Semințele de in și semințele de chia se remarcă datorită conținutului ridicat de nutrienți. Fiecare are propriile sale caracteristici și efecte asupra organismului. Semințe de in vs. semințe de chia: ce beneficii pot aduce pentru sănătate.

În ceea ce privește valorile nutriționale, semințele de in și cele de chia au mari concentrații de substanțe nutritive. Acestea pot fi consumate în moduri specifice și pot oferi mai multe proprietăți medicinale.

Semințe de in vs. semințe de chia

Semințele de chia, derivate din planta Salvia hispanica, sunt recunoscute pentru capacitatea lor de a absorbi lichide. Acest lucru se datorează conținutului lor ridicat de fibre solubile. Acestea conțin: fibre, acizi grași omega 3, proteine, carbohidrați, grăsimi, calciu și magneziu.

Semințele de chia asigură sănătatea inimii, echilibrează nivelurile de zahăr din sânge, oferă senzație de sațietate pe termen lung, mențin o greutate optimă, au proprietăți antioxidante și sprijină sănătatea sistemului digestiv.

Semințele de in, derivate din planta Linum usitatissimum, se folosesc datorită proprităților lor nutriționale și medicinale. Aceste semințe au un înveliș exterior dur și protector, care apără miezul bogat în nutrienți. Au un conținut bogat în: fibre alimentare, proteine, carbohidrați, grăsimi, lignani, fitochimice, acizi grași omega 3, magneziu, fosfor și mangan.

Semințele de in susțin echilibrul hormonal datorită concentrațiilor de lignani, au proprietăți antiinflamatoare, gestionează nivelurile colesterolului din sânge și sprijină sănătatea sistemului digestiv, potrivit Longevity Technology.

Cum poți include în dietă cele mai potrivite semințe

Semințe de in vs. semințe de chia: Când vrei să alegi între semințele de chia și semințele de in, ține cont de obiectivele tale pentru sănătate și gusturile personale. Dacă dorești să-ți îmbunătățești sănătatea inimii, semințele de chia te pot avantaja. Pe de altă parte, dacă încerci să menții un echilibru hormonal, semințele de in pot fi mai potrivite datorită conținutului ridicat de lignani.

Ambele semințe sunt bogate în fibre, ceea ce te poate ajuta să-ți menții sănătatea digestiei și să-ți gestionezi greutatea. Semințele de chia iau consistența unui gel atunci când le amesteci cu un lichid, ceea ce poate fi util dacă vrei să prepari o budincă. Totodată, semințele de in pot oferi o aromă de nucă rețetelor tale culinare.

Semințele de chia au un conținut bogat în calciu, în timp semințele de in reprezintă o sursă importantă de proteine vegetale. O parte dintre semințe reprezintă alimente bogate în calciu. Pe lângă semințele de chia, poți obține calciu din semințele de susan.

Cum le poți include în dietă

Semințe de in vs. semințe de chia: Odată ce ai ales să consumi semințe de chia și semințe de in, le poți include cu ușurință în dietă. Aceste semințe pot fi adăugate într-o varietate de rețete culinare. Pot oferi modalități simple prin care îți poți amplifica aportul de nutrienți.

Fiind de dimensiuni reduse pot fi adăugate repede într-o mulțime de preparate. Le poți presăra peste bolurile cu cereale, le poți amesteca în smoothie-uri, le poți adăuga în compoziția prăjiturilor sau le poți folosi pentru a face sosuri pentru salate.

Semințe de in vs. semințe de chia: Cel mai frecvent se folosesc la prepararea budincilor vegane. Iar uneori semințele de chia și semințele de in sunt combinate pentru a le găti. Hidratarea semințelor de chia și de in ajută la îmbunătățirea digestiei. De asemenea, contribuie la reducerea inhibitorilor de enzime care blochează absorbția unor vitamine și minerale.

