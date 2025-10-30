Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Ce mesaj au transmis Emil Rengle și Alejandro Fernandez după ce au părăsit Asia Express. Aventura lor s-a încheiat în Vietnam

Ce mesaj au transmis Emil Rengle și Alejandro Fernandez după ce au părăsit Asia Express. Aventura lor s-a încheiat în Vietnam

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au transmis un mesaj emoționant după ce au fost eliminați de la Asia Express. Descoperă în rândurile de mai jos cum le-a mulțumit tuturor susținătorilor lor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Octombrie 2025, 10:10 | Actualizat Joi, 30 Octombrie 2025, 11:28
Galerie
Ce mesaj au transmis Emil Rengle și Alejandro Fernandez după ce au părăsit Asia Express | Antena 1

Aseară a fost difuzată o ediție care a făcut o țară întreagă să se întristeze pentru plecarea lui Emil și a lui Alejandro din competiția de pe Drumul Eroilor.

Cei doi concurenți au câștigat simpatia telespectatorilor încă de la primele lor apariții televizate împreună, însă în ultimele episoade aceștia erau din ce în ce mai admirați și susținuți, datorită determinării și perseverenței de care au dat dovadă pe tot parcursul celor opt etape de până acum.

Eliminarea lor a fost una dureroasă, atât pentru ei și colegii lor, cât și pentru cei care au urmărit cu sufletul la gură deznodământul ediției 32, difuzată pe 29 octombrie 2025.

La scurt timp după ce vestea cea mare i-a întristat pe telespectatori, cei doi logodnici au transmis un mesaj în mediul online prin care și-au dorit să le mulțumească tuturor susținătorilor și nu numai.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Etapa din Vietnam s-a încheiat cu multe lacrimi și cu o echipă în minus! Ce urmează

Ce mesaj au transmis Emil Rengle și Alejandro Fernandez după ce au părăsit Asia Express. Aventura lor s-a încheiat în Vietnam

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au format una dintre cele nouă echipe care au pornit cu un singur vis în marea aventură Asia Express. De-a lungul celor opt etape difuzate până acum, cei doi au făcut față unor provocări extrem de grele și au țintit de fiecare dată către premiul cel mare, luptând din greu și trecând prin momente dificile, dureroase, dar și frumoase, pe care, cu siguranță, nu le vor uita niciodată.

Acum, după ce s-a aflat că drumul lor s-a oprit în Vietnam, pierzând cursa pentru ultima șansă, Emil și Alejandro au ținut să transmită un mesaj pentru toți cei care i-au susținut și i-au felicitat pentru parcursul lor.

„Drumul nostru la Asia Express se oprește aici.

Mulțumim Asia Express, Monei Segall (...) și întregii echipe care a avut curajul să ne arate așa cum suntem.

Mulțumim vouă, celor care ne-ați susținut, ne-ați trimis mesaje și ne-ați făcut să simțim că suntem câștigători.

Nu ai premiului mare, ci ai inimilor voastre.

Acesta nu este un adio, este un << până data viitoare >>” au transmis cei doi, stârnind sute de comentarii și reacții în mediul online.

Iată și postarea:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle a fost la un pas de moarte. Ce confesiuni a făcut abia acum

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 28 octombrie 2025. Gabi Tamaș și Dan Alexa au ajuns la perfuzii. Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Emil Rengle, Alejandro Fernandez și Irina Dodor
+24
Mai multe fotografii

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Etapa din Vietnam s-a încheiat cu multe lacrimi și cu o echipă în minus! Ce u... Mesajul lui Alejandro Fernandez după eliminarea de la Asia Express. Ce a spus artistul la final de drum...
Înapoi la Homepage
AS.ro Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor
Observatornews.ro Specialist HR, despre Generaţia Z: Fără experienţă, are aşteptări salariale de 10.000 de lei Specialist HR, despre Generaţia Z: Fără experienţă, are aşteptări salariale de 10.000 de lei
Primele rezultate ale necropsiei în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce substanțe au descoperit anchetatorii în corpul ei Primele rezultate ale necropsiei în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce substanțe au descoperit anchetatorii în corpul ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Mesajul lui Alejandro Fernandez după eliminarea de la Asia Express. Ce a spus artistul la final de drum
Mesajul lui Alejandro Fernandez după eliminarea de la Asia Express. Ce a spus artistul la final de drum
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Etapa din Vietnam s-a încheiat cu multe lacrimi și cu o echipă în minus! Ce urmează
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Etapa din Vietnam s-a încheiat cu multe lacrimi și cu o echipă în...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x