5 rețete cu carne de porc la grătar. Sfaturi pentru a te bucura de cele mai delicioase preparate

În cultura gastronomică românească, carnea de porc are un loc de cinste, mai ales când vine vorba de grătar. Fie că vorbim despre ceafă, cotlet, mușchiuleț sau coaste, porcul este vedeta picnicurilor, a meselor de weekend la iarbă verde sau a serilor prelungite în grădină, în jurul unui grătar.

Carnea trebuie scoasă de la frigider cu minimum 30 de minute înainte de a fi pusă pe grătar | Shutterstock

Spre deosebire de alte tipuri de carne, porcul oferă un echilibru între grăsime, fibră musculară și aromă, ceea ce îl face ideal pentru gătirea la flacără directă. Dar pentru ca rezultatul să fie cu adevărat savuros – crocant la exterior, fraged și suculent în interior – este esențial să se respecte câteva principii de bază.

Primul pas, adesea neglijat, este alegerea corectă a bucății de carne. Ceafa este considerată regina grătarului datorită infiltrațiilor de grăsime care se topesc la căldură și dau o textură suculentă, chiar dacă se gătește mai mult. Cotletul, în schimb, fiind mai slab, are nevoie de o marinadă atentă și un timp de coacere redus, altfel devine fad și uscat. Mușchiulețul de porc, delicat și rapid de gătit, este ideal pentru frigărui sau bucăți întregi rumenite scurt, dar are nevoie de protecție – fie sub formă de marinadă, fie prin împachetare în folie sau fâșii de bacon. Coastele, deși necesită mai mult timp și atenție, oferă o experiență completă de savoare și textură dacă sunt mai întâi fierte lent sau gătite în cuptor, apoi caramelizate pe grătar.

CITEȘTE ȘI: Friptură de porc cu bere. Rețeta și pașii pentru o carne fragedă și gustoasă

Marinarea cărnii de porc pentru grătar

Articolul continuă după reclamă

Marinarea este esențială nu doar pentru gust, ci și pentru frăgezirea cărnii. O combinație simplă de ulei, suc de lămâie sau oțet, ierburi aromatice (rozmarin, cimbru, oregano), usturoi, boia sau muștar poate transforma chiar și cele mai modeste bucăți într-un preparat spectaculos. Marinada trebuie să conțină un element acid, care să frăgezească fibrele, dar să nu fie excesiv, pentru a nu „găti” carnea înainte de vreme. Timpul minim recomandat este de 30 de minute, însă rezultatele cele mai bune se obțin după 4–12 ore la rece.

Înainte de a fi pusă pe grătar, carnea trebuie scoasă din frigider și adusă la temperatura camerei, pentru o gătire uniformă. Excesul de marinadă lichidă se șterge ușor cu hârtie, pentru a evita arderea imediată la contactul cu flacăra. Grătarul trebuie să fie bine încins și curat, uns ușor cu o pensulă cu ulei pentru a preveni lipirea. Carnea se întoarce o singură dată, nu se înțeapă cu furculița și nu se presează, pentru a nu pierde sucurile naturale.

CITEȘTE ȘI: Metodă rapidă de marinare a cărnii de porc. Rezultatul este delicios

Cum se pregătește grătarul

Un alt aspect important este să nu se supraîncarce grătarul. Fiecare bucată de carne trebuie să aibă suficient spațiu pentru a se rumeni, nu pentru a se înăbuși. Când e vorba de coaste sau piese mai mari, căldura indirectă este preferabilă, iar timpul prelungit de coacere trebuie completat de pauze în care carnea se odihnește, pentru ca fibrele să se relaxeze și să rețină sucul.

Pentru un plus de aromă, se pot adăuga pe jar crenguțe de rozmarin, foi de dafin, boabe de ienibahar sau lemn de măr. De asemenea, glazurarea în ultimul minut cu sosuri dulci-acrișoare (barbecue, miere și muștar, sos de soia și usturoi) oferă un strat caramelizat și lucios care face diferența vizuală și gustativă.

La servire, carnea de porc la grătar poate fi acompaniată de salate proaspete (de varză, roșii, castraveți), sosuri reci (tzatziki, iaurt cu usturoi, chutney-uri de fructe) sau garnituri calde (cartofi la jar, porumb copt, legume la grătar). Iar dacă tot e să ne bucurăm de un grătar adevărat, merită completat cu o pâine proaspătă, eventual unsă cu usturoi și pusă câteva secunde pe jar.

CITEȘTE ȘI: Ce trebuie să știi despre congelatul cărnii de porc. Cât rezistă și cum o depozitezi în siguranță

Cotlete de porc cu lămâie, usturoi și fenicul

Ingrediente

6 cotlete groase de porc

3 căței de usturoi zdrobiți

o mână mică de pătrunjel cu frunză plată, tocat

½ linguriță de semințe de fenicul, tocate grosier

coaja rasă și sucul de la 1 lămâie

1 lămâie tăiată în sferturi, pentru servire

3 linguri ulei de măsline

6 frunze de dafin

Mod de preparare

Cotletele se așază într-un vas de ceramică sau sticlă. Separat, se prepară o marinadă din usturoi zdrobit, pătrunjel tocat, semințele de fenicul, coaja rasă și sucul de lămâie, ulei de măsline și frunzele de dafin. Amestecul se freacă bine peste fiecare bucată de carne, astfel încât aromele să pătrundă uniform. Vasul se acoperă și se lasă la marinat cel puțin o oră la rece, ideal peste noapte pentru un gust intens.

