Tocăniță de dovlecei cu usturoi. Rețeta bunicii în varianta super ușoară de gătit

Tocănița cu dovlecei și usturoi este unul dintre acele preparate care păstrează în farfurie aroma verii și amintirea bucătăriei de acasă. Simplă, dar plină de savoare, această rețetă moștenită de la bunici reușește să transforme ingrediente banale într-un fel de mâncare reconfortant.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 10:01 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 10:26
Tocănița de dovlecei cu usturoi se servește ca atare sau drept garnitură pentru preparate din carne | Shutterstock

Secretul unei tocănițe reușite stă în echilibrul dintre textura dovleceilor, aroma intensă de usturoi și condimentele care completează gustul fără să îl acopere. Alegerea dovleceilor proaspeți, gătiți până devin fragezi, și a usturoiului românesc cu parfum puternic, face diferența dintre un preparat banal și unul memorabil. Condimentele adăugate cu grijă sunt cele care îi dau caracter și autenticitate. Pune boia dulce, piper proaspăt măcinat și, uneori, un praf de cimbru.

Un alt aspect care contribuie la farmecul acestei tocănițe este versatilitatea ei. Poate fi servită fierbinte, cu mămăligă moale sau pâine proaspătă, pentru un prânz sățios, sau la temperatura camerei, alături de alte preparate, într-un bufet rece de vară.

Rețeta de tocăniță cu dovlecei și usturoi a bunicii

Ingrediente

  • 1 kg dovlecei tineri
  • 2 cepe mari
  • 5–6 căței de usturoi
  • 4 roșii bine coapte sau 300 g roșii în bulion
  • 50 ml ulei de floarea-soarelui
  • 1 legătură mărar proaspăt
  • 1 linguriță sare (sau după gust)
  • ½ linguriță piper măcinat
  • 150 ml apă caldă

Mod de preparare

Se spală dovleceii, se curăță parțial de coajă (lăsând câteva dungi verzi pentru aspect) și se taie în cuburi de 2–3 cm. Se presară cu puțină sare și se lasă 10 minute la scurs într-o strecurătoare. Între timp, se curăță ceapa, se toacă mărunt și se pune la călit în ulei, într-o cratiță încăpătoare, la foc mic, amestecând continuu până devine sticloasă. Se adaugă roșiile curățate de pieliță și tăiate cubulețe (sau roșiile în bulion tocate), amestecând până ce sosul începe să se lege.

Se adaugă dovleceii scurși și se amestecă ușor, astfel încât să se acopere cu sosul format. Se toarnă 150 ml apă caldă, se potrivește gustul cu sare și piper, apoi se acoperă cratița și se lasă la fiert la foc mic, 15–20 de minute, amestecând din când în când. Când dovleceii sunt aproape gătiți, se adaugă usturoiul zdrobit sau tăiat fin, se mai fierbe 2–3 minute, apoi se oprește focul.

Se presară mărarul proaspăt tocat și se amestecă ușor. Tocănița se poate servi caldă, ca fel principal de post, cu pâine proaspătă, sau ca garnitură lângă carne friptă ori la grătar.

Condimentele secrete care îi dau gustul autentic

Condimentele care dau gustul autentic unei tocănițe cu dovlecei și usturoi așa cum o făcea bunica nu sunt multe, dar trebuie alese și folosite în echilibru, pentru a lăsa aromele legumelor să se simtă. Pe lângă sarea și piperul clasic, secretul este să adaugi o frunză de dafin încă din momentul în care dovleceii încep să fiarbă, pentru o notă ușor balsamică. Mărarul proaspăt, adăugat la final, este obligatoriu și aduce prospețimea specifică mâncării de vară, iar un praf de boia dulce, pus peste ceapă la călit, intensifică gustul și oferă o culoare caldă sosului.

Un alt truc moștenit de la bunici este să pui un vârf de cuțit de zahăr în sosul de roșii, pentru a-i tăia aciditatea și a scoate în evidență dulceața naturală a dovleceilor. Dacă îți place un gust ușor picant, poți adăuga la final, odată cu usturoiul, câteva rondele fine de ardei iute sau un strop de fulgi de chili.

Pentru un parfum discret, dar memorabil, bunicile mai puneau uneori câteva boabe de coriandru sau un vârf de cimbru uscat, însă cu grijă, pentru ca aromele să nu acopere gustul delicat al dovleceilor.

Variante de servire

Tocănița cu dovlecei și usturoi a bunicii poate fi servită în mai multe variante, în funcție de preferințe și momentul zilei. Cea mai clasică este alături de o mămăligă moale, aburindă, care absoarbe perfect sosul aromat și creează un contrast plăcut de texturi. La fel de bine merge și cu pâine de casă proaspăt coaptă sau cu felii groase de pâine prăjită, care pot fi folosite pentru a aduna fiecare urmă de sos din farfurie.

Pentru un prânz mai consistent, tocănița poate fi asociată cu o garnitură de orez simplu, fiert în apă cu puțină sare, sau chiar cu paste scurte, care absorb sosul și dau senzația unui fel principal mai bogat. Cei care doresc un plus de proteine o pot servi alături de ouă ochiuri, ouă poșate sau chiar cu o bucată de brânză telemea sfărâmată deasupra, care se topește ușor în contact cu preparatul cald.

În zilele de vară, când mâncarea se servește mai degrabă la temperatura camerei, tocănița se poate transforma într-un fel de antipasto, alături de alte legume gătite, măsline și brânzeturi, fiind ideală într-un bufet rece.









