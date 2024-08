Bărbatul s-a vindecat în urmă cu 6 ani de virus, iar până în prezent medicii nu au găsit dovezi ale reapariției HIV-ului! Iată cum a fost posibil!

Un bărbat din Germania a devenit a șaptea persoană infectată cu HIV care s-a vindecat de virus după ce a primit un transplant de celule stem.

Germanul în vârstă de 60 de ani a scăpat de virus în urmă cu aproximativ 6 ani și este a doua persoană care a primit celule stem care nu sunt rezistente la virus.

Iată ce spun microbiologii!

Un nou caz vindecat de HIV. Este al șaptelea pacient care nu mai este infectat de virus

Primul om care s-a vindecat de HIV în urma unui transplant de măduvă osoară pentru tratarea cancerului de sânge este Timothy Ray Brown, cunoscut și sub denumirea de „Pacientul din Berlin”.

Atât bărbatul cât și alte persoane care sufereau de aceași boală au primit celule stem de la un donator special, celule care care purtau o mutație în genă care codifică un receptor numit CCR5, scrie Digi24.ro . Receptorul respectiv este utilizat de o mare parte din tulpinile virusului HIV pentru a pătrunde în celulele imunitare.

De-a lungul timpului, mai mulți specialiști au observat faptul că receptorul CCR5 este o țintă extraordinar de bună pentru vindecarea HIV-ului.

Cu toate acestea, cazul celui de-al șaptelea pacient, prezentat la cea de-a 25-a Conferință internațională privind SIDA de la München, Germania, a suprins pe toată lumea, deoarece a inversat total situația descrisă anterior.

„Sunt destul de surprins că a funcționat” a transmis Ravindra Gupta, microbiolog la Universitatea din Cambridge, Marea Britanie, care a condus echipa care a tratat una dintre celelalte persoane care acum nu mai are HIV, potrivit Nature, citată de sursa menționată anterior.

„Este un lucru important” a mai adăugat aceasta.

Mai exact, bărbatul denumit „următorul pacient din Berlin” a primit celule stem de la un donator care a avut o singură copie a genei mutante, fapt care înseamnă că celulele sale au exprimat CCR5 la niveluri mai scăzut decât s-ar întâmpla în mod normal.

Cazul de față denotă faptul că identificarea unui remediu pentru HIV „nu se rezumă doar la CCR5”, potrivit medicului specializat în boli infecțioase, Sharon Lewin, care conduce The Peter Doherty Institute for Infection and Immunity din Melbourne, Australia.

De asemenea, cazul pacientului ar lărgi „orizontul a ceea ce ar putea fi posibil” pentru tratarea bolii, susține Sara Weibel, medic cercetător care studiază virusul la Universitatea San Diego din California.

Pacientul a fost diagnosticat cu HIV în anul 2009, iar în anul 2015 a dezvoltat o leucemie mieloidă acută. Pentru că medicii nu au găsit un donator compatibil de celule stem care să aibî mutațiile generi CCR5, aceștia au considerat că este benefic un transplant de celule ste de la o persoană de sex feminin care avea o singură copie mutantă asemănătoare cu cea a bărbatului.

„Tratamentul împotriva cancerului a decurs foarte bine", a declarat Christian Gaebler, medic-cercetător și imunolog la Charité - Berlin University Medicine, care a adus lucrarea în fața comisie. Mai mult decât atât, în decursul a unei singure luni, celulele stem au fost înlocuite cu celulele donatorului.

În anul 2018 bărbatul a stopat administrarea medicamentelor antiretrovirale, ce au scopul de a suprima HIV-ul, iar acum, la o distanță de 6 ani, cercetătorii încă sunt surprinși de faptul că nu au identificat dovezi ale reapariției HIV-ului.