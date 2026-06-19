AMH mic nu înseamnă zero șanse! Cum poți deveni mamă chiar dacă rezerva ovariană este „pe ducă”

Multe femei ajung în cabinetul specialistului în infertilitate cu aceeași teamă: „Am AMH foarte mic. Mai am vreo șansă să devin mamă?”. Rezultatul acestei analize de sânge devine pentru unele dintre ele sinonim cu pierderea speranței. Însă realitatea medicală este mult mai nuanțată.

Publicat: Vineri, 19 Iunie 2026, 13:37 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 13:42

Hormonul Anti-Müllerian (AMH) este unul dintre cei mai utilizați indicatori ai rezervei ovariene. | Shutterstock

Rezerva ovariană redusă poate însemna că timpul este mai prețios decât pentru alte femei, dar nu înseamnă automat imposibilitatea de a obține o sarcină.

Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în infertilitate, explică de ce AMH-ul este doar o piesă din puzzle și de ce multe paciente reușesc să devină mame chiar și atunci când valorile sunt considerate îngrijorător de mici.

AMH mic nu înseamnă infertilitate

Hormonul Anti-Müllerian (AMH) este unul dintre cei mai utilizați indicatori ai rezervei ovariene. Cu alte cuvinte, ne oferă informații despre numărul aproximativ de ovocite rămase la nivelul ovarelor.

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„Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac pacientele este să creadă că un AMH mic înseamnă că nu mai pot avea copii. AMH-ul ne spune câte ovocite ar putea exista, nu dacă acestea sunt capabile să ducă la o sarcină. Am întâlnit paciente cu valori foarte mici care au obținut sarcini și paciente cu AMH bun la care drumul a fost mai dificil.

Chiar dacă un rezultat mic al AMH-ului poate fi descurajant, acesta nu trebuie privit ca o sentință. Fertilitatea este influențată de numeroși factori, iar medicina reproductivă oferă astăzi soluții pentru situații care, în urmă cu câteva decenii, păreau fără ieșire”, explică Dr. Andreas Vythoulkas.

De aceea, analiza nu trebuie interpretată niciodată izolat. Vârsta pacientei, ecografia transvaginală, istoricul medical și alte investigații sunt la fel de importante pentru evaluarea fertilității.

Cel mai important lucru este să nu amânați consultul de specialitate. Cu cât aflați mai devreme ce se întâmplă, cu atât există mai multe opțiuni.

„AMH mic nu înseamnă zero șanse. Înseamnă doar că este momentul să acționăm inteligent și la timp”, completează Dr. Vythoulkas.

Calitatea ovocitelor și nivelul AMH

Atunci când discutăm despre fertilitate, cel mai important factor rămâne vârsta femeii. Chiar dacă două paciente au același AMH, șansele lor de a obține o sarcină pot fi complet diferite dacă una are 32 de ani, iar cealaltă 42.

„Calitatea ovocitelor scade odată cu vârsta. Acesta este motivul pentru care insistăm asupra prezentării la medic cât mai devreme. Nu pentru a crea panică, ci pentru că fertilitatea are un calendar biologic pe care nu îl putem opri”, spune specialistul.

Din păcate, multe femei descoperă că au o rezervă ovariană redusă abia când încearcă, fără succes, să obțină o sarcină. În aceste situații, fiecare lună contează, iar amânarea investigațiilor poate reduce suplimentar șansele de succes.

Ce opțiuni există când rezerva ovariană este redusă?

Vestea bună este că medicina reproductivă a evoluat enorm în ultimii ani. Chiar și atunci când rezerva ovariană este scăzută, există soluții care pot crește șansele de a obține o sarcină.

„Nu tratăm o valoare de laborator, ci un om. Fiecare pacientă are propriul context medical și propriile opțiuni terapeutice. Uneori putem obține sarcina natural, alteori apelăm la stimulare ovariană, inseminare sau fertilizare in vitro. Important este să alegem strategia potrivită cât mai repede”, subliniază Dr. Andreas Vythoulkas.

Specialistul recomandă ca femeile care au peste 35 de ani și nu obțin o sarcină după șase luni de încercări să solicite un consult de infertilitate. În cazul celor sub 35 de ani, evaluarea este indicată după un an de încercări fără succes.

De asemenea, femeile cu antecedente de endometrioză, intervenții chirurgicale la nivelul ovarielor sau istoric familial de menopauză precoce ar trebui să își verifice rezerva ovariană chiar înainte de a încerca să obțină o sarcină.

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Vouchere de 15.000 de lei prin Programul FIV 2026

Pentru multe cupluri, costurile tratamentelor de reproducere umană asistată reprezintă un impediment major în atingerea obiectivului de a deveni părinți. O veste bună este că Programul Național FIV continuă în perioada 2026-2030, oferind un sprijin financiar de 15.000 de lei pentru procedura de fertilizare in vitro.

Programul se adresează cuplurilor infertile, căsătorite sau necăsătorite, precum și femeilor singure, care au indicație medicală pentru fertilizare in vitro.

Pentru a fi eligibili, cel puțin unul dintre beneficiari trebuie să aibă cetățenie română, iar ambii parteneri sau femeia singură trebuie să aibă calitatea de asigurat în sistemul de sănătate din România. De asemenea, e bine de știut că procedura trebuie efectuată într-o clinică de specialitate din România, fie ea privată sau de stat.

O modificare importantă față de edițiile anterioare ale programului este criteriul de vârstă. În prezent, femeile pot aplica dacă au între 24 și 42 de ani la momentul înscrierii. De asemenea, nivelul AMH nu reprezintă un criteriu de excludere, un aspect extrem de important pentru pacientele cu rezervă ovariană redusă.

Sprijinul financiar constă în două vouchere cu o valoare totală de 15.000 de lei: un voucher de 5.000 de lei destinat medicației și un voucher de 10.000 de lei pentru procedurile medicale specifice fertilizării in vitro. Voucherele sunt valabile timp de 12 luni de la emitere, iar același beneficiar poate primi finanțare de maximum trei ori pe durata programului, respectiv în intervalul 2026-2030.

Programul acoperă o gamă largă de proceduri și tratamente necesare fertilizării in vitro, inclusiv stimularea ovariană, puncția foliculară, fertilizarea clasică sau prin tehnica ICSI, cultivarea embrionilor, transferul embrionar și monitorizarea ulterioară a evoluției sarcinii. Sunt decontate și principalele categorii de medicamente utilizate în protocolul FIV: medicația de stimulare ovariană, de inhibiție, de declanșare a ovulației și de susținere hormonală.

Normele metodologice au fost deja publicate, iar autoritățile au anunțat că platforma dedicată depunerii dosarelor va deveni activă în aproximativ 30 de zile. Dosarele vor fi analizate în ordinea cronologică a depunerii documentației complete, iar în fiecare an programul vizează până la 10.000 de beneficiari.

„Le recomand pacientelor să nu aștepte deschiderea platformei pentru a începe investigațiile și pregătirea documentelor necesare. Dosarul include, printre altele, recomandarea medicală pentru FIV și dovada calității de asigurat. Cu cât aceste etape sunt pregătite mai din timp, cu atât procesul de accesare a finanțării poate fi mai simplu și mai rapid”, încheie Dr. Andreas Vythoulkas.

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