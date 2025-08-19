O bacterie periculoasă a contaminat Marea Neagră. Ce este și cum să te ferești de ea

Marea Neagră ar fi contaminată cu o bacterie periculoasă. Iată cum să te ferești de ea.

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a anunțat că Marea Neagră reprezintă o zonă de risc, mai ales pentru copii.

O bacterie periculoasă amenință Marea Neagră

Vibrio este o nouă bacterie care a contaminat Marea Neagră. Potrivit Observatornews.ro, aceasta se dezvoltă în ape calde, cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius. În prezent, pe litoralul românesc cu 25 de grade Celsius în apa mării.

Reprezintă un risc major mai ales pentru cei mici, dar și pentru persoanele care au leziuni sau zgârieturi pe piele și intră în contact cu apa contaminată. Totodată, bacteria poate fi luată și dacă se consumă fructe de mare insuficient gătite.

Pentru a reduce riscul de contaminare, părinții ar trebui să se asigure că micuții lor nu închit apă din mare și să acopere cu plasture orice leziune sau zgârietură au aceștia pe piele.

De asemenea, oamenilor li se recomandă să gătească suficient fructele de mare și alimentelor provenite din mare.

Această bacterie se poate lua atât din apă, cât și de pe uscat, atunci când apa sau lichidul de la fructele de mare ajung pe o rană.

Care sunt simptomele contaminării cu Vibrio

Simptomele la care să fii atent sunt: durerile de burtă, iritațiile pielii și, în cazurile grave, septicemie.

DSP analizează frecvent probe din Marea Neagră, iar până în acest moment nu au fost semnalate probleme. Este recomandat ca persoanele care prezintă unele dintre simptomele prezentate mai sus să se prezinte la medic pentru diagnostic și tratament.