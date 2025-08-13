6 preparate pentru un grătar vegan delicios.Cum să te bucuri de vară fără să consumi carne

Dacă până nu demult grătarul era sinonim cu ceafa de porc și micii sfârâind pe jar, astăzi tot mai mulți oameni redescoperă această metodă de gătit ca pe o oportunitate de a transforma legumele, brânzeturile și sursele vegetale de proteină în preparate spectaculoase.

Rețetele vegetariene la grătar nu sunt nici plictisitoare, nici limitate la porumb și dovlecei aruncați printre cărnuri. Din contră, gătitul la grătar aduce legumelor o dulceață și o intensitate aparte, oferind o caramelizare naturală și o profunzime de gust greu de egalat în alt mod de preparare.

Totul pornește de la ingredientul principal și de la felul în care este pregătit. Legumele cu structură densă – cum sunt vinetele, ardeii, dovleceii, ciupercile portobello, ceapa roșie sau conopida – devin suculente și concentrate în aromă după câteva minute pe grătar. Cartofii dulci se învelesc în folie și se coc direct în jar, obținând o textură catifelată și o aromă de fum subtilă. Roșiile, mai ales cele mari și cărnoase, pot fi tăiate gros și puse pe grill pentru un efect de confiere rapidă. În toate cazurile, un strop de ulei și un praf de sare sunt suficiente pentru a pune în valoare gustul natural, dar un plus de savoare vine din marinare.

CITEȘTE ȘI: Cum cureți grătarul astfel încât să fie ca nou, folosind doar 3 lucruri. Rezultatele te vor uimi

Marinadă pentru grătar vegan

Articolul continuă după reclamă

Marinadele sunt cheia în gătitul vegetarian la grătar. Uleiul de măsline extravirgin, oțetul de vin alb, sucul de citrice, condimentele măcinate (boia afumată, chimion, turmeric), ierburile proaspete (mentă, pătrunjel, rozmarin, cimbru, busuioc), usturoiul sau ghimbirul formează baze excelente pentru marinarea legumelor. Timpul optim este între 30 de minute și 2 ore, iar marinarea poate avea și un rol de protecție – ajută la păstrarea umidității în timpul gătirii.

Brânzeturi și fructe la grătar

Brânzeturile tari și semitari sunt ideale pentru grătar, iar halloumi este exemplul cel mai cunoscut. Nu se topește, ci se caramelizează la exterior și rămâne elastic la interior, devenind perfect pentru frigărui sau burgeri. Brânza feta, învelită în folie cu roșii și ierburi, poate fi și ea o surpriză savuroasă. Alte variante mai puțin populare, dar excelente pe grill, sunt brânzeturile tip paneer (folosit frecvent în bucătăria indiană), brânza de capră tare sau cașcavalul afumat.

Fructele la grătar sunt adesea trecute cu vederea, dar oferă deserturi simple și spectaculoase. Ananasul, piersicile, perele, bananele sau pepenele galben devin caramelizate, cu o aromă intensă și o textură fondantă. Pot fi stropite cu puțin rom, miere sau sirop de arțar și servite alături de iaurt rece, cremă de cocos sau înghețată vegetală.

CITEȘTE ȘI: 5 rețete cu brânză halloumi. Ce poți pregăti rapid și delicios

Sfaturi pentru cel mai bun grătar vegan

Un aspect important este organizarea grătarului mixt – dacă există preparate cu carne și vegetariene, este ideal să se folosească tăvi separate sau grilluri diferite pentru a evita contactul, mai ales în cazul oaspeților vegetarieni stricți. O pensulă separată pentru marinadă și un clește dedicat pentru legume sunt măsuri de bun simț care arată respect pentru preferințele fiecăruia.

Servirea face diferența. Burgerii cu halloumi sau tofu pot fi asamblați în chifle brioche cu sosuri proaspete (tzatziki, pesto, sosuri de iaurt cu ierburi), legume crude și verdețuri. Frigăruile de legume pot fi însoțite de couscous cu lămâie, salate de năut, hummus sau baba ganoush. O masă vegetariană la grătar nu trebuie să mimeze structura unui meniu clasic cu carne – poate fi un univers aparte, colorat, bogat în texturi și perfect echilibrat nutrițional.

