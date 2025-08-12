Cum să scoți apa din urechi după o baie în piscină sau mare. Iată ce spun medicii să NU faci

Antena Căutare
Simți că ai urechea înfundată după baie și nu știi cum să scoți apa în siguranță? Există câteva metode simple și eficiente care te pot ajuta să scapi de disconfort. Descoperă în acest articol cum să scoți apa din urechi rapid și fără riscuri.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Marti, 12 August 2025, 10:05 | Actualizat Luni, 11 August 2025, 12:33
Apa din urechi se poate scurge dacă stai cu capul înclinat pe o parte și tragi ușor de lobul urechii în jos și în sus | Shutterstock

Ocazional, oricui i se poate întâmpla să rămână cu apă în ureche după duș sau după o baie în piscină ori în mare. Însă, anumite persoane sunt mai predispuse la această problemă, spune dr. Richard Freeman, medic specialist ORL la centrul medical Cleveland Clinic, din SUA.

Forma urechii este unul dintre factorii care cresc riscul ca apa să rămână în canalul auditiv. Dimensiunea, forma, lățimea și unghiul canalului tău auditiv pot influența cât de ușor sau greu iese apa odată ce a intrat.

La fel de important este și ce se află în ureche, explică dr. Freeman. Un canal auditiv cu mult păr reține umezeala, iar excesul de ceară (cerumen) creează un obstacol în calea eliminării apei. Bețișoarele de urechi agravează problema, deoarece pot împinge ceara mai adânc, blocând complet canalul.

Care sunt simptomele când ți-a rămas apă în urechi

Apa blocată în ureche nu provoacă durere, dar provoacă disconfort. Simptomele frecvente includ:

  • auz înfundat
  • presiune sau senzație de plenitudine în ureche
  • mâncărime sau iritație în ureche, maxilar, gât sau în toate trei
  • senzație de furnicături sau pocnituri ușoare

Apa care stagnează în canalul auditiv poate crea probleme, mai ales dacă provine din râuri, lacuri, mare sau din piscine prost întreținute. Dacă nu o elimini cât mai repede, crește riscul de a dezvolta o infecție numită otită externă, cunoscută și ca „urechea înotătorului”. Umiditatea creează un mediu prielnic înmulțirii bacteriilor.

„Urechea este un loc cald și întunecos, iar acum ai și bacterii prezente într-un mediu care le favorizează dezvoltarea. Ai, practic, toate condițiile pentru un mediu propice unei culturi bacteriene”, continuă specialistul ORL.

Este esențial să recunoști semnele unei posibile infecții cauzate de apa din ureche. Simptomele care trebuie să te îngrijoreze și să te trimită la doctor includ:

  • durere persistentă în ureche
  • mâncărime în canalul auditiv
  • roșeață în interiorul urechii
  • secreții din ureche
  • febră

Cum să scoți apa din urechi

În copilărie, părinții ne puneau să sărim într-un picior, cu capul pe o parte, pentru a scoate apa din urechi după baie. Deși acest truc popular poate părea amuzant, el poate funcționa în multe cazuri. Mișcarea „zguduie” ușor lichidul din canalul auditiv, iar gravitația ajută apa să se deplaseze spre exterior.

Totuși, săritul într-un picior nu ajută dacă apa este prinsă în spatele unui dop de ceară sau este amestecată cu cerumen. Metoda nu este indicată dacă ai probleme de echilibru sau probleme cu urechea internă.

Iată alte câteva tehnici simple și eficiente care te pot ajuta să scapi de disconfort folosind doar mâinile, gravitația sau câteva lucruri pe care le ai prin casă:

Lasă gravitația să-și facă treaba

Una dintre cele mai simple metode de a scoate apa din ureche este să te așezi pe o parte, cu urechea afectată în jos și capul sprijinit pe un prosop. Rămâi în această poziție pentru câteva minute. În acest timp, gravitația poate ajuta lichidul să se scurgă ușor din canalul auditiv. Poți încerca și să-ți scuturi ușor capul dintr-o parte în alta în această poziție.

Mișcă lobul urechii

Înclină capul în jos, spre umăr, și trage ușor de lobul urechii în jos și în sus. Această manevră ajută la deschiderea canalului auditiv și poate facilita scurgerea apei rămase în ureche.

„Porțiunea externă a canalului auditiv este formată din cartilaj, care este ușor flexibil. Dacă îți înclini capul într-o parte și tragi ușor în jos și în sus de ureche, apa ar trebui să se scurgă”, explică dr. Richard Freeman.

Dacă adaugi și o scuturare ușoară a capului, e posibil ca picăturile să iasă mai repede, fără disconfort.

Folosește un uscător de păr

Căldura generată de uscătorul de păr poate ajuta la evaporarea apei din canalul auditiv. Setează uscătorul la treapta cea mai joasă, ține-l la o distanță de aproximativ 30 de centimetri de ureche și mișcă-l ușor înainte și înapoi.

