebie să lipsească din bucătăria ta! Luptă împotriva cancerului

Shot-ul de ghimbir aduce beneficii pentru sănătate

Ghimbirul este un adevărat stimulent pentru sistemul imunitar. Consumul regulat ajută la prevenirea infecțiilor și menținerea unei stări bune de sănătate. Shoturile cu turmeric și citrice sunt apreciate pentru combinația de superalimente care oferă protecție naturală zilnică.

Compușii activi din ghimbir stimulează secreția de bilă și enzime digestive, contribuind la o digestie mai eficientă. Shoturile pot reduce balonarea, greața sau disconfortul gastric. În plus, pot fi benefice pentru echilibrul florei intestinale.

Inflamația cronică este implicată în multe boli moderne. Ginger shots oferă o cale naturală de combatere a acestui proces, datorită compușilor antiinflamatori din ghimbir, turmeric și cayenne. Pot fi utile și pentru persoanele care suferă de dureri articulare sau musculare.

Prin stimularea metabolismului și îmbunătățirea digestiei, ginger shots pot ajuta la controlul greutății. Capsaicina din piperul cayenne are efect termogenic, iar ghimbirul reduce pofta de mâncare și reglează glicemia. Nu sunt o soluție miraculoasă, dar pot susține un stil de viață sănătos.

CITEȘTE ȘI: Băutura care face minuni pentru SILUETA ta. Slăbești ușor cu ajutorul a trei ingrediente

Rețetă de shot imunitar cu ghimbir, lămâie și ardei iute

Prepararea shoturilor de ghimbir în casă este simplă și adaptabilă. Poți regla concentrația în funcție de toleranța la gustul picant, iar combinațiile sunt infinite: ghimbir cu lămâie și miere pentru o variantă clasică, ghimbir cu turmeric pentru efect antiinflamator maxim sau ghimbir cu morcov și măr pentru o băutură cu gust mai blând.

Ingrediente

  • 100 g ghimbir proaspăt, curățat și tăiat bucăți
  • 60 ml suc de lămâie proaspăt stors (aproximativ 2 lămâi)
  • 60 ml apă filtrată (opțional, pentru diluare)
  • 1 vârf de cuțit de piper cayenne (după gust)
  • opțional: 5 g miere sau sirop de arțar pentru îndulcire

Mod de preparare

Se pun bucățile de ghimbir, sucul de lămâie și apa într-un blender de mare viteză și se mixează până se obține un lichid omogen. Se strecoară amestecul printr-o sită fină sau o pungă de tifon, presând bine pentru a extrage cât mai mult lichid. Se înlătură pulpa și se amestecă sucul obținut cu piperul cayenne și, opțional, cu mierea sau siropul de arțar. Se toarnă în recipiente mici și se păstrează la frigider până la 3 zile. Înainte de consum, se agită bine.

Acest shot concentrat se bea dimineața, pe stomacul gol, în cantități mici – între 20 și 50 ml – și contribuie la stimularea sistemului imunitar, la îmbunătățirea digestiei și la o stare generală de vitalitate.

Cum să faci ușor și rapid burgeri vegani de casă... 10 greșeli pe care le faci când mănânci pepene. Cum să le eviți ca să te bucuri de fructul vedetă al verii...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una din ele şi-a supărat părinţii Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una din ele şi-a supărat părinţii
Observatornews.ro Un francez şi-a uitat copiii într-o benzinărie din Italia. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti Un francez şi-a uitat copiii într-o benzinărie din Italia. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Luni, 18.08.2025, 15:38 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Luni, 18.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Luni, 18.08.2025, 23:00
Mai multe
Citește și
Cum să faci ușor și rapid burgeri vegani de casă
Cum să faci ușor și rapid burgeri vegani de casă
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în familie
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în... Catine.ro
5 rețete vegane de înghețată. Răcorește-te fără să faci niciun compromis la savoare!
5 rețete vegane de înghețată. Răcorește-te fără să faci niciun compromis la savoare!
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani Kudika
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025 Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o perioadă epuizantă”
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x