Grătarul vegetarian nu este un compromis, ci o redescoperire a simplității rafinate. Cu ingrediente de sezon, puțină atenție și câteva trucuri de bază, legumele și sursele vegetale pot deveni nu doar garnitură, ci adevărata vedetă a mesei. Fie că e vorba de o cină de weekend, un picnic sau o masă festivă în aer liber, rețetele vegetariene la grătar au toate atuurile pentru a cuceri chiar și cei mai înrăiți amatori de carne.

CITEȘTE ȘI: Rețetă delicioasă de porumb la grătar. Ce ingredient să adaugi pentru un plus de savoare

Burgeri cu halloumi la grătar

Ingrediente

250 g halloumi (o bucată, tăiată în 8 felii groase)

1 lingură de ulei de măsline

4 chifle brioche

4 linguri de humus

1 roșie mare, bine coaptă, tăiată felii subțiri

4 frunze de salată

4 linguri salsa de roșii proaspătă

Mod de preparare

Grătarul se încinge bine, până când cărbunii devin albi și jarul este uniform. Feliile de halloumi se ung pe ambele părți cu ulei de măsline și se așază direct pe grătar. Se gătesc 2–3 minute pe fiecare parte, până când capătă o crustă aurie, ușor crocantă la exterior, dar păstrează interiorul elastic și ferm.

Chiflele brioche se taie în jumătăți și, opțional, se pot prăji foarte scurt pe grătar, doar cât să se rumenească ușor la margini. Se ung jumătățile inferioare cu hummus, care aduce un strat cremos, bogat în gust și proteine vegetale. Se adaugă feliile subțiri de roșii, apoi halloumi-ul cald. Se completează cu frunza de salată și o lingură generoasă de salsa de roșii proaspătă, care oferă un contrast dulce-acrișor și ușor picant.

Se închid cu partea superioară a chiflei și se servesc imediat, cât halloumi-ul este cald, moale și ușor elastic. Acești burgeri sunt o opțiune excelentă pentru vegetarieni, dar și pentru oricine caută un preparat rapid, echilibrat și plin de savoare. Pot fi acompaniați de cartofi copți la grătar, chipsuri de legume sau o salată verde simplă cu dressing de lămâie și ulei de măsline.

CITEȘTE ȘI: Rețete gustoase pentru un grătar perfect de vară. Ce tip de carne să pui și ce legume să adaugi lângă

Legume la grătar cu piure de vinete și dressing de lămâie, usturoi și semințe

Ingrediente

1 vânătă mare

½ lămâie – coaja rasă și sucul

3 căței de usturoi (1 zdrobit, 2 tocați)

2 linguri de pătrunjel tocat (plus extra pentru servire)

1 linguriță de ulei de măsline extravirgin (plus puțin pentru stropit)

4 lingurițe de mix de semințe omega (dovleac, floarea-soarelui, in, susan)

2 lingurițe de frunze de cimbru proaspăt

1 lingură de ulei de rapiță

1 ardei gras roșu, curățat și tăiat în sferturi

1 ceapă mare, tăiată grosier

2 dovlecei, feliați oblic

2 roșii mari, tăiate fiecare în 3 felii groase

8 măsline Kalamata, tăiate în jumătăți

Mod de preparare

Vânăta se coace pe grătar sau direct pe flacără, întorcându-se frecvent, până când coaja este complet arsă și miezul devine moale – aproximativ 8–10 minute. După ce s-a răcit ușor, se curăță de coajă, se toacă fin miezul și se amestecă într-un bol cu sucul de lămâie, un cățel de usturoi tocat, o lingură de pătrunjel, o linguriță de ulei de măsline extravirgin și mixul de semințe. Se obține astfel o pastă consistentă, cu note acre, dulci și ușor crocante. Separat, se amestecă coaja rasă de lămâie cu usturoiul rămas și pătrunjelul păstrat.