Pentru un rezultat mai eficient, trage ușor în jos de lobul urechii. Acest gest ajută aerul cald să pătrundă mai adânc în canalul auditiv.

Creează un vid

Efect de vacuum poate atrage apa în afara urechii, scrie Medical News Today. Iată cum poți crea acest vid:

  • Înclină capul într-o parte, cu urechea afectată în jos, și lipește bine palma de ureche, astfel încât să formezi un sigiliu strâns;
  • Apasă ușor urechea cu palma, apoi îndepărteaz-o rapid;
  • Repetă mișcarea de câteva ori. Efectul de sucțiune pe care îl creezi astfel poate desprinde picăturile blocate;
  • La final, menține capul înclinat și lasă gravitația să facă restul.

Aplică o compresă caldă

Căldura locală poate ajuta urechea să se relaxeze și să elibereze mai ușor apa blocată în canalul auditiv. Iată ce ai de făcut:

  • Înmoaie un prosop moale în apă caldă, la o temperatură confortabilă. Apa nu trebuie să fie fierbinte, ca să nu iriți pielea sensibilă din jurul urechii;
  • Stoarce bine excesul de apă, împăturește prosopul și sprijină ușor urechea afectată pe el, cu capul înclinat;
  • Rămâi în această poziție câteva minute, timp în care căldura va relaxa țesuturile și poate ușura drenajul apei.

După ce urechea s-a încălzit, poți încerca și alte metode pentru a stimula eliminarea completă a apei, cum ar fi căscatul sau tragerea de lob.

Mișcă mandibula

Guma de mestecat este o metodă clasică prin care poți preveni înfundarea urechilor în timpul zborului, dar ea poate fi de ajutor și atunci când încerci să elimini apa blocată în ureche.

Mușchii mandibulei și ai maxilarului sunt suficient de apropiați de trompele lui Eustachio, iar mișcările lor pot ajuta la deschiderea și închiderea acestor canale. Astfel, apa blocată în ureche poate fi împinsă mai ușor spre exterior. Dacă nu ai gumă la îndemână, poți obține același efect printr-un căscat amplu.

Folosește picături sau spray-uri pentru urechi

Picăturile sau spray-urile auriculare pe bază de alcool sau glicerină ajută la evaporarea apei și la prevenirea dezvoltării bacteriilor sau fungilor. Practic, elimină umezeala din canalul auditiv, dar sunt eficiente dacă ai doar apă în ureche, nu și cerumen.

Totuși, cel mai bine este să ți le recomande un medic după ce s-a asigurat că nu ai infecții ale urechii medii (otită medie), timpan perforat sau alte leziuni. În aceste situații, sunt contraindicate.

Încearcă o soluție cu apă oxigenată

Dacă apa din ureche este blocată din cauza unui dop de ceară, metodele descrise anterior ar putea să nu dea rezultate. În acest caz, poți încerca acasă o soluție simplă și eficientă: apa oxigenată.

Dr. Freeman recomandă curățarea canalului auditiv cu o pipetă umplută pe jumătate cu apă oxigenată (3% peroxid de hidrogen). Aceasta este o metodă clasică folosită pentru a înmuia și elimina cerumenul acumulat în urechi.

Iată cum să procedezi:

  • Înclină capul și picură ușor soluția în urechea afectată;
  • Așteaptă câteva secunde pentru ca soluția să acționeze și să înmoaie ceara;
  • Apoi, întoarce capul pe partea cealaltă și trage delicat de ureche pentru a permite scurgerea lichidului;
  • La final, poți folosi uscătorul de păr pentru a te asigura că nu mai rămâne umezeală în canalul auditiv.

Ce să NU faci dacă ai apă în urechi

Când simțim apă în urechi, primul impuls este adesea să băgăm degetul pentru a o scoate, însă acest obicei nu este deloc recomandat de medicii ORL. Procedând astfel, poți împinge atât apa, cât și cerumenul mai adânc în canalul auditiv, ceea ce le va face mai greu de eliminat. În plus, riști să zgârii pielea sensibilă din interiorul urechii și să favorizezi infecțiile.

La fel de periculoase sunt și bețișoarele de urechi, agrafele sau alte obiecte introduse în ureche. Acestea pot irita sau răni canalul auditiv, iar dacă le introduci prea adânc, există riscul să-ți perforezi timpanul.

Căldura excesivă este un alt lucru contraindicat când ai apă în urechi. Evită să ții uscătorul de păr aproape de ureche sau să folosești comprese prea calde, deoarece pot să-ți provoace arsuri sau iritații.

Nu încerca alte metode improvizate dacă apa nu iese cu aceste metode sau apar dureri, scurgeri ori pierderi de auz. Mergi la medic pentru un tratament sigur și eficient.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

