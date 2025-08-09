Microbii ascunși din piscine, dezvăluiți de experți. La ce risc te expui când intri în apă

Experții au dezvăluit microbii ascunși din piscine, despre care cei mai mulți oameni nu știu, chiar dacă ajung frecvent în apă.

Deși înotul în piscină e un obicei comun în timpul verii, puțini știu că au de-a face cu microbii ascunși în piscine.

Înotul în piscine are mai multe riscuri, la care cei mai mulți nu se gândesc, scrie Live Science.

De la mici iritații la nivelul pielii, la infecții gastrointestinale, multe dintre aceste afecțiuni sunt legate de piscină.

În ciuda acestor riscuri, înotul are numeroase beneficii fizice și mentale.

Microbii ascunși din piscine, dezvăluiți de experți

Experții speră ca publicul să știe despre microbii ascunși din piscine, dar ca aceste informații să nu îi convingă să nu mai înoate.

Deși există numeroase bacterii în apă, clorul e folosit des în piscine și e eficient atunci când vine vorba de uciderea patogenilor. În același timp, clorul nu funcționează imediat și nu poate ucide toți patogenii.

În fiecare vară, Centers for Disease Control and Prevention emite avertismente legate de diferite boli cauzate de expunerea la patogeni în piscine și parcuri acvatice. Printre afecțiuni se numără infecții la nivelul pielii, probleme ale sistemului respirator, infecții în urechi și probleme gastrointestinale. D cele mai multe ori, simptomele sunt medii, dar uneori pot duce la afecțiuni serioase.

Chiar și când vine vorba de piscinele tratate cu clor, unii patogeni pot rămâne în viață chiar și zile întregi. Printre aceștia se numără și Cryptosporidium, un microb care poate cauza diaree.

Parazitul are un exterior tare ce îi permite să supraviețuiască în apa tratată cu clor cu până la 10 zile. Parazitul se răspândește prin materii fecale, intră în apă și e înghițit de alte persoane aflate în piscină.

Printre microbii ascunși din piscine se numără și Pseudomonas aeruginosa norovirus și adenovirus.

Secrețiile umane din piscină pot cauza probleme

Atunci când intră în piscină, înotătorii duc în apă diferite secreții precum transpirație, urină, ulei și celule umane. Transpirația și urina pot interacționa cu clorul pentru a forma elemente numite cloramine, ce pot cauza probleme de sănătate.

Aceste elemente duc la mirosul de clor. O piscină curată nu ar trebui să aibă un miros puternic de clor, potrivit experților. Dacă simți un miros puternic de clor, acesta ar putea fi un semn că piscina nu e foarte curată.

Există mai multe sfaturi ale experților care te pot ajuta să te bucuri de mersul la piscină fără să te expui la multe riscuri. În primul rând, trebuie să îți faci duș înainte de piscină și să o eviți dacă ești bolnav sau rănit (diaree, rană deschisă etc).

În plus, trebuie să eviți apa în gură, pentru a nu ingera microbii. În plus, pauze de toaletă dese când mergi la piscină pot evita accidente care pun pe toată lumea în pericol. După ce ieși din piscină, e indicat să îți usuci rapid urechile și să îți faci duș cât mai repede. Aceste sfaturi te pot ajuta să te bucuri de piscină, dar să și minimizezi riscurile asociate cu ea.