Înainte de gătire, cotletele se scot din frigider și se lasă 20 de minute la temperatura camerei. Se încinge bine un grătar, o tigaie grill sau o tigaie simplă, apoi se scurg ușor cotletele de marinadă și se asezonează cu sare și piper. Se frig 5–8 minute pe fiecare parte, în funcție de grosime, până când carnea este rumenită la exterior și pătrunsă în interior. Dacă se gătesc în mai multe tranșe, bucățile deja făcute se pot înfășura în folie de aluminiu pentru a se păstra calde.

În ultimul minut de gătire, se adaugă sferturile de lămâie direct în tigaie sau pe grătar, doar cât să prindă urme de arsură ușoară – acestea vor deveni dulci-acrișoare și vor adăuga o notă vibrantă la servire. Preparatul se servește cald, alături de lămâia rumenită și, opțional, cu o garnitură simplă: legume la grătar, salată verde sau cartofi copți.

CITEȘTE ȘI: Coaste de porc cu sos barbeque

Frigărui de porc în stil thailandez cu sos satay

Ingrediente

Pentru carne

400 g mușchiuleț de porc slab, tăiat fâșii

1 lingură de sos de soia light

1 lingură de ulei de susan

12 bețe de frigărui din bambus (înmuiați în apă timp de cel puțin 30 de minute)

Pentru sosul satay

2 linguri de cremă de cocos

1 lingură de pastă thailandeză de curry roșu

1 linguriță de sos de pește

1 lingură de zahăr de palmier

2–3 linguri de pastă de tamarind

140 g arahide prăjite, tocate fin

100 ml lapte de cocos

Mod de preparare

Carnea de porc se amestecă bine cu sosul de soia și uleiul de susan într-un bol, apoi se acoperă și se lasă la marinat la frigider cel puțin 30 de minute, ideal peste noapte pentru un gust mai intens. Între timp, bețele de bambus se lasă în apă rece pentru a nu se arde la gătit.

Pentru sosul satay, crema de cocos și pasta de curry roșu se pun într-o crăticioară și se gătesc la foc mic timp de 5 minute, amestecând constant pentru a activa aromele. Se adaugă sosul de pește, zahărul de palmier și pasta de tamarind, apoi se încorporează arahidele tocate fin. După alte 5 minute, se toarnă laptele de cocos și se lasă să fiarbă lent, până când sosul devine cremos și ușor dens.

Grătarul cuptorului se încinge bine. Carnea marinată se înfige pe bețele de bambus, iar frigăruile se așază pe o tavă tapetată cu folie sau hârtie de copt. Se coc timp de 5 minute pe fiecare parte, până când carnea este rumenită, ușor crocantă la exterior și fragedă în interior.

Se servesc imediat, alături de sosul satay cald, pentru înmuiat. Aceste frigărui sunt o reinterpretare savuroasă a clasicului satay thailandez, cu un echilibru perfect între umami, dulceață și aciditate, ideal pentru o cină exotică sau un aperitiv de impresionat oaspeții. Se pot însoți cu orez fiert simplu, castraveți proaspeți sau o salată de varză cu dressing asiatic.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de ruladă din carne de porc umplută cu ciuperci și dulceață de ardei iuți

Coaste de porc glazurate și dip cu ceapă verde

Ingrediente

Pentru coaste

2 rânduri de coaste de porc

2 cutii de cola (aprox. 660 ml în total)

apă, cât să acopere coastele

2 lingurițe de semințe de susan prăjite (opțional)

Pentru sos

8 linguri de ketchup

8 linguri de zahăr brun

2 linguri de sos de soia

2 linguri de sos Worcestershire

2 linguri de sos dulce iute (sweet chilli)

1 linguriță de boia dulce

Pentru dipul cu arpagic

300 ml smântână fermentată slabă

2 linguri de dressing de salată

1 legătură mică de arpagic, tăiat fin

6 fire de ceapă verde, feliate subțire

Mod de preparare

Cuptorul se preîncălzește la 160°C (140°C cu ventilație). Coastele se așază într-o tavă mare și se toarnă peste ele cola, completând cu apă cât să fie complet acoperite. Tava se acoperă bine cu folie de aluminiu și se dă la cuptor pentru 2–3 ore, întorcând coastele la jumătatea timpului, până când devin foarte fragede, dar nu se destramă.

Între timp, toate ingredientele pentru sosul lipicios se pun într-o crăticioară și se încălzesc ușor, amestecând. Se fierb la foc mic 2–3 minute, până când sosul se îngroașă ușor.