Într-un bol, se amestecă frunzele de cimbru, usturoiul zdrobit și uleiul de rapiță, apoi se adaugă legumele tăiate: ardeiul, ceapa (păstrată în felii groase, nu desfăcută în inele), dovleceii și roșiile. Se amestecă bine astfel încât toate să fie acoperite uniform de marinadă.

Se încinge o tigaie-grill mare sau un grătar și se frig legumele în tranșe, până când se înmoaie și capătă urme frumoase de grătar. Roșiile se coc cel mai repede, așa că se pun ultimele.

Se așază legumele calde pe farfurii, se adaugă câte o porție generoasă de piure de vinete, se completează cu jumătăți de măsline Kalamata și se stropesc toate cu puțin ulei de măsline extravirgin. Se presară amestecul aromat de pătrunjel, usturoi și coajă de lămâie pentru un plus de prospețime.

CITEȘTE ȘI: Sosuri pentru carne la grătar. 5 variante care te vor scoate din impas de fiecare dată

Ananas rumenit pe grătar cu sirop de rom și cremă de limetă

Ingrediente

100 ml rom brun

2 linguri de zahăr brun moale

¼ linguriță de nucșoară măcinată

¼ linguriță de allspice

¼ linguriță de scorțișoară măcinată

200 ml crème fraîche

2 limete – coaja rasă și sucul

1 ananas curățat și tăiat în 8 felii groase (pe lungime)

½ ardei iute scotch bonnet, fără semințe, tocat fin (opțional)

Mod de preparare

Într-un ibric mic se pun romul și 50 ml apă pe foc mic. Se adaugă zahărul brun și se amestecă până când se dizolvă complet. Se ridică temperatura la mediu și se fierbe 2–3 minute, până când siropul capătă ușoară densitate. Se ia de pe foc și se adaugă nucșoara, allspice-ul și scorțișoara, amestecând bine.

Separat, crème fraîche se amestecă într-un bol cu sucul și coaja rasă de lime, obținându-se o cremă răcoritoare, ușor acrișoară, care va contrabalansa dulceața ananasului caramelizat.

Pentru gătirea pe grătar, cărbunii se așază într-o parte a grătarului și se lasă până devin cenușii, fără flacără. Feliile de ananas se pun direct deasupra cărbunilor și se coc 2–3 minute pe fiecare parte, până capătă urme clare de rumenire.

După această etapă, se ung cu pensula cu siropul aromat cu rom și se mută pe zona cu foc indirect, unde se lasă la gătit încă 10 minute. Se întorc periodic, pentru a se carameliza uniform, fără să se ardă. La final, ananasul trebuie să fie auriu, ușor moale și bine parfumat.

Se servește cald, cu o lingură generoasă de cremă de lime deasupra și, opțional, se presară cu bucățele de ardei iute scotch bonnet pentru un contrast surprinzător între dulce, acrișor și picant.

CITEȘTE ȘI: Ciuperci la grătar cu sos gorgonzola și nuci caramelizate

Cartofi dulci copți în jar, cu iaurt grecesc și ceapă verde

Ingrediente

8 cartofi dulci medii

4 lingurițe de ulei de măsline

4 linguri de iaurt grecesc

1 fir de ceapă verde (sau usturoi verde), tăiat felii subțiri

sare, după gust

Mod de preparare

Cartofii dulci se spală bine și se usucă, păstrând coaja. Fiecare se unge cu puțin ulei de măsline și se presară cu sare, apoi se înfășoară strâns într-un strat dublu de folie de aluminiu.

Imediat ce jarul de la grătar este intens, cu cărbuni încinși și înveliți într-un strat subțire de cenușă albă, cartofii se așază direct peste cărbuni. Se coc 15 minute pe o parte, apoi se întorc cu cleștele și se mai lasă 15 minute pe cealaltă parte. Un cartof se desfășoară ușor din folie pentru a verifica dacă este pătruns – miezul trebuie să fie moale și cremos.

După coacere, se desprinde partea superioară a foliei, se crestează fiecare cartof și se deschide ușor, ca să formeze un „buzunar”. Se adaugă o lingură de iaurt grecesc rece și câteva rondele de ceapă verde proaspătă.

