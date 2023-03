De ce se face usturoiul albastru când îl gătești. Mai poate fi consumat după ce ajunge așa?

Poate că și tu, la fel ca mulți alți oameni, te aștepți ca usturoiul să-și păstreze culoarea în momentul în care îl gătești, însă nu se întâmplă mereu asta. Se poate să fie unele ocazii când, atunci când gătești, acest aliment să-și schimbe culoarea naturală și să capete nuanțe de albastru sau turcoaz.

Motivul pentru care usturoiul își schimbă culoarea când îl gătești

Un articol de pe delishably.com realatează experiența unei persoane care a fost surprinsă să vadă că în timp ce gătea o rețetă pe care a făcut-o de mai multe ori, acesta și-a transformat culoarea. În momentul în care a intrat în contact cu alte legume, a căpătat o culoare albăstruie. A povestit că a vrut să gătească o un fel de mâncare tradițional polonez cu ingrediente precum ceapa, usturoi, varza, carnati, piper negru și măr. A adăugat în oală toate aceste ingrediente în afară de usturoiul care trebuia pus la final.

Usturoiul: Cum e bine să-l consumăm?

„Cu o oră înainte de a termina oala, am adăugat usturoiul presat și feliile de kielbasa și le-am amesticat. La scurt timp am început să văd câteva bucăți de culoare albastru-verde strălucitoare în oală. Pe măsură ce am agitat oala, au început să apară mai multe. Am început să le iau și să le pun într-o farfurie mică, dar în curând am renunțat. Părea că, cu cât mă îndepărtam mai mult, cu atât apăreau mai multe”, a fost experiența descrisă.

Dacă întrebarea ta este dacă usturoiul care s-a înverzit mai poate fi mâncat, răspunsul este: da, cu siguranță mai poate fi consumat. Unele studii din industria alimentară arată că o serie de procese chimice sunt responsabile de transformarea usturoiului în nuanțe de albastru, verde și chiar roz în anumite condiții.

Culorile apar atunci când enzimele și aminoacizii prezenți în usturoi reacționează cu compușii de sulf responsabili de mirosul usturoi al usturoiului. Reacția determină formarea diferitelor molecule multipirol. Diferite tipuri de molecule multipirole sunt responsabile pentru diferiții pigmenți. Molecula multipirol cea mai familiară pentru noi este clorofila, produsă de plante în prezența luminii; cu toate acestea, clorofila nu este produsă prin procesele de gătit sau decapare care transformă usturoiul în albastru.

Pulpe de pui la cuptor cu cartofi noi în unt cu rozmarin și usturoi. Rețeta lui Cătălin Rizea la Super Neatza, 12 mai 2022

Care sunt factorii care au o determină schimbarea culorii usturoiului

Iată o serie de factori care duc la schimbarea culorii usturoiului atunci când acesta este gătit.

Vârsta usturoiului: Unele surse spun că usturoiul proaspăt recoltat, neîmbătrânit (adică usturoiul cu un conținut ridicat de apă) este mai predispus la schimbarea culorii; alte surse spun contrariul. Prezența acizilor, cum ar fi sucul de lămâie sau oțetul, poate provoca o schimbare de culoare, deși nu întotdeauna.

Unele surse spun că usturoiul proaspăt recoltat, neîmbătrânit (adică usturoiul cu un conținut ridicat de apă) este mai predispus la schimbarea culorii; alte surse spun contrariul. Prezența acizilor, cum ar fi sucul de lămâie sau oțetul, poate provoca o schimbare de culoare, deși nu întotdeauna. Temperatura: Usturoiul care este preîncălzit poate să reacționeze cu acidul și să-și schimbe culoarea.

Usturoiul care este preîncălzit poate să reacționeze cu acidul și să-și schimbe culoarea. Culoarea bulbilor de usturoi: Unii bulbi de usturoi sunt de un alb pur, iar unii au tingi de violet sau roșu; usturoiul colorat poate fi mai predispus la a deveni albastru-verde.

Există cel puțin un loc în lume în care usturoiul este transformat în mod deliberat într-o culoare verde-jad. Timp de secole, chinezii au produs usturoiul laba, un usturoi murat verde, care o garnitură importantă mai ales pentru mesele festive.

Decizii radicale și secrete dezvăluite în noul episod Hotel Portofino ▶ Vezi ce urmează pentru protagoniști în AntenaPLAY