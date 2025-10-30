Emil Rengle și Alejandro Fernandez au transmis un mesaj emoționant după ce au fost eliminați de la Asia Express. Descoperă în rândurile de mai jos cum le-a mulțumit tuturor susținătorilor lor.

Ce mesaj au transmis Emil Rengle și Alejandro Fernandez după ce au părăsit Asia Express | Antena 1

Aseară a fost difuzată o ediție care a făcut o țară întreagă să se întristeze pentru plecarea lui Emil și a lui Alejandro din competiția de pe Drumul Eroilor.

Cei doi concurenți au câștigat simpatia telespectatorilor încă de la primele lor apariții televizate împreună, însă în ultimele episoade aceștia erau din ce în ce mai admirați și susținuți, datorită determinării și perseverenței de care au dat dovadă pe tot parcursul celor opt etape de până acum.

Eliminarea lor a fost una dureroasă, atât pentru ei și colegii lor, cât și pentru cei care au urmărit cu sufletul la gură deznodământul ediției 32, difuzată pe 29 octombrie 2025.

La scurt timp după ce vestea cea mare i-a întristat pe telespectatori, cei doi logodnici au transmis un mesaj în mediul online prin care și-au dorit să le mulțumească tuturor susținătorilor și nu numai.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Etapa din Vietnam s-a încheiat cu multe lacrimi și cu o echipă în minus! Ce urmează

Ce mesaj au transmis Emil Rengle și Alejandro Fernandez după ce au părăsit Asia Express. Aventura lor s-a încheiat în Vietnam

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au format una dintre cele nouă echipe care au pornit cu un singur vis în marea aventură Asia Express. De-a lungul celor opt etape difuzate până acum, cei doi au făcut față unor provocări extrem de grele și au țintit de fiecare dată către premiul cel mare, luptând din greu și trecând prin momente dificile, dureroase, dar și frumoase, pe care, cu siguranță, nu le vor uita niciodată.

Acum, după ce s-a aflat că drumul lor s-a oprit în Vietnam, pierzând cursa pentru ultima șansă, Emil și Alejandro au ținut să transmită un mesaj pentru toți cei care i-au susținut și i-au felicitat pentru parcursul lor.

„Drumul nostru la Asia Express se oprește aici.

Mulțumim Asia Express, Monei Segall (...) și întregii echipe care a avut curajul să ne arate așa cum suntem.

Mulțumim vouă, celor care ne-ați susținut, ne-ați trimis mesaje și ne-ați făcut să simțim că suntem câștigători.

Nu ai premiului mare, ci ai inimilor voastre.

Acesta nu este un adio, este un << până data viitoare >>” au transmis cei doi, stârnind sute de comentarii și reacții în mediul online.

Iată și postarea:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle a fost la un pas de moarte. Ce confesiuni a făcut abia acum

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 28 octombrie 2025. Gabi Tamaș și Dan Alexa au ajuns la perfuzii. Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.