CITEȘTE ȘI: Sfaturi pentru preparate la grătar delicioase

Frigărui cu halloumi și dovlecei la grătar

Ingrediente

½ linguriță de pudră de ardei iute (chilli)

o mână mică de mentă proaspătă, tocată

coaja rasă și sucul de la 1 lămâie

2 linguri ulei de măsline extravirgin

2 dovlecei, tăiați rondele de 1 cm grosime

225 g halloumi, tăiat cuburi

8 bețe de frigărui din lemn (înmuiați în apă timp de 20 de minute)

Mod de preparare

Pudra de ardei iute, jumătate din menta tocată, coaja și sucul de lămâie, uleiul de măsline, dovleceii și cuburile de halloumi se amestecă într-un bol mare. Compoziția se lasă la marinat timp de 30 de minute, la temperatura camerei, pentru ca aromele să se absoarbă bine.

După marinare, bucățile de dovlecel și halloumi se înfig alternativ pe bețele de frigărui, formând combinații colorate și echilibrate. Frigăruile se gătesc pe grătarul bine încins sau sub grill, timp de 7–8 minute, întorcându-le la jumătatea timpului și ungându-le cu marinada rămasă, pentru un plus de savoare și luciu.

La servire, se presară deasupra restul de mentă tocată, pentru prospețime. Aceste frigărui sunt perfecte ca aperitiv, garnitură sau chiar fel principal într-un meniu vegetarian. Pot fi servite alături de o salată de bulgur, couscous cu ierburi sau o cremă de iaurt cu usturoi și lămâie.

CITEȘTE ȘI: Cea mai bună rețetă de frigărui din lume! Cum poți pregăti totul în cuptor

„Steaks” de conopidă la grătar cu glazură teriyaki

Ingrediente

½ cană de sos de soia cu conținut redus de sare

3 căței de usturoi, rași fin

2 linguri de oțet de orez necondimentat

2 lingurițe de ghimbir proaspăt ras

1 linguriță de ulei de susan prăjit

1 conopidă mare

2 linguri de amidon de porumb

⅓ cană de zahăr brun

1 lingură apă rece (pentru dizolvarea amidonului)

¼ linguriță de sare

2 fire de ceapă verde, feliate subțire

2 linguri semințe de susan prăjite

ulei vegetal neutru, pentru uns grătarul

Mod de preparare

Conopida se așază pe tocător cu tulpina în jos. Se taie în felii groase de aproximativ 0,5 cm – vor rezulta 3–4 felii centrale („steaks”) care rămân întregi; marginile care se sfărâmă pot fi păstrate pentru alte preparate. Feliile de conopidă se așază într-un singur strat într-o tavă adâncă.

Într-un bol mediu se amestecă sosul de soia, usturoiul, oțetul de orez, ghimbirul, uleiul de susan și ¼ cană de apă rece. Marinada obținută se toarnă peste „steak-urile” de conopidă, care se întorc pe toate părțile pentru a fi bine acoperite. Se lasă la marinat timp de 30 de minute, întorcându-le la jumătate.

Separat, într-un ibric mic, se amestecă amidonul de porumb cu o lingură de apă rece, până se dizolvă complet. Se adaugă zahărul brun și se amestecă bine. Marinada rămasă de la conopidă se adaugă peste acest amestec și se pune totul pe foc mediu. Se fierbe 4–6 minute, amestecând ocazional, până când sosul se reduce și capătă consistența unui sirop care „îmbracă” lingura. Se oprește focul și se lasă deoparte.

Grătarul se pregătește pentru foc mediu (sau se încinge o tigaie grill). Se unge grătarul cu puțin ulei neutru pentru a preveni lipirea. Felii de conopidă se scot din marinadă și se așază cu grijă pe grătar, fără să fie deranjate, pentru 6–8 minute, până când apar urme clare de grătar. Se întorc cu o spatulă lată și se mai lasă încă 6–8 minute pe cealaltă parte, până când sunt pătrunse la mijloc.

Se transferă pe un platou, se ung generos cu sosul teriyaki gros și lucios, apoi se presară cu ceapă verde și semințe de susan.