După ce coastele sunt fragede, se scot cu grijă din lichid și se lasă pe hârtie absorbantă să se usuce. Lichidul se aruncă, tava se curăță, iar coastele se pun înapoi în tavă și se ung pe toate părțile cu sosul pregătit. Se acoperă și se lasă la marinat la rece minimum o oră, ideal până a doua zi. Se pot congela în acest stadiu.

Pentru dip, toate ingredientele se amestecă într-un bol și se păstrează la frigider până la servire.

Înainte de servire, se încinge grătarul sau se preîncălzește cuptorul la 220°C (200°C cu ventilație). Coastele se coc 20 de minute, într-o tavă (dacă sunt în cuptor) sau direct pe grătar, întorcându-se regulat și ungându-se cu sosul rămas până când devin lipicioase, caramelizate și ușor crocante la exterior.

Se taie porții individuale, se presară cu semințe de susan (dacă se dorește) și se servesc alături de dipul rece cu arpagic și restul de sos cald. Sunt ideale pentru o masă de weekend, picnic sau petrecere – cu gust dulce-sărat, note afumate și o textură care se topește în gură.

CITEȘTE ȘI: Rețeta italiană Porchetta, gătită de chef Nicolai Tand

Frigărui grecești de porc cu iaurt, castraveți și lămâie

Ingrediente

400 g pulpă slabă de porc (umăr), tăiată cuburi de 2 cm

1 lingură de ulei de măsline

½ lingură de oregano uscat

coaja și sucul de la 1 lămâie

½ linguriță de boia iute (paprika)

100 ml iaurt degresat

1 cățel mic de usturoi, ras fin

½ castravete, curățat și ras

2 ardei roșii, curățați și tăiați cuburi

2 salate mici

sos iute (opțional), pentru servire

lipii calde (opțional), pentru servire

Mod de preparare

Carnea de porc se pune într-un bol mare împreună cu uleiul de măsline, oregano, coaja și sucul de lămâie, boiaua iute și un praf bun de sare. Se amestecă bine pentru ca toate bucățile de carne să fie acoperite uniform de marinadă. Se lasă la marinat 10 minute la temperatura camerei, cât timp se pregătesc restul ingredientelor.

Într-un bol separat, se amestecă iaurtul cu usturoiul ras și castravetele răzuit, bine scurs dacă are exces de lichid. Se asezonează cu sare după gust și se lasă deoparte, la rece.

Grătarul cuptorului se încinge la maximum. Carnea marinată și bucățile de ardei se înfig alternativ pe 4 bețe de frigărui metalice. Frigăruile se așază pe o tavă de copt antiaderentă sau tapetată cu hârtie de copt. Se coc timp de 3–4 minute pe fiecare parte, până când carnea este rumenită și pătrunsă, iar ardeii sunt ușor înmuiați și caramelizați.

Se servesc calde, așezate în frunze de salată sau lipii calde, alături de sosul de iaurt cu castravete și, opțional, cu sos iute pentru un plus de contrast. Este un preparat complet, sănătos și plin de arome mediteraneene, potrivit atât pentru o cină lejeră în familie, cât și pentru o masă de vară în aer liber.

CITEȘTE ȘI: Mușchiuleț de porc în crustă de ierburi cu cremă de păstârnac și jeleu de merișoare

Ceafă de porc la grătar, marinată cu ierburi aromatice și lămâie

Ingrediente

800 g ceafă de porc, felii de 1,5–2 cm grosime

4 linguri ulei de măsline

4 căței de usturoi zdrobiți

sucul de la 1 lămâie

1 linguriță de coajă rasă de lămâie

2 crenguțe rozmarin proaspăt (sau 1 linguriță uscat)

1 linguriță cimbru uscat

1 linguriță de boia dulce (sau afumată, după preferință)

1 lingură de sos de soia (opțional, pentru umami)

sare și piper proaspăt măcinat, după gust

Mod de preparare

Feliile de ceafă se tamponează cu un șervet absorbant, apoi se pun într-un vas adânc. Se prepară marinada amestecând uleiul cu usturoiul zdrobit, sucul și coaja de lămâie, rozmarinul, cimbrul, boiaua, sosul de soia, sarea și piperul. Se toarnă peste carne și se masează bine fiecare bucată, astfel încât să fie complet acoperită.

Vasul se acoperă și se dă la frigider pentru cel puțin 4 ore, ideal peste noapte. Înainte de a pune carnea pe grătar, se scoate din frigider cu 30 de minute înainte, pentru a ajunge la temperatura camerei.

Grătarul se încinge bine, apoi se reduce la foc mediu. Feliile de ceafă se pun pe grătar și se coc 5–7 minute pe fiecare parte, în funcție de grosime, până când capătă o crustă aurie, dar rămân suculente la interior. Nu se înțeapă în timpul gătitului, pentru a nu pierde sucurile.

După ce sunt gata, se lasă 5 minute să se „odihnească” pe un platou acoperit lejer cu folie de aluminiu. Apoi se servesc cu salată verde, mujdei, cartofi copți sau legume la grătar.