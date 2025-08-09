Antena Căutare
Home News Inedit Microbii ascunși din piscine, dezvăluiți de experți. La ce risc te expui când intri în apă

Microbii ascunși din piscine, dezvăluiți de experți. La ce risc te expui când intri în apă

Experții au dezvăluit microbii ascunși din piscine, despre care cei mai mulți oameni nu știu, chiar dacă ajung frecvent în apă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 09 August 2025, 09:00 | Actualizat Marti, 05 August 2025, 18:30
Există un semn periculos atunci când piscina nu e atât de curată pe cât pare | Shutterstock

Deși înotul în piscină e un obicei comun în timpul verii, puțini știu că au de-a face cu microbii ascunși în piscine.

Înotul în piscine are mai multe riscuri, la care cei mai mulți nu se gândesc, scrie Live Science.

De la mici iritații la nivelul pielii, la infecții gastrointestinale, multe dintre aceste afecțiuni sunt legate de piscină.

În ciuda acestor riscuri, înotul are numeroase beneficii fizice și mentale.

Articolul continuă după reclamă

Microbii ascunși din piscine, dezvăluiți de experți

Experții speră ca publicul să știe despre microbii ascunși din piscine, dar ca aceste informații să nu îi convingă să nu mai înoate.

Deși există numeroase bacterii în apă, clorul e folosit des în piscine și e eficient atunci când vine vorba de uciderea patogenilor. În același timp, clorul nu funcționează imediat și nu poate ucide toți patogenii.

În fiecare vară, Centers for Disease Control and Prevention emite avertismente legate de diferite boli cauzate de expunerea la patogeni în piscine și parcuri acvatice. Printre afecțiuni se numără infecții la nivelul pielii, probleme ale sistemului respirator, infecții în urechi și probleme gastrointestinale. D cele mai multe ori, simptomele sunt medii, dar uneori pot duce la afecțiuni serioase.

Citește și: Simțul ascuns din corpul uman. Ce organe comunică între ele fără să ne dăm seama

Chiar și când vine vorba de piscinele tratate cu clor, unii patogeni pot rămâne în viață chiar și zile întregi. Printre aceștia se numără și Cryptosporidium, un microb care poate cauza diaree.

Parazitul are un exterior tare ce îi permite să supraviețuiască în apa tratată cu clor cu până la 10 zile. Parazitul se răspândește prin materii fecale, intră în apă și e înghițit de alte persoane aflate în piscină.

Printre microbii ascunși din piscine se numără și Pseudomonas aeruginosa norovirus și adenovirus.

Secrețiile umane din piscină pot cauza probleme

Atunci când intră în piscină, înotătorii duc în apă diferite secreții precum transpirație, urină, ulei și celule umane. Transpirația și urina pot interacționa cu clorul pentru a forma elemente numite cloramine, ce pot cauza probleme de sănătate.

Aceste elemente duc la mirosul de clor. O piscină curată nu ar trebui să aibă un miros puternic de clor, potrivit experților. Dacă simți un miros puternic de clor, acesta ar putea fi un semn că piscina nu e foarte curată.

Citește și: Cum poate ajuta prima bombă atomică la tratarea cancerului. Descoperirea care a uimit experții

Există mai multe sfaturi ale experților care te pot ajuta să te bucuri de mersul la piscină fără să te expui la multe riscuri. În primul rând, trebuie să îți faci duș înainte de piscină și să o eviți dacă ești bolnav sau rănit (diaree, rană deschisă etc).

În plus, trebuie să eviți apa în gură, pentru a nu ingera microbii. În plus, pauze de toaletă dese când mergi la piscină pot evita accidente care pun pe toată lumea în pericol. După ce ieși din piscină, e indicat să îți usuci rapid urechile și să îți faci duș cât mai repede. Aceste sfaturi te pot ajuta să te bucuri de piscină, dar să și minimizezi riscurile asociate cu ea.

Cum trebuie să speli șosetele corect. Experții au dezvăluit greșeala pe care o fac mulți după ce le scot din mașina de s... Cartofii ar fi evoluat din roșii, susțin experții. Cum e posibil...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cine conduce, de fapt, maşina pe care Ion Ţiriac i-a făcut-o cadou Mihaelei Cambei! Cine conduce, de fapt, maşina pe care Ion Ţiriac i-a făcut-o cadou Mihaelei Cambei!
Observatornews.ro Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Vineri, 08.08.2025, 18:58 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
Mai multe
Citește și
Cartofii ar fi evoluat din roșii, susțin experții. Cum e posibil
Cartofii ar fi evoluat din roșii, susțin experții. Cum e posibil
Ce înseamnă dacă transpiri în exces
Ce înseamnă dacă transpiri în exces Catine.ro
Cum trebuie să speli șosetele corect. Experții au dezvăluit greșeala pe care o fac mulți după ce le scot din mașina de spălat
Cum trebuie să speli șosetele corect. Experții au dezvăluit greșeala pe care o fac mulți după ce le scot din...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Incursiunea Ucrainei în Rusia, un „Kursk” modern: pierderi mari, fără câștiguri strategice importante
Incursiunea Ucrainei în Rusia, un „Kursk” modern: pierderi mari, fără câștiguri strategice importante Libertatea.ro
Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se orientează spre off-shore-uri
Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios HelloTaste.ro
O tânără cu o ascensiune rapidă în lumea bogaților a murit în condiții misterioase. A fost descoperită pe o barcă de lux
O tânără cu o ascensiune rapidă în lumea bogaților a murit în condiții misterioase. A fost descoperită pe o... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 august 2025. Peștii retrăiesc trecutul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 august 2025. Peștii retrăiesc trecutul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu”
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu” Jurnalul
Majorat de vis pentru Sarah Serea! Anca Serea și Adi Sînă, petrecere de neuitat pentru fiica lor
Majorat de vis pentru Sarah Serea! Anca Serea și Adi Sînă, petrecere de neuitat pentru fiica lor Kudika
Reguli noi pentru șoferi: permis suspendat dacă nu plătești amenda în termen de 90 de zile
Reguli noi pentru șoferi: permis suspendat dacă nu plătești amenda în termen de 90 de zile Playtech
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu Redactia.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Un turist a comandat „meniul zilei” la 30 de lei, într-o autoservire din Eforie Nord. Ce a primit, de fapt
Un turist a comandat „meniul zilei” la 30 de lei, într-o autoservire din Eforie Nord. Ce a primit, de fapt Gandul
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de... CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x