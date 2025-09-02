Proprietățile medicinale ale ceaiului de crizantemă. Cum te poate ajuta această băutură

Ceaiul de crizantemă este o băutură care poate îmbunătăți mai multe aspecte ale sănătății generale a organismului și poate fi util pentru a trata unele simptome. Citește despre proprietățile medicinale ale ceaiului de crizantemă.

Crizantema este o floare populară, caracterizată printr-o coroană de petale de dimensiuni reduse. Florile sale pot căpăta o gamă largă de nuanțe de: roșu, galben, violet sau alb. În general, se folosește ca plantă ornamentală, dar poate fi consumată pentru diferite scopuri.

Proprietățile medicinale ale ceaiului de crizantemă

Ceaiul de crizantemă se prepară din petalele uscate ale florii, care se lasă la hidratat în apă fierbinte. De obicei, lichidul rezultat are o nuanță gălbuie și o aromă ușoară, similară cu cea a ceaiului de mușețel. Băutura poate fi consumată pentru aroma sa unică și efectele sale medicinale.

Profilul său nutritiv include substanțe nutritive esențiale, cum ar fi: vitamina A, complex de vitamine B, vitamina C, magneziu, calciu, potasiu și fier.

De asemenea, înainte de a consuma ceai de crizanteme se recomandă să iei în considerare potențialele sale efecte adverse. Printre acestea se pot regăsi: iritație la nivelul pielii, astm, iritație la nivelul căilor respiratorii și interacțiuni cu unele medicamente, cum ar fi statinele. Statinele sunt destinate încetinirii producției de colesterol LDL, mai precis de colesterol rău.

Pot susține sănătatea sistemului osos

Compușii vegetali din ceaiul de crizantemă pot ajuta la prevenirea pierderii masei osoase și la tratarea simptomelor osteoporozei, potrivit Healthline. Băutura poate fi eficientă pentru a inhiba celulele care descompun oasele și a intensifica celulele care le reconstruiesc.

Pot preveni obezitatea

Proprietățile medicinale ale ceaiului de crizantemă pot avea efecte împotriva obezității. Administrarea extractului de etanol din frunze de crizantemă poate ajuta la prevenirea acestei afecțiuni cronice și la gestionarea unei greutăți optime.

Are proprietăți antioxidante și antiinflamatoare

Substanțele chimice extrase din florile de crizantemă pot contribui la ameliorarea inflamației. În plus, antocianinele din compoziție pot combate stresul oxidativ, ceea ce poate încetini procesul de îmbătrânire și poate preveni afecțiunile cronice.

Pot contribui la gestionarea tensiunii arteriale

Ceaiul de crizantemă poate fi utilizată ca băutură antihipertensivă. Din acest motiv, poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale. Aceasta poate fi utilizată pentru a atenua multe dintre simptomele hipertensiunii arteriale, conform Dr. Axe.

Pot regla nivelurile de zahăr din sânge

Proprietățile medicinale ale ceaiului de crizantemă pot ajuta la reglarea nivelului ridicat de zahăr din sânge. Totodată, consumul regulat ar putea contribui la prevenirea diabetului de tip 2, alături de adoptarea unui stil de viață sănătos.

Pot avea efecte de detoxifiere

Ceaiul de crizanteme poate fi administrat pentru a susține sănătatea ficatului și a rinichilor. Acesta poate fi folosit ca un diuretic natural și poate ajuta la eliminarea excesului de toxine și de lichide prezente în organismul uman.

De asemenea, ceaiul de urzici, ceaiul de păpădie și ceaiul de ghimbir combinat cu ceaiul Oolong pot fi eficiente în susținerea procesului de detoxifiere. Efectele lor medicinale pot fi utile în special în menținerea sănătății ficatului și a eliminării excesului de toxine de la nivelul acestui organ.

