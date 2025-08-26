Antena Căutare
Beneficiile pentru sănătate ale muștarului. Ce se întâmplă când îl consumi

Muștarul este un condiment ce se obține din semințe de muștar zdrobite și se folosește pentru a adăuga gust preparatelor. Acesta aparține familiei de legume crucifere, alături de: broccoli, varză și kale (varza furajeră). Află care sunt beneficiile pentru sănătate ale muștarului.

Publicat: Marti, 26 August 2025, 18:16 | Actualizat Marti, 26 August 2025, 18:20
Semințele și frunzele plantei de muștar au numeroase întrebuințări culinare și proprietăți medicinale. Există o mulțime de varietăți ale acestei plante, cu un conținut bogat în nutrienți și propriile sale caracteristici.

Beneficiile pentru sănătate ale muștarului

Semințele de muștar sunt bogate în multe minerale, precum: fier, magneziu, fosfor, cupru, calciu, potasiu, sodiu, zinc, seleniu și mangan. De asemenea, reprezintă o sursă bună de vitamine, cum ar fi: tiamină, niacină, riboflavină, vitamina C, vitamina K, vitamina B6 și acid folic.

Semințele de muștar au concentrații ridicate de fibre, proteine și mulți compuși bioactivi, cum ar fi antioxidanții și acizii grași polinesaturați. Planta de muștar este bogată în antioxidanți și glucozinolați, un grup de compuși care conțin sulf. În plus, conține izotiocianați și sinigrină, două derivate din glucozinolați.

Poate avea activitate anticancerigenă

Sinigrina poate cauza moartea celulelor canceroase. Proprietățile sinigrinei se datorează efectelor sale asupra anumitor enzime care scad riscul de deteriorare a ADN-ului la țesuturile vizate de agenții care provoacă cancer.

Poate avea efecte antimicrobiene

Beneficiile pentru sănătate ale muștarului includ efecte antimicrobiene. Sinigrina îi oferă muștarului gustul înțepător, conform WebMD. Când semințele de muștar sunt digerate, sinigrina se descompune și duce la formarea unui compus numit izotiocianat de alil. Acesta are proprietăți antimicrobiene extinse care protejează împotriva unei varietăți de tulpini bacteriene.

De asemenea, sinalbinul, prezent în unele specii de muștar, este derivat din glucozinolat și se descompune într-un tip de izotiocianat. Acesta ar putea avea proprietăți antimicrobiene mai puternice decât sinigrina. Compușii muștarului pot deteriora membrana bacteriilor și pot reduce impactul nociv al acestora.

Poate avea efecte antioxidante

Compușii fenolici din semințele de muștar pot avea activitate antioxidantă. Acești compuși fenolici reacționează asupra radicalilor liberi din organism și inhibă efectele nocive ale acestora, fiind printre beneficiile pentru sănătate ale muștarului. Semințele de muștar conțin și tocoferoli, ce fac parte din familia vitaminelor E, sunt compuși solubili în grăsimi și au capacități antioxidante extinse. În plus, activitatea antioxidantă a sinigrinei ajută la reducerea producției de oxid nitric, substanță chimică asociată formării de radicali.

Pe lângă compușii prezenți în muștar, poți include în dietă glutation. Acesta este cel mai des întâlnit antioxidant produs de organismul uman. Cele mai mari concentrații se regăsesc în: laptele și alte lactate nepasteurizate, carnea gătită, broccoli, varza de Bruxelles, avocado, sparanghel și kale.

Poate susține vindecarea

Sinigrina îmbunătățește abilitățile de vindecare a rănilor atunci când se utlizează în combinație cu fitozomi pe bază de lipide. Fitozomii sunt molecule de grăsimi care ajută la îmbunătățirea absorbției substanțelor chimice pe bază de plante, cum ar fi sinigrina, și a impactului avut în organism.

Poate susține creșterea părului

Beneficiile pentru sănătate ale muștarului pot asigura susținerea creșterii părului. Vitaminele din muștar susțin creșterea sănătoasă a părului, potrivit eMediHealth. Prezența anumitor nutrienți sprijină această activitate: beta-carotenul, proteinele, fierul și calciul. Uleiul de păr din muștar stimulează creșterea firelor prin accelerarea circulației sângelui la nivelul scalpului.

Poate scădea nivelurile de zahăr din sânge

Semințele de muștar ar putea ajuta la tratarea anumitor afecțiuni. Aportul de extracte din semințe de muștar, împreună cu medicamentele, poate ajuta la reducerea nivelului de zahăr din sânge la persoanele cu diabet zaharat de tip 2.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

