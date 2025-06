7 obiceiuri matinale care te îngrașă. Ce să NU faci dimineața ca să-ți menții silueta

Unele dintre cele mai banale obiceiuri din primele ore ale zilei îți pot sabota eforturile de a slăbi, adesea fără să-ți dai seama. Câteva schimbări simple în rutina ta de dimineață te pot ajuta să previi acumularea de kilograme. Citește despre cele mai comune obiceiuri matinale care te îngrașă.

Se spune că ziua bună se cunoaște de dimineață, iar acest lucru este valabil nu doar în ceea ce privește starea de spirit, ci și când vine vorba de greutate. Obiceiurile matinale pot influența metabolismul, poftele alimentare, nivelul de energie și modul în care corpul răspunde la stres.

Când îți începi diminețile cu alegeri neinspirate, riști să-ți afecteze echilibrul hormonal, digestia, apetitul și capacitatea organismului de a arde calorii eficient pe parcursul zilei. O rutină dezechilibrată dimineața poate să favorizeze, în timp, acumularea de kilograme și să-ți afecteze sănătatea generală.

Vestea bună este că îți poți menține o greutate optimă făcând mici schimbări în rutina ta de dimineață. În cele ce urmează, îți prezentăm cele mai comune 7 greșeli matinale care îngrașă fără să-ți dai seama. Află și cum poți să le corectezi ușor, fără diete drastice sau eforturi exagerate.

1. Sari peste micul dejun

Dacă ești pe fugă dimineața sau din dorința de a consuma mai puține calorii, ai putea fi tentat să renunți la prima masă a zilei, însă nutriționiștii nu recomandă acest lucru. „Obiceiul de a sări peste micul dejun poate afecta metabolismul și apetitul, deoarece perturbă reglarea glicemiei și crește pofta de mâncare mai târziu în cursul zilei”, explică dieteticianul Trista Best pentru Eat This, Not That!, un site de referință în domeniul nutriției și sănătății.

Atunci când nu mănânci dimineața, metabolismul devine mai lent și vei avea un nivel scăzut de energie, deoarece corpul tău nu primește combustibilul de care are nevoie pentru a funcționa eficient.

De asemenea, lipsa mesei de dimineață scade glicemia și crește nivelul hormonului foamei (grelina), ceea ce duce deseori la mâncat excesiv mai târziu în zi, când corpul încearcă să compenseze caloriile lipsă. Un mic dejun bogat în proteine ajută la stabilizarea glicemiei, susține metabolismul și previne senzația excesivă de foame pe parcursul zilei.

2. Mănânci alimente dulci dimineața

Cerealele procesate, patiseriile și cafelele îndulcite oferă un plus rapid de energie, dar efectul este de scurtă durată. Când consumi alimente bogate în zahăr, glicemia crește brusc, apoi scade rapid, iar aceste fluctuații declanșează foame și scad nivelul de energie.

În plus, „un aport ridicat de zahăr din alimente și băuturi poate duce la somn de proastă calitate și creștere în greutate”, potrivit dieteticianului.

Pentru a evita aceste oscilații, mănâncă la micul dejun alimente integrale bogate în proteine, grăsimi sănătoase și fibre, cum ar fi ouăle cu legume sau iaurtul grecesc cu nuci. Acestea mențin glicemia stabilă și te ajută să eviți mâncatul excesiv pe parcursul zilei.

3. Bei cafea pe stomacul gol

Mulți oameni își încep ziua doar cu o cană de cafea. Deși cofeina poate suprima temporar pofta de mâncare, ea interferează cu semnalele naturale ale foamei și poate favoriza mâncatul în exces mai târziu.

„Cafeaua pe stomacul gol poate crește nivelul de cortizol, ceea ce poate provoca poftă de mâncare, dezechilibre ale glicemiei și depozitarea grăsimii în timp”, explică Best.

Pentru a evita acest efect, este bine să bei cafeaua după un mic dejun bogat în proteine, pentru a stabiliza glicemia și a reduce poftele alimentare.

4. Nu bei apă dimineața

Corpul are nevoie de apă încă de la primele ore ale dimineții. Dacă nu bei suficientă apă după trezire, este posibil să confunzi setea cu foamea și să mănânci mai mult decât ai nevoie la micul dejun.

Potrivit unei analize din 2023, un pahar mare de apă băut imediat după trezire stimulează metabolismul și ajută la reglarea apetitului. Acest obicei simplu poate preveni consumul inutil de calorii.

5. Te stresezi de la prima oră

Când te trezești stresat și te grăbești să ieși pe ușă sau când nu ai dormit suficient, nivelul de cortizol din organism crește. Acest hormon este direct asociat cu acumularea de grăsime, în special în zona abdominală.

„Stresul crescut dimineața, în special din cauza grabei sau a somnului prost, poate crește cortizolul, ceea ce duce la grăsime abdominală și poftă de alimente nesănătoase”, atrage agenția dieteticianul.

Stresul matinal ne afectează și alegerile alimentare. Sub efectul lui, tindem să poftim la alimente hipercalorice, precum cele dulci sau grase. Pentru a contracara acest efect, încearcă să-ți începi ziua într-un ritm mai calm, cu exerciții de respirație adâncă, activități fizice ușoare sau o altă rutină care te ajută să te simți echilibrat.

6. Iei gustări inutile

Obiceiul de a ronțăi dimineața, în timp ce verifici telefonul sau emailurile, poate crește aportul caloric fără să-ți dai seama. Mâncatul în timp ce suntem distrași de alte activități este o cauză frecventă a kilogramelor în plus.

Pentru a evita acest lucru, încearcă să fii mai conștient în privința meselor și gustărilor. Fă-ți timp să te așezi la masă, concentrează-te pe mâncare și bucură-te de moment. Mănâncă încet și fii atent la semnalele de sațietate. Astfel, vei mânca doar cât ai nevoie și îți vei menține greutatea sub control.

7. Nu ai o rutină matinală

Pentru a evita acumularea de kilograme, rutina de dimineață ar trebui să includă patru aspete esențiale: hidratare, un mic dejun echilibrat, mișcare și controlul stresului.

O rutină matinală ideală începe cu un pahar cu apă și continuă cu un mic dejun bogat în proteine. Dacă bei cafea, asigură-te că ai mâncat înainte pentru a evita creșterea cortizolului. O scurtă plimbare sau câteva întinderi ajută la activarea metabolismului și la îmbunătățirea stării generale pe tot parcursul zilei.

